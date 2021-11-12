Миграционный кризис: в Луцке на большое совещание соберутся министры Украины и послы Польши и Литвы

Миграционный кризис: в Луцке на большое совещание соберутся министры Украины и послы Польши и Литвы

На совещании будут присутствовать украинские министры и послы Польши и Литвы.

В Луцке состоится большое совещание, на котором будут решать вопросы миграционного кризиса, созданного на польско-белорусской границе. Встреча намечена на воскресенье, 14 ноября.

Об этом 11 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, на этом совещании будут присутствовать не менее три министра Украины, а также приглашают послов Польши и Литвы. "Мы там будем решать вопрос, каким образом именно мы будем отвечать на эти вызовы (миграционный кризис – ред.)", — сказал Данилов.

Напомним, действия Александра Лукашенко в Беларуси спровоцировал миграционный кризис на границах с Литвой, Латвией и Польшей. Мигранты из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск. В то время как пограничная служба Беларуси помогает нелегам попасть в ЕС.

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