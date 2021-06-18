Международный день отца: как празднуют в Украине и, почему отцы все чаще уходят в декрет

Украинские отцы все больше хотят уделять внимания своим детям.

Он может все. Это — отец! Украина в третий раз будет отмечать Международный день пап. Традиционно это — предпоследнее воскресенье июня. Во многих странах в этот день устраивают народные гуляния или дарят подарки, сделанные своими руками. А у нас День отца постоянными обычаями пока не оброс, поэтому любое внимание будет уместной, говорит наш молодой папа Сергей Моргун, говорится в сюжете ТСН.19:30.



Тимофей Багалика имеет ровно 9 месяцев и 2 недели. Дома без него не происходит никакого дела. Под его наблюдением папа успевает все.

"24\7 тебе нужно быть поваром, уборщиком, ну и няней. Ощущения очень приятные, так как на твоих глазах растет твое солнышко, твоя радость", — говорит отец.



Да-да, вы поняли правильно — мама работает, вот она сбоку, а папа — в "отпуске по уходу за ребенком", декрете по-простому.

Сложно, но папа-полицейский справляется. Декрет мужчинам недавно разрешено законом. И Сергей без колебаний свое право использовал.

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"Я об этом очень мечтал, еще до рождения Тимофея, и вот моя мечта сбылась. Ухаживать, кормить, пеленать ребенка и прогуливаться, это — абсолютно нормально. И здесь нет каких-то сложных задач", — говорит полицейский в декрете Сергей Багалика.



"Это — не желание взять всю мамину работу, а желание просто самому принимать более активное участие в воспитании ребенка, во времени проведенном с ним. Я на работу хожу, как вы поняли, потому что смотрите сюжет, но утренники не пропускаю", — говорит корреспондент ТСН Сергей Моргун.



Чтобы чувствовать себя папой не нужно официального, государственного или международного праздника. Впрочем этот день по меньшей мере, может дать повод задуматься: а действительно я стою того, что би быть отцом? В США например, этому дню с сотня лет. Сонора Дот предложила его в честь своего отца, который воспитал шестерых дочерей. Европа, так или иначе, переняла событие в 70 годах прошлого века. А теперь, этот день есть и у нас.

"Это грубо говоря, ответ на запрос общества. Папы перестали быть банкоматами, родители становятся более осознанными, это я могу сказать по своим консультациях. Родители заняли очень активную позицию", — говорит психолог Светлана Клименко.



Не то чтобы этого не было раньше, говорит психолог. Но кое-что все же меняется, и к лучшему. И это не значит, что постоянные шутки, мол "смотри как папа умеет", или "сейчас папа покажет, как надо", никуда не денутся, но и в дальнейшем только будут усиливать связь между отцом и ребенком. Есть множество видео-экспериментов, и возраст здесь не важен, как всего несколько воспоминаний между папой и малышом, что умиляют обоих до слез.

"Ребенок первый появился, пришлось немножко более ответственно относиться к своей жизни, где-то в чем-то ограничить себя, я не могу сказать, что это трудно, надо готовиться. Мы такого не делали, для нас это все само собой", — говорит отец Максим тучка.



Максим Тучка отец двух детей, и сейчас с женой беременные третий раз.



"Мы для себя выбрали, что должно быть минимум 5", — говорит Максим.



Чтобы и смеха детского было достаточно дома, и дедушке с бабушкой забот хватало.

Напомним, в Киеве полиция наказала за утерянного ребенка маму, хотя виновен был папа.

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