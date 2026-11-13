Мифы и реальность «черной пятницы» по-украински: на что скидки будут настоящими, а где вас обманут

Черная пятница в Украине / © ТСН

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Изюминкой ноября во многих странах мира является так называемая «черная пятница» — то есть один день, как в США, или несколько дней, а то и недель, как в Украине, когда проходят главные распродажи года. На которых, как утверждается, покупатели могут сэкономить значительные средства, приобретя нужные вещи по низким ценам. В Украине главный торговый день года — «черная пятница» — в этом ноябре выпадает на 27-е число.

Почему пятница «черная»

Почему пятница именно «черная», а не, например, красная или оранжевая? Самая популярная версия — бухгалтерская: раньше в бухгалтерских книгах США и многих других стран прибыль фиксировали черными чернилами, а убытки — красными. Другие цвета не имели какого-либо устойчивого финансового подтекста. Отсюда вывод: распродажи распродажами, но в итоге бизнес рассчитывает на прибыль от них, ведь главная цель ритейлеров — не благотворительность.

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Во-первых, они освобождают склады от залежавшегося товара, чтобы освободить место для зимнего и новогоднего ассортимента. Во-вторых, масштабные распродажи в конце ноября помогают увеличить выручку и продемонстрировать инвесторам рост прибыли за год. И в-третьих, ноябрь — это временной психологический рубеж, когда люди начинают думать о рождественских и новогодних подарках. Ритейлеры используют «черную пятницу», чтобы собрать «сливки» первой, самой активной волны праздничных покупок.

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Пятница по-украински: лайфхаки маркетологов

Главное отличие украинского формата — продолжительность акций. Если в США это однодневный спринт, когда люди с ночи выстраиваются в очереди у закрытых дверей, то отечественные ритейлеры преобразовали его в концепцию «черной недели» или даже «черного месяца», запуская первые скидки задолго до официальной даты.

Экономический эксперт, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский рассказал, какие, по его мнению, особенности будут у марафона распродаж в этом году.

Эффект пятницы, 13-го

Это привлечение внимания покупателей, использование мистической даты для полноценного старта скидок. Слоганы: «Зачем ждать конца месяца, первая волна обвала цен уже здесь! „. Или „Эксклюзивная репетиция Черной пятницы, которая больше не повторится“. В продаже появляются реальные товары со скидкой 15–20% (как правило, позиции с ограниченным запасом). Цель — заставить покупателя потратить деньги задолго до 27 ноября, играя на его опасении, что всё самое лучшее раскупят.

Замораживание цен или резервирование корзин

Призыв: «Добавь товар в корзину прямо сейчас, и мы гарантируем, что цена не вырастет из-за колебаний валютного курса до конца месяца». В условиях экономической нестабильности это срабатывает безотказно.

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Синдром упущенной выгоды

Вместо абстрактного «спеши, пока акция не закончилась», покупателя задевают за живое, затрагивая реальные бытовые проблемы.

Почтовый коллапс: «Покупай сейчас, потому что 27 ноября заказы застрянут на складах, и ты не получишь подарок для ребенка вовремя».

Страх отключений электроэнергии: «Заказывай powerbank сегодня, потому что завтра их разграбят из-за новостей об отключениях».

Возможность дефицита из-за логистики: «Этот товар импортный, следующая поставка будет только в следующем году».

Главная неделя 23–29 ноября

Здесь задача маркетологов — резко повысить уровень интереса, используя особенности нашего рынка.

Эффект «генераторного ажиотажа»

На сайтах появляются надписи, характерные для военного времени: «Этот powerbank/зарядная станция/термобелье заканчивается, на складе осталось три штуки». Риск отключений электроэнергии и холода побуждает покупать немедленно и без скидок.

Быстрая смена категорий акций

Таймеры устанавливают на целые категории: «До окончания скидок на стиральные машины осталось 6 часов. Завтра будет акция на ноутбуки». Это заставляет покупателя принимать решение мгновенно.

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Бесплатный сервис и бонусы

Предлагаются следующие варианты: смартфон за 20 000 грн; смартфон по акции — 17 500 грн; смартфон + бесплатная установка защитного стекла и настройка приложений — 17 900 грн.

Покупатели массово выбирают третий вариант, принося магазину значительную прибыль за счет копеечного аксессуара и услуг.

От автора: покупателю это также действительно выгодно, поскольку отдельно наклейка стекла и установка с настройкой программ обходятся дороже.

Кэшбэк «на рождественский стол».

Покупателю предоставляют бонусы, которые можно потратить в продуктовых супермаркетах-партнерах на покупку деликатесов к Новому году. Это стимулирует приобрести технику или одежду именно сейчас.

Заключительный этап: «Праздникпродолжается» (с 30 ноября)

Это уникальный этап украинского марафона. Так называемый «киберпонедельник» (30 ноября), то есть предоставление дополнительной возможности сделать после «черной пятницы» заказ через Интернет со скидкой, у нас не завершает распродажи, а становится переходом к Дню Святого Николая, который теперь отмечается 6 декабря.

Кибер-продление: мы продлили «Черную пятницу» до 2 декабря, чтобы вы успели заказать подарки от Святого Николая.

Праздник продолжается: осталось 4 дня, успейте сделать заказ, чтобы Николай не пришёл к вашему ребёнку с пустыми руками.

На что можно получить реальные скидки

По оценке Андрея Забловского, выгодные предложения и честные скидки можно найти в следующих категориях.

