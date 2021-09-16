Миллиард деревьев за три года: в Украине стартует большое лесное строительство

Миллиард деревьев за три года: в Украине стартует большое лесное строительство

Саженцы будут выращивать в 9 новых современных лесо-семенных центрах, первый из которых уже открывают во Львовской области.

Миллиард деревьев за три года! Лесоводы ставят для себя невероятно амбициозную цель — создать в Украине фактически новые леса. Всего за 10 лет засадить миллион гектаров земель саженцами. Откуда средства на такой масштабный проект и вообще ли это возможно, говорится 16 сентября во сюжете ТСН.19:30.

В Украине стартует большое лесное строительство. Об этом между дубов и кленов заявляет главный лесничий страны.

"Речь идет о высадке в течение 3 лет 1 миллиардов деревьев. Прежде всего мы будем начинать с выращивания качественного посадочного материала, для которого мы уже начали сбор семян", — говорит председатель Агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховець

Саженцы будут выращивать в 9 новых современных лесо-семенных центрах, первый из которых уже открывают во Львовской области. Проект масштабный и стоит он дорого.

Новости Украины: лесоводы поставили цель за три года высадить миллиард деревьев - возможно ли это

"Мы 4 млрд этих средств возьмем из собственных ресурсов. 2 миллиарда мы должны привлечь из госбюджета или других источников — это и частный бизнес и гранты", — говорит председатель Агентства лесных ресурсов Украины Юрий Болоховець.

Другая часть проекта: за 10 лет засадить лесом миллион гектаров новых площадей. У этого начинания уже появились критики. Они утверждают: цифры безумные, придется сажать 10 деревьев в секунду. Зато академик Юрий Марчук сделал свои выводы.

"Как лесовод с 50-летним стажем, я вам скажу, что это сложно, но реально", — говорит заведующий кафедрой ботаники, генерологии, лесной селекции МНУБиП, председатель Общества лесоводов Украины Юрий Марчук.

Вопросы для академика не столько сажать, а что. Сосны и так достаточно, к тому же она часто в последние годы болеет.

"Березу недооценивали в свое время, но она за 40 лет набирает спелости и идет на фанеру, а сосну надо 70-80 лет растить. Вот здесь выставлена лиственница европейская, которая дает до полутора метров прироста в год", — говорит академик.

Чтобы привлечь как можно больше сильных рук до посадки леса, создали специальный сайт "Зеленая страна". Там можно пожертвовать средства на лес, или же самому посадить деревце и рассказать об этом на весь мир. ТСН проверяет, работает сайт и загружает первое фото. Лука Загородний сажает дуба. Все нормально, все работает, сайт только уточняет место посадки и количество деревьев.

Проект красивый, но получится слишком дорогим, убеждают критики, а миллиард деревьев, кто их за три года посчитает?

"Все-таки словосочетание "миллиард деревьев" звучит круто, круче даже чем миллиард долларов. Потому что стоят эти бумажки, если мы будем жить посреди пустыни. А так оставим потомкам лес", — говорит корреспондент ТСН Александр Загородний.

Напомним, Волынь атакуют опасные американские бабочки, которые за ночь уничтожают дерево.

Также Зеленский хочет высадить в Украине 1 млрд деревьев за три года.

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