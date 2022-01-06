Десятки украинцев застряли в Казахстане: МИД Украины принимает меры по защите их интересов

Пока в посольство обратились 43 гражданина, угроз их безопасности нет.
Министерство иностранных дел принимает меры по защите интересов украинцев в Казахстане.
В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина Украины. Все они — пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана.
Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь.
По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта г. Алматы запланировано на завтра, 7 января. Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана в ближайшее время.
Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане отсутствует.
Призываем украинцев продолжать неукоснительно соблюдать рекомендации МИД: избегать мест массового скопления людей, прежде всего в больших городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность.
В случае необходимости, немедленно обращаться в посольство.
Напомним, протесты из-за цены на газ в Казахстане начались несколько дней назад. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.
В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела к боевой готовности авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.
Читайте также: