Метро в Киеве остановилось на 20 минут: что произошло на "зеленой" ветке

В Киеве ребенок попал под поезд

Реклама

Стали известны подробности инцидента, произошедшего сегодня днём в киевском метро на «зелёной» ветке: на станции «Кловская» пассажирка упала на пути в момент прибытия поезда.

В КГГА сообщили, что около 14:50 на станции «Кловская» пассажирка упала на рельсы. На станцию оперативно прибыла скорая помощь и госпитализировала девушку. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

Реклама

В полиции Киевского метрополитена рассказали подробности чрезвычайного происшествия, которое лишь чудом не обернулось трагедией.

Реклама

«На станции „Кловская“ под поезд бросилась 15-летняя девочка. Она сделала это сама, как раз в тот момент, когда поезд прибывал на станцию. Во время падения она оказалась между путями. Предположительно, травм нет, но точную информацию знают медики», — сообщили ТСН.ua в полиции Киевского метрополитена.

Там добавляют, что пока причины такого поступка ребенка неизвестны, их будут выяснять.

На время проведения спасательной операции движение поездов на «зеленой» линии было приостановлено на 20 минут.

Новости партнеров

Новости партнеров