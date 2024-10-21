Между РФ и ЕС: Мая Санду против Кремля – результаты президентских выборов и референдума в Молдове

По результатам подсчета почти 100% протоколов, Майя Санду получила 41,9% голосов. Это означает, что через две недели состоится второй тур президентских выборов. Ее главный соперник – кандидат от пророссийской Партии социалистов и бывший генпрокурор Александр Стояногло – получил 26,3%. Он выходец из Гагаузии — наиболее пророссийского региона страны — и находится под следствием за коррупцию и злоупотребление властью. А глава Партии социалистов – бывший президент Молдовы и давний друг Путина Игорь Додон. На третьем месте на президентских выборах Ренато Усатый – бывший мэр города Бельцы, популист, высказывающийся как за нормальные отношения с Россией, так и с Западом – с 13,7% голосов.

Как видим, как и четыре года назад, так и на этих выборах Мая Санду противостоит Кремлю. Россия бросила все силы, чтобы сорвать даже не президентские выборы в Молдове, а именно конституционный референдум: если большинство жителей Республики скажут "да" вступлению в ЕС, это стремление запишут в конституцию страны. И на поздний вечер воскресенья, 20 октября, казалось, что все потеряно: по результатам подсчета 85% голосов, только 45% были за вступление Молдовы в ЕС, в то время как 54% — против.

Но эти цифры не учитывали результаты основных зарубежных участков. На молдавскую диаспору приходится около 15% голосов. Однако и они не сделали своего дела. По состоянию на утро понедельника, 21 октября, по результатам подсчета почти 100% голосов, за вступление в ЕС высказались более 50% граждан. Соответственно остальные почти 50% сказали "нет" изменениям в конституцию, которые предусматривали бы евроинтеграцию страны. Поэтому можно сказать, что этот раунд борьбы за Молдову Россия почти выиграла, потому что на срыв референдума потратила десятки миллионов евро. Но и это еще далеко не конец.

Что показали результаты президентских выборов и референдума в Молдавии? Почему за членство страны в ЕС нет поддержки подавляющего большинства граждан? Читайте на сайте ТСН.ua.

РФ бросила все силы: дестабилизация Молдовы

"Мы имеем четкие доказательства, что преступные группы, объединившись с иностранными силами (российскими — ред.), ставили целью купить 300 тыс. голосов, атаковав нашу страну десятками миллионов евро, ложью и пропагандой", — заявила Мая Санду на брифинге после закрытия избирательных. участков.

На первый взгляд, может показаться, что это громкое и экстраординарное заявление президентки Республики Молдова. Однако еще за несколько месяцев до выборов 20 октября власти неоднократно заявляли, что сорвать выборы пытались силы, связанные с скрывающимся в Москве бывшим молдавским олигархом Иланом Шором. Он один из главных кремлевских ставленников, осужденный в Молдове за кражу 1 млрд евро из трех банков страны. Это было очень громкое коррупционное дело, которое привело к власти в 2016 году пророссийского Игоря Додона и Партию социалистов.

"Этот референдум не о евроинтеграции. Это референдум по изменению конституции. Мы считаем, что менять конституцию таким образом нельзя, поэтому я и мои коллеги не принимаем в этом участия", – заявил Игорь Додон в воскресенье, 20 октября, голосуя на выборах .

Несмотря на крайне поляризованное общество и тотальное засилье российской пропаганды в Молдове, прокремлевские силы, в том числе через Додона и его Партию социалистов, приложили максимум усилий, чтобы сорвать голосование на президентских выборах и референдуме за вступление в ЕС, и обеспечить выгодные Москве результаты. Так, в четверг, 17 октября, руководители Генерального инспектората полиции и директор Службы информации и безопасности Республики заявили, что десятки молодых людей из Молдовы прошли инструктаж в Москве под предлогом участия в культурно-туристической программе для организации массовых беспорядков на акциях протеста.

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"Некоторые из этих молодых людей проходили обучение у иностранных инструкторов, связанных с частными военными структурами "Вагнер" и "Ферма". Некоторых отправили на более серьезные тренировки в Боснию и Герцеговину и Сербию. Обучение проходило преимущественно с начала сентября по середину октября", – рассказали в полиции.

