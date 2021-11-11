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Миграционный кризис между Польшей и Беларусью и отопительный сезон в Украине – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Миграционный кризис между Польшей и Беларусью и отопительный сезон в Украине – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

Право на владу

В четверг, 11 ноября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 11 ноября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать, не замерзнем ли мы этой зимой в своих домах. Запасы газа и угля, используемые для производства тепла, критически низки.

Эксперты, политики и гости студии подискутируют, что будет с теплом и можно избежать кризиса и почему это вообще произошло. Специалисты попытаются ответить на вопрос: кто и почему позволил России еще раз расчехлить энергетическое оружие и как ему противостоять.

Еще одна тема дискуссии — миграционный кризис, разыгравшийся из-за действий Лукашенко вплотную к нашим границам. Чем он угрожает Украине и Европе?

В программе примут участие:

  • премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,
  • секретарь СНБО Алексей Данилов,
  • министр внутренних дел Денис Монастырский,
  • глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, "Слуга народа" Андрей Герус,
  • заместитель министра энергетики Максим Немчинов,
  • сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко,
  • министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
  • председатель комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис,
  • министр топлива и энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан,
  • соучредитель Института будущего Юрий Романенко,
  • политический эксперт Валентин Гладких,
  • журналист из Польши Евгений Приходько.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 11 ноября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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