Метро в Киеве трещит по швам: что делать с водой на стенах и при чем здесь тотальная застройка ТЦ

Скандалы вокруг метрополитена в Киеве не утихают. После возникновения аварийной ситуации в тоннеле возле станции "Демеевская" сразу шесть станций на синей ветке оказались отрезанными от города – до конца лета жители Теремков будут без метро.

Между тем, эксперты заявляют о проблемах на других станциях синей ветки, подчеркивая, что есть реальная угроза их закрытия на ремонт.

Новый скандал с синей веткой метро

В эпицентре внимания оказались станции "Почайна", "Тараса Шевченко" и "Почтовая площадь". Неизвестный источник в КГГА сообщил о возможном их закрытии на ремонт в ближайшее время, что вызвало бурю эмоций в социальных сетях. Конечно, такая новость очень "обрадовала" жителей, которые пользуются этими станциями.

Тему обсуждали несколько дней, пока в КГГА наконец-то заявили, что никаких изменений в работе станций "Почайна" и "Тараса Шевченко" пока не планируют, а капитальный ремонт тоннелей между станциями, который планировали заранее, будут выполнять без остановки движения поездов.

В столичной мэрии рассказывают, что станции метро "Почайна" и "Тараса Шевченко" были введены в эксплуатацию в 1980 году и нуждаются в плановом капитальном ремонте части участка тоннеля. Но окончательные проектные решения определят после государственной экспертизы.

"Киевский метрополитен" заранее будет информировать пассажиров о начале ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метро", — добавляют в КГГА.

Почему боятся закрытия станций метро?

Эксперты отмечают, что дыма без огня не бывает. То есть на самом деле проблемы на синей ветке есть, точнее, они есть на всех трех линиях подземки. А заявления от столичных властей – это лишь попытка временно успокоить киевлян.

"Все эти заявления, которые поступают от КГГА – это не о метро, а о политике. Потому что любое закрытие даже одной станции метро для столичных властей – потеря политического электората. А для пассажиров – настоящая беда. Поэтому для того, чтобы убедить киевлян, что в Киеве с метрополитеном все хорошо, есть лишь один единственный способ, по-моему, это проведение комплексного технического осмотра станций метро и тоннелей между ними. И обнародование этой информации для широкой общественности", - отмечает ТСН.ua Олег Попенко, эксперт по инфраструктуре.

В общем, если в туннелях действительно есть проседание, то ликвидировать его без остановки движения поездов сложно. Естественно, что работы можно выполнять по ночам, когда метро не работает, но это займет больше времени и ресурсов. Еще один вариант – организация "челночного движения" поездов. Но в этом случае движение составов по линии будет оборвано, как сейчас на станции "Демеевская".

Просадка грунта над тоннелем метро станции "Демеевская"

Что нужно знать пассажирам?

Олег Попенко добавляет, что проблемных участков в метро много, но почему их технические обследования не проводятся.

"Пассажирам нужны ответы на их вопросы. Поэтому именно техническое обследование станций и тоннелей метро сразу покажет — есть проблемы или их нет. В КГГА нам говорят: "в метро все в порядке, мы ничего закрывать не будем". Но, я думаю, что происходит именно укрывательство фактов реального состояния и туннелей, и станций. Потому что мы видим, что делается на станциях, как течет вода по стенам, с какой скоростью поезд движется по туннелю. Поэтому, лично для меня, ситуация выглядит так, что киевская власть не хочет до конца раскрывать информацию о реальном положении дел в метро", — рассказывает Олег Попенко.

Самая проблемная станция метро

Эксперт говорит, что самой проблемной на синей ветке метро ситуация со станцией "Героев Днепра".

"Самая большая проблема сейчас на станции "Героев Днепра", где прямо над ней построен огромный торговый центр. Подобное запрещено всеми существующими строительными нормами. И это, я думаю, самая проблемная станция в столичном метро, неприятностей там следует ожидать уже в ближайшее время. Все нарушения на виду, а еще и при строительстве была повреждена сама станция – пробит буром потолок в месте, где курсируют поезда", — отмечает эксперт.

Строительство ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра" / Фото: Видеопробки

Беда от бесконтрольной застройки

Олег Попенко добавляет, если говорить о станциях "Почайна", "Тараса Шевченко", "Демеевская", то возле них и над тоннелями столько всего настроили за последние годы, что это только чудо, что мы не получили огромных проблем еще несколько лет назад, и только сейчас вода начала заливать туннели на синей ветке.

"Для того, чтобы проверить реальное техническое состояние тоннелей, нужно иметь элементарный допуск к ним. Но ведь явные нарушения мы видим собственными глазами на поверхности у станций и над тоннелями, и для этого не нужно лезть под землю. Проблема в том, что техническое обслуживание станций метро не проводилось должным образом. Иначе бы не возникла проблема на "Демеевской", если бы каждый год своевременно проводилось техническое обслуживание тоннелей. Но этого просто не делали. Поэтому мы должны требовать от КГГА прозрачной информации о состоянии киевского метрополитена", - уверяет Олег Попенко.

Ремонт станций метро и тоннелей в Киеве/коллаж ТСН.ua

На что тратят деньги?

В свою очередь в мэрии говорят, что разрабатывают соответствующий проект капитального ремонта, который должен пройти государственную экспертизу. Правда, не отмечают, сколько на это потратят средств.

"Здесь еще важно понимать, что это за проект, к чему именно он касается: проект капитального ремонта тоннелей или станций? Ведь половина станций столичного метро протекают и вода там течет по стенам. Даже не во время сильного дождя, а просто так протекает. Поэтому мне хотелось бы знать, к чему именно относится этот "капитальный ремонт" и для чего он нужен. Чтобы просто потратить бюджетные средства? К сожалению, нам этого никто не говорит", – отмечает Олег Попенко.

Чтобы попасть в метро "Позняки", киевлянам нужно пройти этот "лабиринт"/фото ТСН.ua

Отказаться от советщины

По мнению эксперта, Киевский метрополитен живет по старым советским правилам, хотя вокруг весь мир уже давно изменился.

"Вместо того, чтобы людям все объяснить, в метро нам почему-то говорят, что в случае необходимости: "заранее будут информировать о начале ремонтов и других работ, которые могут повлиять на режим работы метро". Так нам говорят, потому что метро живет по старым советским принципам – пока кто-то не погибнет на производстве, его не остановят независимо от количества нарушений. В советские времена новый мост тоже не строили, пока старый не развалится – ездили до последнего. С метро у нас, к сожалению, похожая ситуация", - заключает эксперт.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что станции метро в Киеве замуровывают ТЦ: кто дает разрешения и есть ли угроза, как на Теремках.

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