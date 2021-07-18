Между криминалом и медициной: почему в Украине не могут решить, что делать с коноплей

Между криминалом и медициной: почему в Украине не могут решить, что делать с коноплей

Верховная Рада не поддержала легализацию медицинского каннабиса, который помогает больным в 44 странах мира.

Больным онкологией, эпилепсией или рассеянным склерозом медицинский каннабис помогает успокоить боль и унять судороги. Однако, украинские законы до сих пор предусматривающие уголовную ответственность за выращивание и хранение конопли. В вторник, 13 июля, в Верховной Раде не смогли легализовать ее использование, приняв соответствующий закон.

Почему существуют предостережения относительно растения, которое считают своим спасением десятки тысяч пациентов в Украине, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Коноплю в Украине выращивают веками. Это уникальное безотходное растение, из которого делают не только целебные настойки. Из ее волокон делают делают одежду, канаты, бумагу. С трески — строительные материалы, брикеты для отопления. Из семян выжимают масло для косметологии и питания. Соцветия и листья - используют в медицине.

Лекарства на основе каннабиса уже спасают больных в 44-х странах мира. В частности, в Евросоюзе они легализованы в Польше, Чехии, Хорватии, Бельгии, Германии, Австрии... В Украине же отсутствие таких медпрепаратов время побуждает людей обращаться к "черному рынку" уличной марихуаны или завозить препараты контрабандой.

ЦЕЛЕБНАЯ МАСЛО ИЗ КАННАБИСА

У маленькой Софийки тяжелая форма эпилепсии и детский церебральный паралич. Она переживает постоянные приступы болезни, особенно после сна. Вследствие родовой травмы у четырехлетней девочки повреждена часть мозга — без мамы она не способна ни есть, ни ходить.

Родители перепробовали множество легальных препаратов, но действительно действенной оказалось лишь масло из конопли. Этот препарат для тяжелобольной девочки покупают в США, а затем нелегально привозят в Украину. Потому что у нас препараты из конопли запрещены. Ради ребенка мать идет на такой риск.

Мать Софии говорит, что таких семей в Украине более 10 000 и все они вынуждены быть контрабандистами. "Но, когда держишь ребенка на руках и у нее начинается судорога, которая длится до часа, ей скручивает все тело, она плачет, прокусывает щеку и язык, то этот страх перед смертью ребенка гораздо больше, чем то, что ко мне придут и скажут : вот вы купили незаконно масло медицинского каннабиса — посадим вас. О'кей, сажайте, только вместе с ребенком, потому что без меня она долго не проживет..." - делится своей проблемой женщина.

МЕДИЦИНСКИЙ КАННАБИС

С точки зрения медицины, ценность конопли — в каннабиноиды, которые имеют различное влияние на организм. Наиболее исследованы соединения: ТГК (тетрагидроканнабинол) и КБД (каннабидиол). Собственно ТГК — это наркотическая составляющая конопли, из-за которой это растение и относится к запрещенным. В то же время она имеет эффект обезболивания и релаксанта.

Парадокс украинской медицины заключается в том, что для онкобольных разрешено использовать для усмирения боли тяжелый наркотик морфий, а коноплю — нет.

Другое соединение, которое содержится в конопле, каннабидиол — вообще не является наркотическим веществом. Именно масло с его содержанием дают маленькой Софийке, чтобы снять судороги. А еще этот КБД может снимать психозы, тревожные расстройства и лечить анорексию.

Всемирная организация здравоохранения призывает правительства всех стран мира предоставить доступ к этому каннабиноиду больным неврологическими болезнями. Его советуют принимать при бессоннице, эпилепсии, шизофрении. Говорят, каннабис может помогать даже при заболевании COVID-19, поскольку обладает противовоспалительным действием.

КОНОПЛЯНЫЙ БИЗНЕС

В Украине разрешено выращивать и использовать только техническую коноплю, в которой содержание наркотического ТГК не превышает 0.08%, только в промышленных целях. В ЕС допустимый процент ТГК для технических сортов в два с половиной раза выше и составляет 0,2%, а в Швейцарии — еще больше, 1%.

Каннабис разрешен в более шестидесяти странах мира. Его убрали из перечня тяжелых наркотиков, а в 2017 году положительный эффект от препаратов на его основе признала ВОЗ.

Украинка Мария Варавва уже несколько лет выращивает коноплю в Швейцарии и Испании. Говорит, что для этого бизнеса достаточно сообщить о своем намерении в полицию, отметив адрес и размер теплицы. Главное — сеять легальные семена, а в растениях не должно быть превышено разрешенное содержание ТГК. Во время выращивания урожая может появиться проверка и взять куст конопли для анализа, если нормы будут превышены, то урожай уничтожают.

"Мы получаем около тонны сухого продукта с одной урожая с каждой теплицы. В теплице мы имеем три урожая. А в помещении в Швейцарии — до 5 урожаев в год ", — делится она.

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ОТКРЫТИЕ СЕЛЕКЦИОНЕРОВ

В украинской конопляной столице Глухове селекционерам Института лубяных культур Национальной академии аграрных наук удалось вывести первый в мире технический сорт конопли без содержания ТГК. Теперь они сумели превратить технические конопли на медицинские. Создали два сорта, которые дают и волокно, и масло, и имеют большую концентрацию лечебных каннабиноидов.

Но детально изучать свойства этого сорта медики не имеют права. Иметь дело с соцветиями и листьями даже ученым запрещает закон. Более того, государство упорно не хочет замечать открытия наших селекционеров, а на их семена уже началась настоящая тайная охота со стороны иностранных специалистов.

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ПРОВАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Убрать каннабис из перечня наркотических веществ и позволить отпускать по рецепту в Украине пытаются еще с 2019 года. Но каждый раз голосование в парламенте по этому поводу проваливали.

Во вторник, 13 июля, такая же участь ждала и последний законопроект по поводу легализации медицинского каннабиса. "За" проголосовала часть депутатов из фракций "Слуги народа", "Голоса", "Европейской солидарности", группы "За будущее". Ни одним голосом не поддержали легализацию группа "Доверие", "Оппозиционная платформа за жизнь", и "Батькивщина".

Под стенами парламента на результаты голосования с надеждой ждали несколько десятков человек, для которых легализация медицинского каннабиса жизненно необходима. Была среди них и мать маленькой Софийки, которая узнав о провале, не сдерживала слез. Но рук, говорит, опускать не будет...

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