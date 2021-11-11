Мигранты на польско-белорусской границе: как Украина усилит охрану своего рубежа

Силовики готовятся к сложным сценариям и возможным провокациям.

Украина усиливает границу с Беларусью, ведь до ее границ европейскими странами массово ринутся беженцы из Азии и Ближнего востока. Сейчас на границах с Польшей и Литвой собрались тысячи людей, регулярно пытающихся прорвать заслоны. Хотя у украинских рубежей спокойно, силовики готовятся к самым сложным сценариям и возможным провокациям.

На Волынь сегодня прибыли министр внутренних дел и глава государственной пограничной службы. Как будут усиливать границу, рассказала с места событий корреспондент ТСН.14:00.

Украинское село Залесье расположено в менее десяти километрах от польско-белорусской границы. Только ТСН вернулась с пограничного участка с Беларусью, где собственными глазами видели, как военные и правоохранители разворачивали мобильный лагерь. Они говорят, что готовы к любым сценариям и возможным провокациям.

Граница Украины с Беларусью на Волыни имеет протяженность более 200 километров. Заборов здесь нет, а потому их на некоторых участках будут устанавливать. Но в основном речь идет об усиленных патрулях. Для этого привлекают более восьми тысяч военных, а также беспилотники и служебных собак. Сейчас, по словам министра внутренних дел, важно работать на опережение.

"До 15 вертолетов будут сосредоточены у границы. Они смогут быстро доставить спецназ в зону прорыва, если это будет необходимо. То есть главное для нас – это мобильность", — отметил глава МВД Денис Монастырский.

В свою очередь руководитель ГСЧС Сергей Дейнеко говорит, что пограничники готовы к защите и обороне нашей государственной границы: "Мы не видим, чтобы у нас завтра развился такой миграционный кризис, который мы наблюдаем на границе Польши, Литвы и Беларуси".

Кстати, временный полевой лагерь развернули на границе трех государств. Здесь совместно работают пограничники и нацгвардейцы. К учениям привлекли и кинологи. Сколько времени придется пробыть здесь, военные еще не знают, но готовятся задержаться надолго. По словам военных, они сотрудничают со своими польскими коллегами. Известно, что у польской границы сейчас более пяти тысяч мигрантов.

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