Миграционный кризис в Польше: Варшава будет высылать нелегалов, незаконно проникших в страну

Польша продолжает бороться с миграционным кризисом, вызванным действиями режима Лукашенко.
Высылать из страны мигрантов, которые незаконно пересекают границу разрешил парламент Польши.
Об этом говорится 15 октября в ТСН.Ранок.
Рассматривать прошение об убежище власти будут только тогда, когда заявитель прибыл из опасной зоны. В остальном же случае пограничники смогут мигрантов заворачивать.
За последние недели Польша усилила границу с Беларусью: ввела чрезвычайное положение, что препятствует работе в этой зоне гуманитарных организаций и журналистов, и оградилась колючей проволокой. Все из-за нашествия мигрантов, которых к границе пропускает Беларусь.
Беженцы из стран Ближнего Востока ищут лучшей жизни в ЕС, впрочем, нередко погибают во время путешествия. Так, накануне на польской границе нашли тело мигранта из Сирии. С лета таких случаев на белорусской границе было семь. Разрешение на проход беженцев стал ответом режима Лукашенко на западные санкции.
Напомним, что миграционный кризис вызвал Минск, перестав сдерживать поток нелегалов, которые пытаются попасть в Европу. Так Лукашенко ответил на санкции ЕС против Беларуси. Их наложили из-за принудительной посадки в Минске европейского самолета с белорусским журналистом Романом Протасевичем.
Ранее:
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко может использовать более 10 тыс. мигрантов с Ближнего Востока для гибридной атаки на соседние страны. Глава польского правительства уверен, что белорусский диктатор выполняет волю Москвы.
- В Польше задержали украинцев, которые помогали незаконно пересекать границу из Беларуси.
- Провокации на границе: патруль белорусской службы открыл стрельбу в сторону польских солдат.