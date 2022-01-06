Десятки украинцев застряли в Казахстане: МИД Украины принимает меры по защите их интересов

Десятки украинцев застряли в Казахстане: МИД Украины принимает меры по защите их интересов

Пока в посольство обратились 43 гражданина, угроз их безопасности нет.

Министерство иностранных дел принимает меры по защите интересов украинцев в Казахстане.

В настоящее время в посольство обратились 43 гражданина Украины. Все они — пассажиры отмененных авиарейсов из Алматы и Нур-Сулатана.

Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь.

По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта г. Алматы запланировано на завтра, 7 января. Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана в ближайшее время.

Информация о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации на фоне событий в Казахстане отсутствует.

Призываем украинцев продолжать неукоснительно соблюдать рекомендации МИД: избегать мест массового скопления людей, прежде всего в больших городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность.

В случае необходимости, немедленно обращаться в посольство.

Напомним, протесты из-за цены на газ в Казахстане начались несколько дней назад. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

В СМИ уже распространяют информацию о том, что Россия привела к боевой готовности авиаполк военного аэродрома в Оренбургской области и планирует перебросить его в Казахстан.

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