Миграционный кризис между Польшей и Беларусью и отопительный сезон в Украине – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Миграционный кризис между Польшей и Беларусью и отопительный сезон в Украине – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 11 ноября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 11 ноября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать, не замерзнем ли мы этой зимой в своих домах. Запасы газа и угля, используемые для производства тепла, критически низки.

Эксперты, политики и гости студии подискутируют, что будет с теплом и можно избежать кризиса и почему это вообще произошло. Специалисты попытаются ответить на вопрос: кто и почему позволил России еще раз расчехлить энергетическое оружие и как ему противостоять.

Еще одна тема дискуссии — миграционный кризис, разыгравшийся из-за действий Лукашенко вплотную к нашим границам. Чем он угрожает Украине и Европе?

В программе примут участие:

премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,

секретарь СНБО Алексей Данилов,

министр внутренних дел Денис Монастырский,

глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, "Слуга народа" Андрей Герус,

заместитель министра энергетики Максим Немчинов,

сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко,

министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,

председатель комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис,

министр топлива и энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан,

соучредитель Института будущего Юрий Романенко,

политический эксперт Валентин Гладких,

журналист из Польши Евгений Приходько.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 11 ноября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку