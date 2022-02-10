"Международное право не действует, только право силы России": эксперты оценили блокирование морей флотом РФ

Россияне закрывают море на неделю, если, конечно, маневры на воде не затянутся.

Часть гибридной войны и пренебрежение морского права: в МИД выразили протест по поводу закрытия россиянами морей. Российские военные объявили о перекрытии значительных частей Черного и Азовского морей для проведения ракетных и артиллерийских учений. Они продлятся с 13 по 19 февраля. Эксперты предполагают, что Кремль может готовить блокаду украинских портов.

Речь идет в сюжете ТСН.16.45.

Сначала мониторили воды недалеко от Одессы судном-разведчиком. Затем зашли боевыми кораблями, еще шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов Российской Федерации зашли в Черное море. Официальная версия – для учений. Но такой армады здесь еще не было. Даже во время аннексии Крыма насчитывалось только четыре российских боевых судна. В настоящее время их 12. К концу февраля Кремль планирует увеличить количество боевых кораблей до 18.

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Москва пошла еще дальше – заявила, что закрывает акваторию Черного и Азовского морей на время учений. На целую неделю. Они недопустимо близко к украинским городам – Мариуполю, Одессе и Мелитополю. Подобная блокада уже была весной прошлого года, но тогда Кремль заблокировал только Азовское море, а теперь еще и Черное. И в одностороннем порядке перекрыл Керченский пролив – путь для торговых кораблей. Чем полностью нарушил конвенцию ООН по морскому праву.

«Международное право в Черном и Азовском морях не действуют. Действует только право силы, установленное Россией», — говорит военный эксперт Михаил Самусь.

Теперь есть и опасность военной агрессии и фактическая экономическая блокада, говорят эксперты. Украинские военно-морские силы в таких действиях Кремля видят очередное посягательство на суверенитет Украины.

«Таким образом, РФ в очередной раз продемонстрировала злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины», — говорится в заявлении ВМС Украины.

Эксперты говорят, что такое количество боевых кораблей в обоих морях достаточно, чтобы начать боевые действия. И для этого Кремль может устроить всякие провокации. «Она может заявить, по нашим данным, российским данным, существует террористическая угроза для судоходов и поэтому мы берем на себя ответственность проводить проверки, идущие через этот путь. Россия может оккупировать остров Змеиный и установить такой коридор между вышками Бойко и островом Змеиный для того, чтобы проверять такую», — добавляет эксперт.

МИД выразили протест по поводу закрытия россиянами Черного и Азовского морей | Новости мира

Кроме того, такая блокада вод Черного и Азовского морей не пройдет бесследно и для торговли. Ведь именно эти участки живо используют торговые суда, о чем свидетельствуют данные онлайн-радара, показывающего морской трафик. Впрочем, Кремль требует, чтобы с понедельника их там не было. «Простой одного судна стоит владельцу монтажа определенного процента к стоимости. Это не способствует украинской продукции, и если Черное море становится зоной напряжения. Это не способствует тому, чтобы кто-нибудь сюда заходил», — говорит военный аналитик Тарас Чмут.

Украинский МИД уже выразил протест: «Беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях. Речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового, что может вызвать сложные экономические и социальные последствия, прежде всего для портов Украины».

«Это формы гибридных противостояний по созданию Украины с одной стороны дистабилизирующих проблем, с другой — нарушение свободного судоходства», — убеждает аналитик.

Россияне закрывают море на неделю, если, конечно, маневры на воде не затянутся.

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