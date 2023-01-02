"Михаил Гаврилюк жив!": в семье опровергли смерть Козака с Майдана

Информация о гибели под Бахмутом бывшего нардепа Михаила Гаврилюка, также известного как активист Майдана Козак Гаврилюк, не соответствует действительности. Фейк распространила российская пропаганда.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил крестный отец супруги Гаврилюка Мирослав.

"Михаил жив! Я только что, после вашего звонка позвонил ему. Он не погиб, читает новости о своей гибели. Он не успел бы погибнуть, потому что в субботу мы пили коньяк. Михаил сейчас в Коломые", — рассказал он.

Жена Михаила Ярина Гаврилюк также опровергла фейк о смерти мужа.

"Друзья, с Михаилом все хорошо. Он жив. Это еще одна яркая демонстрация того, что телеграм-каналы - это зло", — написала она у себя в Facebook.

Напомним, ранее российские пропагандисты "похоронили" Ивана Мартынова, более известного как "Четкого пацу из Ровно". Сейчас он защищает Украину на фронте.

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