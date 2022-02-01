"Микс из трех инфекций": в Минздраве рассказали о циркуляции вирусов в Украине

"Микс из трех инфекций": в Минздраве рассказали о циркуляции вирусов в Украине

Различные штаммы циркулируют параллельно друг с другом.

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в стране и высокие цифры, которых не было раньше, ситуация в стране контролируемая.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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"Ситуация контролируемая на уровне всех областей Украины, несмотря на то, что каждый день бьем такие своеобразные антирекорды по количеству новых случаев. Если мы посмотрим, то это миксирование: часть "Дельта", часть "Омикрон". Также активно присоединился грипп, который начали фиксировать в начале января 2022 года. Это такой микс из трех инфекций. Речь идет о циркуляции различных штаммов, которые циркулируют параллельно друг с другом", — рассказал представитель Минздрава.

По словам Кузина, загруженность коек в медучреждениях взрослыми инфицированными составляет 34%. Детская заболеваемость несколько выше – это около 50%.

"Дети переносят COVID немного легче, чем взрослые. Но большая зависимость есть от сопутствующих заболеваний. Дети, которые имеют, переносят тяжелее. У детей чаще регистрируют температуру тела, а у взрослых — реже", — говорит он.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на 1 февраля из-за ухудшения ситуации с COVID-19 увеличилось количество "оранжевых" зон, которому соответствуют 18 областей и Киев. Также два региона "красные" и три — "желтые". В Ивано-Франковской и Ровенской областях действует "красная" зона. Днепропетровская, Киевская, Кировоградская и Полтавская области находятся в "желтой" зоне.

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