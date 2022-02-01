"Микс из трех инфекций": в Минздраве рассказали о циркуляции вирусов в Украине

Различные штаммы циркулируют параллельно друг с другом.
Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране и высокие цифры, которых не было раньше, ситуация в стране контролируемая.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"Ситуация контролируемая на уровне всех областей Украины, несмотря на то, что каждый день бьем такие своеобразные антирекорды по количеству новых случаев. Если мы посмотрим, то это миксирование: часть "Дельта", часть "Омикрон". Также активно присоединился грипп, который начали фиксировать в начале января 2022 года. Это такой микс из трех инфекций. Речь идет о циркуляции различных штаммов, которые циркулируют параллельно друг с другом", — рассказал представитель Минздрава.
По словам Кузина, загруженность коек в медучреждениях взрослыми инфицированными составляет 34%. Детская заболеваемость несколько выше – это около 50%.
"Дети переносят COVID немного легче, чем взрослые. Но большая зависимость есть от сопутствующих заболеваний. Дети, которые имеют, переносят тяжелее. У детей чаще регистрируют температуру тела, а у взрослых — реже", — говорит он.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 1 февраля из-за ухудшения ситуации с COVID-19 увеличилось количество "оранжевых" зон, которому соответствуют 18 областей и Киев. Также два региона "красные" и три — "желтые". В Ивано-Франковской и Ровенской областях действует "красная" зона. Днепропетровская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области находятся в "желтой" зоне.
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