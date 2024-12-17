Метро по 37, а трамваи по 26 гривен: вырастет ли стоимость проезда в Киеве и когда

Эксперт рассказал, чего именно не хватает столичному транспорту и при чем здесь воздушные тревоги.

В Киеве снова заговорили о необходимости повышения стоимости проезда в городском транспорте. Соответствующее заявление сделал Руслан Кандибор, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Сейчас стоимость проеда в Киеве (метро, трамвай, троллейбус, фуникулёр) составляет 8 гривен, а если пассажир покупает 50 поездок, то платит 6,50 грн за каждую поездку.

По словам чиновника, реальная стоимость проезда в общественном транспорте – 30 гривен. Руслан Кандибор считает, что цены на проезд для жителей столицы нужно повышать. Однако добавляет, что этого делать пока не планируют.

ТСН.ua выяснял, почему снова заговорили о необходимости увеличивать цены на проезд в общественном транспорте Киева. Зачем должностные лица КГГА поднимают эту тему и изменится ли сам транспорт после того, как стоимость одной поездки вырастет с 8 до 30 гривен.

Киевляне уже давно недовольны качеством транспортных услуг. График движения троллейбусов, автобусов и трамваев очень далек от идеала. На линиях метро явно не хватает подвижного состава, а в салонах городских троллейбусов и трамваев иногда отсутствует желанный комфорт.

Чиновники от транспорта заявляют, что действующие тарифы покрывают всего 25% необходимых расходов на содержание транспорта. Что значит – какие деньги платите, то такие услуги и получаете.

30 гривен взяли с потолка?

Эксперты по вопросам транспорта говорят, что заявления о необходимости повышения существующих тарифов до 30 гривен, это прощупывание общественного мнения или же очередная пугалка.

"Озвученный тариф за проезд в Киеве до 30 гривен, я бы назвал, мягко говоря, некорректным, потому что непонятно из чего и как он высчитывался. Сейчас городские власти лишь жонглируют цифрами, но не говорят, что будут повышать стоимость проезда до конца действия военного положения. К тому же вопрос повышения тарифов имеет политическую окраску – решение принимает Киевсовет. Повышение тарифов на проезд, думаю, рано или поздно произойдет. Но это нужно делать очень взвешенно, чтобы новые тарифы не были такими шокирующими для людей", – рассказывает ТСН.ua Александр Гречко, эксперт по транспорту и соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева".

По словам Александра Гречко, городские чиновники рассказывают сказки о высокой себестоимости одной поездки, но при этом ничего не делают, чтобы общественного транспорта становилось больше на маршрутах и он работал по четкому графику.

"Город выбрасывает огромные средства на ненужный ремонт асфальтового покрытия, который совсем неуместен на некоторых улицах Киева, а в транспортную инфраструктуру средств не вкладывает. Такой подход ничего хорошего не гарантирует. К сожалению, никто не занимается развитием инфраструктуры общественного транспорта в Киеве, а только время от времени нас пугают возможным повышением тарифов на проезд", – говорит Александр Гречко.

Будут ли пассажиры при тарифе в 30 гривен?

Эксперт добавляет, что нужно искать баланс между тем, чтобы транспорт был менее дотационным, но при этом не отпугивал по цене пассажиров.

"Условно говоря, можно сделать тариф в 30 гривен, как рассказывают должностные лица КГГА, но новые ценники будут только шокировать людей и вызывать полное отторжение от транспорта, который не ездит по графику, переполнен в пиковые часы, а еще прекращает работу во время воздушной тревоги. Такое повышение – это абсурд, оно ускорит отторжение пассажиров от общественного транспорта, а многих это еще и будет побуждать к покупке собственного авто или пересаживаться на частные маршрутки, которые, кстати, не останавливаются во время тревоги. То есть в случае повышения тарифа до 30 гривен платежеспособный пассажир уйдет с общественного транспорта, а в нем будут ездить только льготники", – прогнозирует Александр Гречко.

Эксперт отмечает, что два года назад только 1/3 пассажиров рассчитывались за проезд в общественном транспорте Киева, а 2/3 – льготники. В случае увеличения тарифов платежеспособные пассажиры вряд ли будут пользоваться некомфортным и непредсказуемым транспортом.

"Кстати, Киев остался единственным городом Украины, который останавливает общественный транспорт во время сигнала воздушная тревога. Это как раз то, что напрямую влияет на убыточность коммунального транспорта, но в КГГА этого не хотят даже слышать, в который раз не принимая к рассмотрению петиции киевлян, где они требуют разрешить транспорту работать во время тревоги. Между прочим, простой транспорта из-за тревог, отпугивает как раз платежеспособных пассажиров", – отмечает Александр Гречко.

Тарифы на проезд в Киеве, какой является себестоимость одной поездки/Коллаж ТСН.ua

А где проездные и гибкие скидки?

По словам эксперта, в КГГА совсем прохладно воспринимают переход к более гибкой системе проездных билетов, которые можно внедрять в транспорте Киева.