Одежда, брендовая обувь и аксессуары прошлых сезонов, которые нужно срочно распродать. Чтобы освободить место для нового ассортимента, бренды готовы предлагать реальные скидки до 40–50%. Исключение составляют только популярные размеры.

Крупная бытовая техника среднего ценового сегмента прошлых лет. Холодильники, стиральные машины и т. п., которые появились на рынке 2–3 года назад, действительно теряют в цене, уступая более новым моделям. Магазинам выгоднее сделать скидку, чем замораживать оборотные средства в устаревшем габаритном товаре.

Парфюмерия, уходовая и декоративная косметика. Крупные специализированные сети делают скидки за счет объемов поставок напрямую от производителей.

Книги, настольные игры и товары для хобби. Скидка в 20–30% вполне реальна и используется как инструмент привлечения новых клиентов.

Какие позиции вряд ли подешевеют

Энергооборудование (портативные зарядные устройства, зарядные станции, инверторы). Из-за высокого риска отключений электроэнергии и стабильного сезонного спроса ни один продавец не будет снижать цены. Акционные наклейки на таких товарах — чисто психологический ход: цена либо останется базовой, либо под видом акции будут продавать подержанные устройства с изношенными аккумуляторами.

Самые свежие гаджеты и смартфоны. Официальная прибыль здесь очень низкая, поэтому скидка на новинку в 20–30% обычно означает, что перед этим цену искусственно завысили.

Популярные детские игрушки. Впереди День святого Николая, Рождество и Новый год. Родители всё равно будут покупать подарки детям, поэтому розничным сетям нет смысла терять прибыль.

Руководство для шопоголика: где искать настоящие скидки, а где лучше держать кошелек закрытым

На этапе с 13 ноября не верьте рекламным лозунгам о «последнем импортном товаре». Скидки 15–20% сейчас — это норма, но покупайте только базовые зимние вещи или то, что реально нужно уже сегодня. Зафиксируйте цены на гаджеты скриншотами.

На этапе «синдрома упущенной выгоды» маркетологи пугают почтовым коллапсом? Они отчасти правы. Если покупаете подарок ребенку на Николаевский день, заказывайте его до 25 ноября.

Во время «ажиотажа вокруг генераторов» 23–29 ноября не покупайте powerbankи или зарядные станции по «акционным» ценникам, если цена не изменилась. Перед покупкой проверяйте емкость аккумуляторов.

Сезонный фактор: ищите одежду и обувь из летних или демисезонных коллекций — это главный источник честных скидок до 50%. Но если у вас популярный размер, не ждите финальных распродаж.

Взгляд в прошлое: хотите честную скидку на холодильник или стиральную машину — ищите модели, выпущенные два года назад. Они почти ничем не хуже новинок, но значительно дешевле.

Косметика и книги: здесь скидка в 20–30% стабильна и честна. Покупать однозначно стоит.

Энергонезависимость: без иллюзий. Увидели наклейку «Черная пятница: powerbank –40%»? Не поддавайтесь соблазну. В лучшем случае цена осталась базовой, в худшем — вам пытаются продать устройство, которое годами пролежало без зарядки и потеряло емкость. Энергооборудование в сезон холодов и рисков отключений электроэнергии дешевым не бывает.

Магия цен на смартфоны: у самых новых моделей гаджетов минимальная маржа. Если видите на новинку безумную скидку, проверьте стоимость через специальные сайты, которые собирают информацию о ценах на товары из сотен интернет-магазинов и сравнивают их на одной странице . Скорее всего, цену искусственно завысили накануне распродажи.

Сервис и комплектация: выбирайте комплекты с бесплатным сервисом (стекло + настройка) только в том случае, если вам действительно нужны эти услуги. Внимательно проверяйте комплектацию товаров «без ничего»: привлекательно низкая цена на гаджет или аккумуляторный электроинструмент часто означает, что из коробки удалены базовые кабели или блоки питания, либо акция действует только при условии покупки дорогой страховки.

Обходите ловушки на кассе (1+1=3): не покупайте лишнего ради эфемерного третьего товара в подарок. Обычно бесплатной становится наименее популярная позиция, реальная стоимость которой уже заложена в наценку первых двух товаров.

Не ждите конца ноября в надежде дешево купить популярные детские подарки. День Святого Николая — 6 декабря, поэтому спрос на игрушки начнет зашкаливать уже в конце ноября.

Киберпонедельник (30 ноября) используйте для онлайн-охоты за электроникой и программным обеспечением. Если бренд обещает «продление Черной пятницы до 2 декабря», сравните цену с той, что была 27 ноября — она не должна быть выше.

Помните о своих правах: заявления продавцов о том, что акционный товар не подлежит возврату, — незаконны. В соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей», вернуть или обменять непродовольственный товар можно в течение 14 дней, даже если он был куплен со сверхскидкой.

Выводы

«Черная пятница» по-украински — это не вопрос удачи или безумного штурма магазинов, а трезвый расчет. Трехнедельный марафон скидок построен так, чтобы максимально снизить финансовую бдительность задолго до официального старта распродаж. Уберечь кошелек от опустошения поможет простая формула: игнорируйте проценты на ярких ценниках, ориентируйтесь на итоговую стоимость вещи и не покупайте то, чего не было в вашем списке до 13 ноября. Помните: лучшая скидка — это 100% экономии за счёт отказа от товара, который вам на самом деле вообще не нужен.

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