В начале октября глава нацполиции Молдовы Виорел Чернаутяну заявлял, что только в сентябре силам (пророссийскому блоку "Победа" — ред.), связанным с Иланом Шором, было переведено из России $15 млн на карты "Промсвязьбанка", обслуживающего Минобороны России, на осуществление дезинформации, провокаций и нападения на госучреждения в Молдове. Те, кому переводили деньги, получали указания через Telegram, как голосовать и распространять ложную информацию о ЕС.

Это подтверждает расследование портала Ziarul de Gardă. Три месяца их журналисты работали на российскую сеть Илана Шора под прикрытием, участвуя в партийных акциях протеста, предвыборных и агитационных встречах, а также вербуя новых поклонников ценителей "русского мира" через Telegram. Указания о том, как поступать, порой поступали напрямую по телефону из Москвы.

Будущее Молдовы: что после выборов

Эти президентские выборы в Молдове, первый тур которых состоялся вместе с конституционным референдумом о вступлении в ЕС, пожалуй, наиболее важными за все годы независимости страны. В начале октября соцопрос показал рост поддержки европейского вектора движения страны: от 57% в апреле до 63% в сентябре 2024 года. Однако мощная российская дезинформационная кампания, которую Кремль развернул в Молдове, все же сработал: результаты референдума за конституционные изменения вступления в ЕС — 50/50%.

"Путинская Россия атакует выборы в Европе гибридным способом, посредством целенаправленного влияния, кибератак и дезинформации, которую распространяет ее армия ботов в соцсетях. Молдова бросает вызов опасностям российского влияния. Она освободилась от удушливого шантажа российским газом" в "Газпроме", будучи технически и коммерчески интегрированной в европейскую энергетическую сеть — ред.). Кроме того, были введены судебная и антикоррупционная реформы. Молдавии министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок.

По словам генсека НАТО Марка Рютте, Альянс оказывает помощь Молдове для противостояния гибридному вмешательству России. В отличие от ЕС, вступление страны в НАТО большинством населения Молдовы не поддерживается, а по конституции страна нейтральна. Однако, возможно, и это когда-нибудь изменится. Пока Мая Санду сконцентрирована на европейской интеграции страны. Напомним, что на саммите в декабре 2023 года ЕС открыл официальные переговоры о вступлении не только для Украины, но и для Молдовы.

Мая Санду неоднократно обещала привести страну в членство в ЕС уже к 2030 году. Именно поэтому конституционный референдум по членству Молдовы в ЕС в воскресенье, 20 октября, был так важен. "Молдова находится на развилке, решая, двигаться ей в западную орбиту или в Москву. Результаты выборов не только будут определять будущее нации, но и демонстрировать, как далеко Россия зайдет, чтобы распространить свое влияние в Европе за пределы Украины, и смогут ли западные страны остановить эти усилия", — сообщало накануне издание Politico.

ТСН.ua уже писал, что, в отличие от Украины, у Молдовы нет общей границы с Россией. Силы обороны Украины разрушили планы Путина захватить Одесскую область и пробить коридор в оккупированное Россией Приднестровье с последующей оккупацией Молдовы. Но это не значит, что в Кремле похоронили эту идею. В конце 2023 г. главком армии Бельгии Мишель Гофман предупреждал, что следующими целями Москвы могут стать именно Молдова и страны Балтии. К тому же, в оккупированном Приднестровье до сих пор дислоцируется оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1000 человек – наследница советской 14-й армии – и 500 российских "миротворцев", которые, по версии Кремля, просто охраняют состав из более 20 тыс. человек. тонн боеприпасов в селе Кобасная в 2 км от границы с Украиной.

В феврале 2023 года Майя Санду заявляла, что Россия готовила в Молдове госпереворот с участием граждан России, Беларуси, Сербии и Черногории, "планируя уничтожить страну насилием". До этого заявления Санду о подготовке переворота в Молдове предупреждал и Владимир Зеленский, передав Кишиневу данные украинской разведки. После этого в Молдове сменили правительство и депортировали группу сербских футбольных болельщиков. Сомнений в том, что Майя Санду победит во втором туре президентских выборов нет. Однако расслабляться властям Молдовы точно не стоит. Особенно накануне парламентских выборов в 2025 году, на которых Майя Санду рискует потерять свое большинство в парламенте. Если это произойдет, Молдова рискует пойти по пути Грузии, где пророссийские силы у власти свернули все реформы и поставили крест на евроатлантической интеграции страны, которая 26 октября будет избирать следующий парламент.