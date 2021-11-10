Миграционный кризис: готова ли Украина дать отпор наплыву нелегалов из Беларуси

В отличие границ Польши и Беларуси, на украинско-белорусской границе нет никаких заборов.

Ситуация на польско-белорусской границе, беспрецедентно обострившаяся из-за наплыва мигрантов, привлекла внимание Европы и мира. Украина имеет тысячу километров общей границы с Беларусью.

Готовы ли украинские пограничники к возможному нашествию нелегалов с севера, говорится 10 ноября в сюжете ТСН.19:30.

Пять регионов Украины граничат с Беларусью: Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области. Общая протяженность украинско-белорусской границы — 1084 километра. В общей сложности на границе функционируют 27 пропускных пунктов: из них 20 автомобильных, один речной, шесть железнодорожных. Также есть еще шесть пунктов контроля.

На одном из этих пунктов контроля, КПП "Доманово" на Волыни, побывала съемочная группа ТСН. Отметим, что этот пропускной пункт расположен еще в 70 километрах от рубежа с Польшей.

"Доманово" — один из четырех переходов на украинско-белорусской границе именно на Волыни. Пока он лишь один действующий, все остальные закрыты.

Миграционный кризис: готовы ли украинские пограничники к возможному нашествию нелегалов из Беларуси

Пограничники рассказали, что увеличения количества нелегальных мигрантов они не наблюдают. Однако ввиду крайне сложной ситуации на польско-белорусской границе они патрулируют в усиленном режиме. Привлечены люди, техника и специальные средства, в том числе беспилотники и служебные собаки, чтобы при необходимости сдержать поток мигрантов.

Здесь готовы к возможным провокациям. Командование просчитало возможные направления, по которым мигранты могут добраться до Украины. Граница Украины и Беларуси протяженностью более тысячи километров — и там нет никаких заборов, как на границе Польши и Беларуси.

Накануне Литва объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью. О таком положении в Украине, по крайней мере сегодня, речь не идет. Но известно, что завтра на украинско-белорусскую границу едут министр внутренних дел Украины и глава Государственной пограничной службы.

Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Сегодня, 10 ноября, в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

В ответ секретарь СНБО Алексей Данилов предложил социал-демократам Германии в взять мигрантов к себе домой.

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