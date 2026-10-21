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Метро в Киеве остановилось на 20 минут: что произошло на "зеленой" ветке
На станции метро «Кловская» ребенок попал под поезд, который подъезжал к платформе.
Стали известны подробности инцидента, произошедшего сегодня днём в киевском метро на «зелёной» ветке: на станции «Кловская» пассажирка упала на пути в момент прибытия поезда.
В КГГА сообщили, что около 14:50 на станции «Кловская» пассажирка упала на рельсы. На станцию оперативно прибыла скорая помощь и госпитализировала девушку. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.
В полиции Киевского метрополитена рассказали подробности чрезвычайного происшествия, которое лишь чудом не обернулось трагедией.
«На станции „Кловская“ под поезд бросилась 15-летняя девочка. Она сделала это сама, как раз в тот момент, когда поезд прибывал на станцию. Во время падения она оказалась между путями. Предположительно, травм нет, но точную информацию знают медики», — сообщили ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.
Там добавляют, что пока причины такого поступка ребенка неизвестны, их будут выяснять.
На время проведения спасательной операции движение поездов на «зеленой» линии было приостановлено на 20 минут.