"В Вене и Праге, действует достаточно удобная для людей система проездных, у пассажира есть выбор: приобрести дорогой разовый билет за 1-1,5 евро или проездной на месяц, пол года, год, по которому стоимость одной поездки в два-три раза будет дешевле. Также в Европе распространены пересадочные проездные билеты на 90 минут. С таким билетом пассажир сможет выполнить хоть 10 пересадок и получит возможность за полтора часа добраться из одной точки города в другую. За такой билет, если бы он работал в Киеве, действительно можно заплатить немного больше, чем за разовую поездку. Поскольку у нас, чтобы доехать до точки назначения, человеку нужно сделать 2-3 пересадки и каждый раз платить по 8 гривен, а это уже 24 гривны", – рассказывает Александр Гречко.

Городская электричка – сама по себе

Эксперт отмечает, что перед тем, как повышать стоимость проезда в транспорте, городским чиновникам следовало бы настроить работу единой системы оплаты проезда.

"В эту систему упорно не интегрируют тарифы частных маршрутных перевозчиков и городской электрички. Вряд ли они будут в нее интегрированы, во время очередного повышения тарифов, а это еще больше усугубит проблемы, которые сейчас остро ощущаются. Понятно, что тарифы на проезд в городской электричке формируют в Укрзалізниці, там своя система их утверждения. Но никто от власти не пытается сделать исключение и договориться об интеграции", – рассказывает эксперт.

Он добавляет, что городская электричка не пользуется большим спросом среди киевлян, потому что до станций электрички еще нужно как-то дойти пешком или на чем-то доехать. Хотя, с другой стороны – это единственный транспорт, работающий в Киеве во время воздушной тревоги и ездящий четко по графику, что просто недостижимо для городского транспорта, стоящего в пробках или ломающегося посреди дороги.

Повышение в пользу частных маршруток

Александр Гречко отмечает, что ранее решение о повышении тарифов на проезд принималось, грубо говоря, под частных перевозчиков. То есть после роста тарифа в коммунальных автобусах, метро и трамваях, сразу же дорожал проезд в частных маршрутках.

Сейчас частные маршрутки возят пассажиров в основном по 15 гривен за одну поездку. А в городском транспорте стоимость поездки 8 гривен, или 6,5 грн, если покупать сразу 50 поездок. Для людей, которые во время войны считают каждую копейку, стоимость в два раза больше, поэтому некоторые пассажиры согласны подождать полчаса коммунальный автобус – он реже ходит, но в салоне больше места.

"Частным перевозчикам выгодно, если город увеличит тарифы на проезд в коммунальном транспорте даже до 20 гривен. Ведь уже через месяц они тоже поднимут свои тарифы до 20 гривен. Маршрутки будут активнее работать на линиях и подбирать пассажиров, а коммунальному транспорту останутся только льготники. И в минусе, хоть и с новыми тарифами, останется снова коммунальный транспорт, а частные перевозчики будут зарабатывать наличные. В масштабах Киева от роста тарифа по 5 гривен с каждого пассажира, это десятки миллионов гривен неучтенной наличности, которая будет попадать в нужные руки. Именно поэтому в повышении тарифов заинтересованы частные перевозчики", – объясняет Александр Гречко.

Помечтаем о качестве перевозок

Эксперт добавляет, что в последний раз тарифы на проезд в частных маршрутках увеличивали в мае 2022 года. За это время общественный транспорт продолжал питаться государственными дотациями, а достигнутая маржа у частных перевозчиков значительно упала по сравнению с 2022 годом.

"Конечно, за это время подорожало горючее и, возможно, водителям уже нужно больше платить. Но повышение цен на проезд никак не сказалось на качестве перевозок пассажиров. Скажу больше, качество перевозок ни разу не улучшилось после повышения тарифов в Киеве, – ни в коммунальном, ни в частном транспорте. Коммунальный – традиционно деградирует и возит льготников, а частные перевозчики продолжают снимать маржу, осуществляя перевозку пассажиров в ржавых и старых маршрутках", – заключает Александр Гречко.

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ТСН.ua поинтересовался у КГГА, рассматривает ли город возможность повышения стоимости проезда в городском транспорте в 2025 году?

В ответ на запрос нас заверили, что вопрос повышения тарифов на проезд даже не обсуждается. В последний раз тарифы на проезд в транспорте Киева меняли в 2020 году.

"Согласно распоряжению исполнительного органа Киевсовета от 05 марта 2020 года № 399 "Об установлении тарифов на услуги по перевозке пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения" установлены действующие тарифы на перевозку пассажиров. По состоянию на сегодняшний день вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте Киева не рассматривается", – сообщил в ответе на запрос ТСН.ua Роман Лелюк, заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

В департаменте добавляют, что в соответствии с финансовой отчетностью КП "Киевский метрополитен" за 9 месяцев 2024 года себестоимость перевозки одного пассажира составляет 36,90 грн.

По информации КП "Киевпасстранс" себестоимость перевозки 1 пассажира наземным городским пассажирским авто- и электротранспортом составляет 26,22 грн.

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