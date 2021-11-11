Миграционный кризис между Польшей и Беларусью и отопительный сезон в Украине – сегодня в ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 11 ноября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 11 ноября Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать, не замерзнем ли мы этой зимой в своих домах. Запасы газа и угля, используемые для производства тепла, критически низки.
Эксперты, политики и гости студии подискутируют, что будет с теплом и можно избежать кризиса и почему это вообще произошло. Специалисты попытаются ответить на вопрос: кто и почему позволил России еще раз расчехлить энергетическое оружие и как ему противостоять.
Еще одна тема дискуссии — миграционный кризис, разыгравшийся из-за действий Лукашенко вплотную к нашим границам. Чем он угрожает Украине и Европе?
В программе примут участие:
- премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- министр внутренних дел Денис Монастырский,
- глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, "Слуга народа" Андрей Герус,
- заместитель министра энергетики Максим Немчинов,
- сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко,
- министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
- председатель комитета иностранных дел Сейма Литвы Жигимантас Павилионис,
- министр топлива и энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан,
- соучредитель Института будущего Юрий Романенко,
- политический эксперт Валентин Гладких,
- журналист из Польши Евгений Приходько.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 11 ноября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.