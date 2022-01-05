Между Россией и Китаем: к чему могут привести массовые протесты в Казахстане

Между Россией и Китаем: к чему могут привести массовые протесты в Казахстане

Не стоит сравнивать масштабные митинги в Казахстане с протестами в Беларуси, тем более с Революцией Достоинства в Украине.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (который по законодательству является лидером нации) покинул пост Совбеза, а президент страны Касим-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Произошло это на фоне массовых многодневных протестов против двукратного повышения цен на сжиженный газ (с 70 до 120 тенге за литр – с 4,41 до 7,56 грн). Под давлением улицы правительство согласилось опустить цены даже ниже, чем они были до протестов – до 50 тенге/литр (3,15 грн).

Но это не помогло. Митинги, главным лозунгом которых стал "Шал, кет!" ("Старик, иди!" в адрес Назарбаева), быстро радикализировались, а требования людей расширились. Они призывают побороть коррупцию и кумовство, создать новые рабочие места, вернуть страну к Конституции 1993 года (фактически модели парламентской республики), назначить временное правительство из авторитетных граждан и провести честные выборы.

Но даже если власть удовлетворит все требования людей, кто их поведет за собой? Пока явного лидера или несколько в этих массовых митингах в Казахстане не видно. Все казахские оппозиционеры либо за границей, либо не обладают достаточной поддержкой народа. У России также есть свои ставленники.

ТСН.ua проанализировал, что на самом деле спровоцировало такие массовые протесты в Казахстане и возможна ли мирная смена власти в стране.

Когда все началось

Все началось в воскресенье, 2 января, с митинга автовладельцев в городе Жанаозен (Мангистауская область). Именно на Западе Казахстана сжиженным газом заправляют до 80% автомобилей. Если к Новому году цена за литр автогаза не превышала 50-70 тенге, то в первых числах января подскочила до 120 тенге.

Это возмутило людей региона, где добывается нефть и газ, еще и на фоне скачка инфляции. К тому же в городе Жанаозен есть газоперерабатывающий завод. Но объемы производства голубого топлива не покрывают потребности региона, так как износ оборудования завода, который работает с 1973 года, достигает 90%. И никто не хочет вкладывать средства в модернизацию.

Символично, что протесты начались именно с Жанаозена. Именно здесь в декабре 2011 года бастовали работники государственной нефтегазовой компании. Ззакончилось все трагически: погибли 16 человек, около 100 пострадали. Но местные жители и правозащитники говорили, что число погибших возможно было в несколько раз больше. Правоохранители просто открыли огонь на поражение по митингующим и случайным людям.

Собравшиеся 2 января на площадях городов Жанаозен и Актау провели там ночь. В понедельник, 3 января, их было уже более тысячи митингующих. Протесты вспыхнули и в других крупных городах. А уже во вторник, 4 января, на улицы вышли десятки тысяч человек по всей стране. Хоть президент Казахстана отправил правительство в отставку, переведя всю полноту ответственности за повышение цен на газ на Министерство энергетики, людей это не успокоило.

В среду, 5 января, почти везде было введено чрезвычайное положение. Аэропорты городов Алматы и Актау приостановили работу. Позже появились сообщения, что их захватили протестующие. На улицах горели автомобили и военные БТРы, железнодорожное сообщение работает с перебоями. На улицах, по словам очевидцев, слышны взрывы и стрельба. В некоторых городах правоохранители массово переходят на сторону демонстрантов.

Больше всего пылает Алматы, несмотря на введенный накануне комендантский час. Там власть фактически захватили митингующие, несмотря на отсутствие интернета и мобильной связи. Не работает и безналичная система оплаты. Митингующие подожгли президентскую резиденцию, бизнес-центр Айсултан, где находится филиал правящей партии Нур Отан, и ворвались в здание мэрии города. Довольно часто протестующие в Алматы прибегают к мародерству, устраивая погромы, разбивая витрины магазинов и офисов.

В Алматы митингующие начали врываться в офисы СМИ. Телеканал КТК, принадлежащий фонду Назарбаева, уже остановил вещание. Также протестующие пытаются захватить эфир российского телеканала "Мир24", который вещает в Казахстане.

К вечеру, 5 января, по сообщениям местных СМИ, которые опубликовали видео, в городе Атырау правоохранители открыли огонь. Один из протестующих погиб, еще двое получили ранения. За несколько часов до этого президент страны сообщал о погибших со стороны силовиков.

Причины протеста

В срочном обращении к народу президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев хоть и пообещал позже объявить о политической трансформации страны, все же пригрозил действовать максимально жестко, заверив, что будет находиться в столице Нур-Султан, что бы ни случилось.

После 30-летнего правления весной 2019 года Назарбаев ушел в отставку, назначив своего преемника Токаева, который потом "победил" на выборах. Начался контролируемый транзит власти, которую продолжает удерживать семья Назарбаева, контролируя все финансовые потоки в стране. Именно поэтому люди хотят изменить систему.

Токаев уже уволил племянника Назарбаева с должности первого заместителя Комитета нацбезопасности, и собственно вместо Назарбаева возглавил Совбез. Но, как видим, это не очень удовлетворило улицу. В Талдыкоргане люди пытаются повалить памятник Назарбаеву, монумент тянут к низу канатами.

