Мигрантский кризис: люди мерзнут на границе, а мир готовит санкции для белорусского режима

Санкции против режима Лукашенко должны быть объявлены в понедельник, 15 ноября.

Соединенные Штаты Америки предупреждают Европу, что Россия может планировать вторжение в Украину. Мол, это связано с обострением мигрантского кризиса на белорусско-польской границе. В свою очередь Турция запретила продавать билеты в Беларусь гражданам Ирака, Сирии и Йемена — стран, из которых идет наибольший поток беженцев. Впрочем, несколько тысяч отверженных людей уже находятся в лагере между Беларусью и Польшей.

Детальнее о ситуации — в сюжете ТСН.14:00.

Тепловизор из дрона фиксирует вытянутый вдоль польской границы лагерь: люди продолжают прибывать сюда, днем и ночью. Польские пограничники снимают, как белорусы выводят группу мигрантов в самый забор, а потом гонят неизвестно куда.

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Отверженные беженцы, которые сначала заплатили по несколько тысяч долларов на человека, чтобы добраться до Европы, а теперь застряли в лесу при нулевой температуре. Впрочем, они не сопротивляются, а наоборот – выполняют инструкции, передают детям плакаты, учат их плакаты. "Беларусь создает мигрантский кризис со значительными геополитическими и гуманитарными последствиями. Никто не способен выдержать этих изображений, сообщений о людях, которым приходится оставаться там в зимних условиях", — говорит представитель Великобритании в ООН Барбара Вудвард.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и страны ЕС, входящие в нынешний состав Совбеза ООН, на закрытом заседании обвинили Беларусь в грубом нарушении базовых прав человека и дестабилизации положения на границе. Впрочем, принять никакую резолюцию с такими постоянными членами, как имеющие право вето Китай и Россия, Совет безопасности не способен.

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"Эта тактика неприемлема. Мы призываем международное сообщество немедленно отреагировать и объединиться, чтобы Беларусь ответила за свои действия. Это наглядная демонстрация, что режим Лукашенко – это угроза региональной стабильности", – подчеркнул представитель Эстонии в ООН Свен Юргенсон.

У представителя РФ спросят, что производят российские военные самолеты над белорусской границей. Накануне Россия сама обнародовала кадры полета стратегических ракетоносцев Ту-160. Во всем виноваты поляки, мол, они же первые стянули к границе войска. К слову, 12 тысяч военных несколько дней назад действительно были опрокинуты для помощи пограничникам охранять границу страны и Европы. Так же поступила Литва и Украина.

Санкции против режима Лукашенко должны быть объявлены в понедельник, но даже их анонс работает уже сейчас. "Турецкие авиалинии" отказались продавать билеты в Беларусь потенциальным мигрантам, вслед за ними это сделала еще эмиратская авиакомпания, а затем аналогичное заявление обнародовала белорусская "Белавиа". Только "Аэрофлот" до сих пор делает вид, что его это не касается. Хотя акции российской авиакомпании в сутки просели почти на 3%.

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