Метро за 44 гривны: кто и зачем поднял шум о повышении тарифов на проезд в Киеве

В столице снова заговорили о необходимости пересмотра тарифов на трансопрт: возрастут ли цены и когда

В Киеве разгорелся скандал, связанный с планами властей повысить стоимость проезда в общественном транспорте. В Сети странным образом «всплыл» документ от Департамента финансов КГГА об острой необходимости рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов.

Тарифы на проезд не менялись уже несколько лет. Последнее подорожание было в 2018-м — с 5 до 8 гривен за поездку.

Метро за 44, а трамвай за 22 гривны

Сейчас стоимость проезда в Киеве (метро, трамвай, троллейбус, фуникулер) составляет 8 гривен, а если пассажир покупает 50 поездок, то платит 6,50 грн за каждую поездку.

Год назад ТСН.ua сообщал, что по подсчету столичных чиновников реальная стоимость проезда в столичном транспорте составляет 30 гривен за поездку.

В Департаменте транспортной инфраструктуры заявляли, что себестоимость перевозок одного пассажира в конце 2024 года в метрополитене составляла 36,90 грн, а в наземном транспорте — 26, 22 грн.

Эксперты объясняют, что эти цифры относительно себестоимости, которые никогда не будут устанавливаться на таком уровне. Поэтому город и устанавливает меньшие тарифы, а остальное дотирует из бюджета.

За это время расценки для метро изменились в сторону увеличения, потому что подорожало электричество, а вот себестоимость поездок от «Киевпасстранса» даже уменьшилась.

В документе, который распространяется в Сети, отмечается, что расходы на перевозку одного пассажира на 2026 год составляют для метро 44, 68 грн, а для наземного транспорта «Киевпасстранса» — 22,62 грн.

Но официально в КГГА не называют никаких цифр, хотя ТСН.ua обратился с запросом к городским властям за разъяснениями.

Нас поблагодарили за обращение и сообщили, что уже есть официальное заявление мэра по поводу слухов о повышении стоимости тарифов.

Что сказал мэр

Виталий Кличко сообщил, что общественный транспорт в Киеве дотационный. Мол, во многих городах Украины проезд уже подорожал, а столица сейчас ищет возможности, чтобы не повышать цены на проезд.

«Разница в существующем и экономически обоснованном тарифе — 11 млрд в год. Это — средства из бюджета Киева. А в условиях, когда у столицы забрали 8 млрд (на Укрзализныцю!), на запланированную дотацию средств столицы не хватит», — сообщил мэр Киева.

По его словам, именно поэтому Департамент финансов, проанализировав расходы с таким минусом из бюджета, предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов, а также перевозки льготников бесплатно — это еще миллиард из бюджета города.

«Эти средства нам не компенсирует государство, хотя должно. Пока мы делаем все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации. Центральные же власти сделали все, чтобы забрать у города возможность удерживать тариф на проезд в общественном транспорте. А мы теперь ищем возможности, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и сохранить существующие тарифы», — заявил мэр Киева.

И заверил, что до конца войны повышение цен на проезд в городском транспорте Киева не будет рассматриваться.

После заявления мэра у многих киевлян сложилось мнение, что их в очередной раз проверили, мягко говоря, на выдержку. Ведь так уже бывало, что чиновники «выпускали» из кабинетов на Крещатике информацию о планах повышения стоимости проезда и наблюдали за реакцией людей. Если реагировали слабо — стоимость поднимали.

Эксперт: «Это пыль в глаза»

Эксперты по транспорту соглашаются с тезисом, что дыма без огня не бывает.

«Кейс с тарифами за проезд напоминает запуск дыма или пыли в глаза киевлян, потому что все это сродни политическим спекуляциям, а не намерениям реально пересмотреть тарифы на проезд в Киеве», — рассказывает ТСН.ua Александр Гречко, эксперт по транспорту и соучредитель ОО «Пассажиры Киева».

По его словам, мэрия сама создала повод, чтобы это начали обсуждать, а теперь «героически» выходит и якобы тушит пожар, заявляя, что тарифы на проезд до завершения войны поднимать не будут.

Александр Гречко отмечает, что во всем этом информационном шуме столичные чиновники используют тезис, что из бюджета Киева изъяли 8 миллиардов гривен в госбюджет.

«Мол, это основание, чтобы пересмотреть тарифы. Но каких-либо не политических, а обоснованных расчетов для этого не предоставляют. Кроме обращения Департамента финансов к мэру, которое «случайно» попало в СМИ», — добавляет Александр Гречко.

Миллиарды гривен и игра на настроениях киевлян

Эксперт напоминает, что в прошлом году город закончил год с профицитом бюджета — 14 миллиардов гривен не было использовано. А сейчас мэр жалуется на изъятие у города 8 миллиардов и обещает искать средства, чтобы не поднимать стоимость проезда до конца войны.

«На самом деле менять тарифы на проезд в Киеве нужно давно — пересматривать стоимость разового билета, проездных, а также вводить билет на 60 и 90 минут. Но на данный момент конструктивных обсуждений на этот счет нет. Поэтому мне кажется, что эта «тарифная история» — лишь намерение использовать тему тарифов для каких-то политических баталий. Поиграть на настроениях киевлян», — говорит Гречко.

Он заключает, то, что тарифы нужно поднимать, обсуждается с 2020 года, но никто не мешал Киеву поднять стоимость проезда в прошлом году, как это сделали многие украинские города.