В Украине многие сравнивают казахские протесты с происходящим у нас и в прошлом году в Беларуси. Но проводить параллели с Евромайданом и Революцией Достоинства как минимум неправильно, а как максимум невозможно хотя бы с учетом разных культурных и политических традиций. Да, возможно, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и взял на вооружение казахскую модель транзита власти. Но, как видим, в Казахстане она не сработала. Поэтому есть о чем задуматься. И Владимиру Путину тоже – он хотел сесть в кресло главы Государственного совета после 2024 года.

В комментарии ТСН.ua руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта говорит, что общество в Казахстане не очень политизировано, о политике "на кухнях", как в Украине, не говорят, даже имя первого президента не упоминают. Почему? Потому что, например, с 2010 года Назарбаев имеет статус лидера нации Елбасы, а за его публичное оскорбление предусмотрена уголовная ответственность.

По словам эксперта, сказать наверняка, почему это происходит именно сейчас, сложно, нет независимого среза мнения людей. В Казахстане отсутствуют независимые и открытые соцопросы. Триггером протеста стало увеличение цены газа.

"Но даже после уступок власти протесты политизировались. Увеличивается недовольство и усталость общества от действующей власти. По мнению общества, первый президент Нурсултан Назарбаев после транзита власти на самом деле никуда не ушел, оставшись неформальным лидером страны, контролируя как политическую систему, так и наиболее прибыльные сферы экономики. Кроме этого, есть недоверие к местным властям. Например акимы (главы городов) не избираются людьми, а назначаются президентом. Только сейчас ввели их выборность в селах. Вдобавок олигархи как были так и остались, а реформы действующего президента Токаева не были полностью реализованы. Вероятно, что все это усугубляет кризис легитимности власти в глазах общества", – объясняет Юрий Пойта.

Фактор России

В освещение казахских протестов российская пропаганда активно включилась во вторник, 4 января. То есть, только на третий день. Информационное сопровождение очень красноречивое. Заголовки типа "казахский майдан" и "еще одна цветная революция" говорят сами за себя.

Приплели даже Украину. Российские Telegram-каналы распространяли фейковые видео, где кто-то из толпы в Алматы (хотя эти кадры не обязательно оттуда) говорил на украинском, и якобы фото подробных инструкций по координации протестов, где указаны украинские телефоны.

Но можно ли усматривать руку Кремля в этом массовом общественном недовольстве? Ведь Россия очень не любит, когда в странах, которые, как она считает, входят в ее сферу влияния, власть меняется революционным путем, да еще и без согласования с Москвой. Напомним, что именно в Кремле придумали термин "цветные революции, инспирированные Западом", чтобы как-то объяснить, почему пали пророссийские режимы в Грузии и Украине.

Так было и в Армении, где на волне революции в 2018 году к власти пришел Никол Пашинян. Некоторые даже считают, что Россия никак не помогла Армении в войне за Нагорный Карабах, потому что хотела наказать Пашиняна. В конце концов, за Азербайджаном стояла Турция, являющаяся членом НАТО и имеющая мощную армию.

Есть еще один фактор – это тот же газ. Дело в том, что Казахстан больше специализируется на нефти, хотя по залежам газа занимает 22 место в мире. Большинство добытого газа страна отправляет на переработку в Россию, а потом получает обратно. По информации местных активистов и экспертов, контроль за нефтью и газом в Казахстане принадлежит двум зятям Назарбаева (один из них, по сообщениям местных СМИ, уже сбежал в Россию). Понятно, что цена газа в 50 тенге/литр не рыночная. Разница покрывается из бюджета, а семья первого президента страны, по информации СМИ, наживается на газовых махинациях с Россией.

По мнению Юрия Пойти, Россия не причастна к причинам вспышки протестов, по крайней мере, пока отсутствуют признаки этого. Москва в настоящее время изучает ситуацию и начнет действовать согласно созданному балансу сил. Казахстан для России является достаточно положительным и прогнозируемым партнером, несмотря на недовольство определенными вещами: переходом на латиницу; увеличением роли казахского языка в школах, университетах и государственных органах; попыткам Казахстана проводить многовекторную политику; наличием националистических движений и пересмотром политики памяти (роли СССР в репрессиях, Голодоморе).

Эксперт считает, что если действующему политическому режиму будет грозит опасность, Россия может поддержать какую-то сторону. Скорее всего – действующую власть, но это может увеличить влияние России в Казахстане, потому что Москва непременно выставит определенные условия за свою поддержку.

"Казахстан проводит достаточно комплиментарную внешнюю политику по отношению к России, все действия все же принимаются с учетом позиции Москвы, являясь членом ЕАЭС и ОДКБ. Казахстан занимает нейтральную позицию по Крыму, а в Генассамблее по украинским резолюциям как правило голосует отрицательно. Россия является первым торговым партнером Казахстана с оборотом примерно $20 млрд. И у Казахстана пока нет другого выбора, чем поддерживать стабильные, дружеские и прогнозируемые отношения с Россией, например, серьезного развития отношений с Китаем быть не может из-за значительных антикитайских настроений в обществе, и Россия постепенно увеличивает свое влияние на Казахстан, усиливает экономические связи, пытается построить АЭС, чтобы увеличить энергетическую зависимость страны", — заключает Юрий Пойта.