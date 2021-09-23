Международный день жестового языка: ТСН впервые показала закулисье и то, как работают соведущие-переводчики

Международный день жестового языка: ТСН впервые показала закулисье и то, как работают соведущие-переводчики

Именно Телевизионная служба новостей первой в Украине организовала перевод для людей с недостатками слуха по мировым стандартам.

ТСН впервые показала закулисье и то, как работают соведущие-переводчики жестовой речи.

Об этом 23 сентября говорится в сюжете ТСН.19:30.

"В частности, я уже иду в область моей коллеги Татьяны Радченко и вы можете вживую увидеть насколько отличаются студия Тани от того, как вы это видите в выпуске на нашем сайте. Привет, Таня. Совсем другое ощущение в твоей студии. И вот теперь впервые приглашаю тебя вместе поработать в студии ТСН", — говорит ведущая Соломия Витвицкая.

Именно Телевизионная служба новостей первой в Украине организовала перевод речи для людей с недостатками слуха по мировым стандартам.

"У нас переводчик находится не где-нибудь в уголке экрана, а занимает одну треть экрана, его не перекрывает сюжет, а зритель может смотреть на его движения и эмоции", — говорит Татьяна Радчедко.

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Переводчица замечает, что трудно переводить новости с фронта, особенно, когда это касается гибели военных. Также сложно говорить жестовой речью о больных детях.

Украина также первой в Европе на музыкальном фестивале открыла площадку с переводом песен на жестовый язык. Также в этом году фестиваль "Atlas Weekend" организовал перевод на жестовый язык.

"Запомнилось, когда мы переводили концерт" Океана Эльзы "и когда Святослав Вакарчук, выступая по своей сцены, соскочил и пришел на нашу сцену, чтобы поблагодарить", — говорит Татьяна Радчедко.

Напомним, сегодня отмечают Международный день жестовых языков. В Украине сейчас около 40 000 людей, для которых жестовый язык — это единственный способ общения.

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