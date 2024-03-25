Мгновенный ракетный удар по Киеву: эксперт о версии с баллистикой и "поздравлении" РФ для СБУ

Генерал-лейтенант рассказал, чем именно можно оградить города от российской баллистики.

После утреннего удара по Киеву, эксперты выясняют: чем именно РФ атаковала город. Ведь взрывы в столице прогремели через несколько секунд после включения сигнала воздушной тревоги.

Обломки в четырех районах

Над Киевом сбили две баллистические ракеты, запущенные из оккупированного Крыма.

После себя один обломок ракеты оставил огромную воронку в частном секторе Киева в Соломенском районе, а в Печерском разрушил трехэтажное здание Киевской государственной Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

Разрушение в центре Киева

К счастью обошлось без погибших, ранения получили десять человек. Обломки ракет также упали в Дарницком и Голосеевском районах.

Разрушение в Киеве в результате ракетной атаки 25 марта / Фото: Киевская городская военная администрация.

"Циркон" или "Оникс"?

Эксперты соглашаются, что обе ракеты были баллистическими, потому что долетели до Киева в считанные минуты. А вот были ли это мощные северокорейские ракеты, или российский "Циркон", должны определить специалисты после сбора и изучения обломков.

"Думаю, что это может быть, как "Циркон", так и "Оникс", или усовершенствованная северокорейская баллистическая ракета. Здесь уже слово за экспертами, которые должны отыскать и изучить обломки ракет. Думаю, что они находятся в уничтоженном здании на Печерске" .Напомню, что город уже обстреливали ракетами "Циркон" и нужно делать соответствующие выводы, ведь враг снова может использовать эти ракеты", — рассказал сайту ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006 –2010 гг).

Что было целью для врага?

Эксперт также назвал возможную цель, которую враг планировал поразить в Киеве. Обе ракеты летели в центр столицы.

"Сегодня день Службы безопасности Украины. Поэтому думаю, что таким образом РФ пыталась "поздравить" сотрудников СБУ. Думаю, это одна из причин нанесения такого ракетного удара", — отмечает Игорь Романенко.

Воронка от обломка ракеты в Киеве

Что нужно для сбивания таких ракет?

Эксперт добавляет, что в данном случае удачно отработала ПВО. Но не исключает повторных атак подобными ракетами по Киеву.

"Чтобы уничтожать такие баллистические ракеты еще на подлете к столице нам нужно большее количество мощных зенитно-ракетных комплексов с противоракетными возможностями или самолеты-истребители пятого поколения. Самолеты пятого поколения могут эффективно сбивать баллистические ракеты. Это могут делать, как истребители пятого поколения Gripen так и американские. Но нам, к сожалению, не дают F-16 средней модернизации. Что уж говорить о моделях пятого поколения. К сожалению, имеем, то, что имеем", — заключает Игорь Романенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о ракетной атаке на Киев: в КГВА обновили данные о последствиях (фото).

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