"Международные аудиторы не обнаружили убытков": адвокат Коломойского рассказал о проверке "Приватбанка"

Представители НБУ, международные аудиторы и Фонд гарантирования вкладов физических лиц, принимавший банк после национализации, не нашли каких-либо недостач.
Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что проверка финансовой отчетности "ПриватБанка" от международных аудиторов не выявила убытков в шесть миллиардов гривен. Несмотря на это, Коломойского не выпустили из-под стражи.
Об этом на пресс-конференции 4 сентября рассказал адвокат Олег Пушкарь.
“В соответствии со всеми правилами бухгалтерской отчетности, если выявили такие убытки (6 млрд. грн), отражайте их в своей финансовой отчетности. Мы ждали и в конце апреля была выдана эта финансовая отчетность, которая содержала в себе отчет международных аудиторов о проверке финансовой отчетности. И собственно, что было там — в том отчете никакого упоминания, что банку причинен какой-то ущерб опять-таки "ни пары из уст", — заявил адвокат.
По его словам, наоборот, было заявлено, что банк получил доходы и развивается несмотря на военное положение.
"Это было сочетание и показвний и документальных подтверждений. Но опять же при таких обстоятельствах человека из-под стражи не выпустили”, — говорит Олег Пушкарь.
Напомним, 15 сентября 2023 года Коломойский получил новое подозрение — по поводу незаконного завладения 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был.
По данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский "путем не внесения наличных средств" вывел из банка 5,7 миллиарда гривен наличных денег, однако заметили это только осенью 2023 года, после чего арестовали Коломойского и директора киевского филиала банка Сергея Волкова.
Были проведены многочисленные аудиты, в частности во время национализации банка в 2016 году, подтверждающие отсутствие состава преступления. Также о невозможности такой сделки говорят и многочисленные свидетели.
Сам бизнесмен обвинение отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.
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