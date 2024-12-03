"Милана была единственным ребенком, которого ждали 15 лет": новые подробности "мажорного" ДТП в Днепре

Родственница девочки рассказала о том, как ребенка ждали в семье и обратилась с требованием не "отмазывать" виновных.

Стали известны новые подробности резонансного ДТП в Днепре, где погибла 10-летняя девочка Милана, тяжело травмировались еще двое детей и взрослых, находившиеся в автомобиле Ford.

Напомним, по данным пользователей соцсетей, за рулем автомобиля BMW, вероятно, был 17-летний юноша, который до этого хвастался этой машиной на своей странице в соцсети. По официальным данным полиции Днепропетровской области, водитель BMW (правоохранители не называют его фамилии) допустил столкновение с автомобилем Ford, когда последний совершал маневр разворота.

В то же время в соцсети появилось сообщение пользователя по имени Алексей Сенько, в котором автор пишет о том, что якобы следователь, ведущий это дело, "не принял родителей погибшей Миланы".

"Два часа ожидания и следователь без объяснения закрыл кабинет и покинул здание. Я не понимаю это государство. К вам нужно заходить с деньгами сразу, а иначе внимания не стоят? Или не решили, кого выбрать виновным. Потому что сначала один за рулем, потом другой. То камеры не работают, а после огласки вы берете видео. Как это работает?

Впоследствии в некоторых СМИ появилось опровержение этой информации со ссылкой на спикера ГУНП в Днепропетровской области Анну Старчевскую.

В комментарии для ТСН.ua Анна Старчевская сообщила, что полиция Днепропетровщины дополнительно прокомментирует ситуацию.

ТСН.ua разыскал и пообщался с одной из родственниц погибшей 10-летней Миланы Ольгой Король.

"Речь идет о семье моей крестной. У них заявление приняли и это факт. Это было сделано не так, как хотелось бы, но его приняли. Сейчас семья готовится к похоронам", — говорит Ольга Король.

Относительно обстоятельств ДТП, Ольга говорит, что ей известно следующее: "У матери Миланы есть родной брат. Так вот, в автомобиле была семья брата — брат, его жена, две дочери и Милана. В то время они везли Милану домой".

"Милана была очень долгожданным ребенком. Они ждали ее в течение 15 лет, это был единственный их ребенок. Когда Милана родилась, то это было для них огромным счастьем. Родители очень любили ее, девочка росла творческой личностью — танцевала, рисовала, в маму. Папа девочки с 2022 года защищает Украину. Милана всегда ждала, когда папа приедет домой. В январе Милане должно было исполниться 11 лет", — говорит Ольга.

Также она прокомментировала ряд новостей о том, что за рулем мог быть не тот парень, о котором говорят правоохранители. По предположению Ольги, правоохранительная система, возможно, "отмазывает" настоящего виновника ДТП.

"Конечно, "отмазывают", — говорит она.

И добавляет, что в Сети есть видео, где летом автомобиль, якобы под его управлением, сбивает двух людей, которых подбросило над дорогой.

"По моему мнению, для виновника должны выбрать самое строгое наказание, которое только может быть. И не только для него, но и для его семьи. Если у них есть какие-то должности, то они не должны их занимать. Должны полететь все головы. Если кто-то "отмазывает "в правоохранительных органах, так такие люди не должны там работать", — говорит Ольга.

К этому она добавила, что в результате ДТП тяжелые травмы получили еще две девочки, которые находились в автомобиле: "Они в тяжелом состоянии. Одна стабильная, а вторая в очень тяжелом состоянии. У ребенка растрощены кости, переломы, сотрясение очень сильное. Их родители в больницах, у них тоже тяжелые травмы".

Что решил суд

Сегодня, 3 декабря, суд избирал меру пресечения для 19-летнего юноши, которому полиция накануне объявила подозрение. Во время судебного заседания он отказался давать показания и на прямой вопрос о том, был ли он за рулем, тоже отказался отвечать. Суд отправил подозреваемого под стражу на 60 дней без права внесения залога. В свою очередь адвокат потерпевших выразил журналистам опасения о том, что другой фигурант дела, 17-летний юноша, учитывая свой возраст, может покинуть пределы Украины.

Суд арестовал одного из фигурантов, 19-летнего юношу, сроком 2 месяца. Фото: Нацполиция

В то время, когда в суде решалась судьба подозреваемого, на официальной странице ГУНП в Днепропетровской области в соцсети появился комментарий одного из пользователей. Он обратился к следователю, который расследует эту громкую трагедию и обращаясь к правоохранителю, призвал "не отмазывать" виновных, у тебя же есть дочь".

Кто сбил автомобиль с детьми в Днепре

Пока в полиции в течение первых нескольких часов после ДТП официально не комментировали аварию, в Сети нашли вероятного водителя BMW по "элитному" номерному знаку авто с четырьмя семерками. Юноша активно ведет страницу в TikTok. На ней публикует много фото и видео, где фигурирует тот же автомобиль. Демонстрирует роскошную жизнь, деньги, гонки по набережной и шутит о том, что уже совершал ДТП.

В местных пабликах пишут, что это 17-летний А. Юноша родился в 2007 году и даже не имел законного права садиться за руль. Поговаривают, будто влиятельный отец с уголовными связями покрывает сына.

Впрочем, 2 декабря в полиции Днепра сообщили, что за рулем BMW находился парень 2005 года рождения. А парень в 2007 году был пассажиром.

Также ГУНП в Днепропетровской области сообщило, что следователи сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру авто BMW.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса Украины — неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии.

Страшное ДТП в Днепре! Погибла 10-летняя девочка

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