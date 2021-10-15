Миграционный кризис в Польше: Варшава будет высылать нелегалов, незаконно проникших в страну

Миграционный кризис в Польше: Варшава будет высылать нелегалов, незаконно проникших в страну

Польша продолжает бороться с миграционным кризисом, вызванным действиями режима Лукашенко.

Высылать из страны мигрантов, которые незаконно пересекают границу разрешил парламент Польши.

Об этом говорится 15 октября в ТСН.Ранок.

Рассматривать прошение об убежище власти будут только тогда, когда заявитель прибыл из опасной зоны. В остальном же случае пограничники смогут мигрантов заворачивать.

За последние недели Польша усилила границу с Беларусью: ввела чрезвычайное положение, что препятствует работе в этой зоне гуманитарных организаций и журналистов, и оградилась колючей проволокой. Все из-за нашествия мигрантов, которых к границе пропускает Беларусь.

Беженцы из стран Ближнего Востока ищут лучшей жизни в ЕС, впрочем, нередко погибают во время путешествия. Так, накануне на польской границе нашли тело мигранта из Сирии. С лета таких случаев на белорусской границе было семь. Разрешение на проход беженцев стал ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Новости мира: парламент Польши позволил высылать из страны мигрантов, незаконно пересекших границу

Напомним, что миграционный кризис вызвал Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили из-за принудительной посадки в Минске европейского самолета с белорусским журналистом Романом Протасевичем.

Ранее:

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать более 10 тыс. мигрантов с Ближнего Востока для гибридной атаки на соседние страны. Глава польского правительства уверен, что белорусский диктатор выполняет волю Москвы.

с Ближнего Востока для гибридной атаки на соседние страны. Глава польского правительства уверен, что белорусский диктатор выполняет волю Москвы. В Польше задержали украинцев, которые помогали незаконно пересекать границу из Беларуси.

из Беларуси. Провокации на границе: патруль белорусской службы открыл стрельбу в сторону польских солдат.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку