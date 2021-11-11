Мигранты на на белорусско-польской границе: Совбез ООН собирается на заседание, а ЕС готовит санкции

Мигранты на на белорусско-польской границе: Совбез ООН собирается на заседание, а ЕС готовит санкции

Санкции могут быть приняты на следующей неделе.

Совбез ООН соберется сегодня, 11 ноября, на срочное заседание, чтобы обсудить положение на белорусско-польской границе. Там несколько тысяч мигрантов стоят лагерем при нулевой температуре и десятки раз в сутки пытаются прорваться в Европу. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет накануне назвал произошедшее там недопустимым. ЕС определяется с санкциями, которые объявят на следующей неделе.

Что известно о ситуации на корлоне, рассказали 11 ноября в сюжете ТСН.12:00.

Одна неподтвержденная гибель на границе: курдское издание пишет о 14-летнем парне, погибшем накануне от переохлаждения. На попавшее в Сеть видео — белорусские пограничники несут кого-то на носилках. Сообщают, будто парня еще успели довезти в больницу, но спасти уже не смогли.

Всего с лета, когда мигранты начали массово прорываться в Европу из Беларуси, по разным данным, погибли не менее десяти человек. Тем временем в центре Минска уже формируются новые группы, стоят десятки спортивных рюкзаков. Мигранты жалуются в чатах, что палатки и спальники в столице Беларуси теперь очень дорогие.

"Наша организация вместе с другими правозащитниками и активистами подает иск в Международный уголовный суд из-за серьезных нарушений прав человека, которые совершает Беларусь", — говорит глава польской Хельсинкской организации Мацей Новицки.

Новости мира: Совбез ООН сегодня соберется на срочное заседание

Отверженные люди не гнушаются никакими методами. По сети ширится видео, как ребенку пускают дым от сигареты в глаза, чтобы потом мальчик лучше плакал, давая интервью на телефон белорусскому пропагандисту.

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Как заставить Лукашенко выполнить международные обязательства и отправить нелегалов назад, обсуждали накануне в Европарламенте. Соединенные Штаты обещают Евросоюзу поддержку.

"Это попытка авторитарного режима дестабилизировать демократических соседей. Удачи у нее не будет. Мы договорились, что совместно обратимся в страны, откуда мигранты приехали, чтобы они позаботились о том, чтобы их граждане не попадали в ловушку режима Лукашенко. Возможно, мы наложим санкции на авиакомпании, помогающие человеческому трафику в Минск, который затем стекается на границу Беларуси с ЕС", — говорит президент Еврокомиссии Урсула фон дел Ляен.

По всей вероятности, под такие санкции попадет российский "Аэрофлот". Возможно, ему запретят полеты в Европу. Такой шаг без ответа Кремль не оставит, так что есть вероятность, что авиасообщение между ЕС и Россией может серьезно пострадать.

Впрочем, американское издание Bloomberg со ссылкой на европейский источник утверждает: кроме "Аэрофлота" под санкции могут подпасть еще и "Турецкие авиалинии". Ведь Стамбул – это один из городов, откуда большинство мигрантов летит в Минск. Переговоры европейцев с турками прошли накануне. Анкара свою причастность к государственному терроризму Лукашенко возразила и пообещала Евросоюзу поддержку.

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