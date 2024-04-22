Микроавтобус с людьми упал в пропасть: в Киевской области произошло масштабное ДТП

В Киевской области микроавтобус с людьми попал в ДТП. Большинство пассажиров получили тяжелые травмы и за их жизнь борются врачи. В ГСЧС сообщают и о погибших.

Где произошло ДТП, что стало его причиной и в каком состоянии пострадавшие рассказывают журналисты ТСН.ua.

На трассе Иванков-Радомышль вблизи села Олива микроавтобус влетел в пропасть на дороге.

Последствия ДТП в Киевской области

Бус изрядно разбил. У машины выбило все окна и погнуло кузов. Но это не самое ужасное. Оказывается, автобус вез пассажиров в село Песковка на работу и был переполнен людьми. В результате удара по земле салон буса вывернуло вместе с людьми.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Киевской области сообщили, что по результатам проведенных аварийно-спасательных работ, были обнаружены два погибших и семь человек в тяжелом состоянии. Бригадами "скорой" пострадавших направили в Бородянскую и Иванковскую больницы. Обстоятельства данного происшествия устанавливаются полицией.

Впоследствии в полиции Киевской области уточнили, что в результате крушения погибли два человека — оба молодых человека 22 и 35 лет. Водителя, а также еще шестерых пострадавших доставили в больницу. Известны и предварительные детали этой ужасающей аварии.

В полиции Киевской области сообщили следующее: "22 апреля, около 6 часов утра, в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Иванков-Радомышль микроавтобус допустил съезд в бездну.

Прибывшие на место происшествия правоохранители предварительно установили, что водитель автомобиля Volkswagen двигался по автодороге между населенными пунктами с. Масло и с. Старовичи Вышгородского района, не учтя дорожную обстановку, допустил съезд в пропасть».

"Согласитесь, объяснение полиции вызывает удивление. Создается впечатление будто водитель в 6 часов утра просто не увидел на дороге огромную пропасть. А какого черта посреди трассы, где ежедневно ездят сотни автомобилей, появилась пропасть и почему там нет соответствующих знаков или бар Украинцы в соцсетях не сдерживаются", — говорится в репортаже ТСН.ua.

Место ДТП в Киевской области

Реакция соцсетей

"А то, что пропасть на автомобильной дороге это нормально?"

"Знаков нет! Патрульных на месте для патрулирования и предупреждения аварии нет, а кто виноват — водитель. Хорошо, хоть не сказали, что пропасть там появилась из-за того, что бус туда скатился…"

"Что за формулировку причин? Кто пишет такие абсурдные тексты? "Не соблюдая безопасную скорость и не учитывая дорожную обстановку допустил съезд в пропасть". Нет слов, чтобы выразить возмущение."

"А пропасть это такая обыденность, что у полиции вопросы не возникают? Странная ситуация, потому что на фото не заметно ни знаков, ни ограждения. Да и сама природа возникновения пропасти вызвал вопрос."

"Как видите, вопросов здесь гораздо больше, чем ответов! Надеемся, специалисты узнают реальную причину не только самого ДТП, но и пропасти. А ведь в полиции должны сказать, почему перед началом рабочего дня трасса не была перекрыта? Любых предупреждений о вероятности оползней ни от поселкового совета, ни на официальных страницах Иванковской общины не было. Недалеко только вот такая печальная метка на Google картах: "Церковь, ушедшая под землю", подсказывают пользователи", — комментирует реакцию Сети корреспондент.

Отметим, что 21 апреля на Киевщине бушевал шторм: будто из отравил дождь, а порывы ветра даже валили деревья. Возможно, это и стало причиной оползня, образовавшего такую огромную пропасть, что в результате унесла жизнь молодых людей.

Напомним, как уже сообщали журналисты ТСН, 43-летнему пассажиру микроавтобуса, влетевшему в пропасть в Киевской области, сейчас проводят операцию. У него – скальпированная рана головы. Другой тяжелый пациент – мужчина 49 лет с переломами костей бедра и ушибами плеча.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДТП с ПОГИБШИМИ! ПРОВАЛЬЯ образовалось просто В СРЕДЕ ДОРОГИ! ВКЛЮЧЕНИЕ с места СОБЫТИЙ

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