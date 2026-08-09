Миллиарды есть, укрытий нет: кто провалил строительство защитных сооружений в Киеве

Укрытие

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В Киеве на строительство и обустройство укрытий выделяют миллиарды гривен, однако новых защитных сооружений в столице за годы войны появилось всего несколько.

В Киевсовете объяснили ТСН.ua, кто отвечает за использование средств и почему выделенные деньги годами не осваиваются.

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Кто получает деньги на укрытие

Согласно законодательству именно районные в Киеве государственные администрации определяют, сколько укрытий нужно району, где они должны быть расположены, какого формата и на сколько людей рассчитаны.

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После этого каждый район подает в Киевсовет запрос на строительство новых укрытий, ремонт старых или установку мобильных сооружений. Киевсовет выделяет на это денежные средства.

По словам депутата Киевсовета Леонида Емца, с 2022 года город не отказывал районным администрациям в финансировании таких нужд.

«Киевсовет не может проводить тендеры на строительство, это запрещено законодательством. Поэтому проведение тендеров на строительство, ремонт или установку укрытий — это задача РГА. Они должны объявить тендер, провести его, определить победителя, а также проконтролировать, чтобы работы были выполнены вовремя и качественно», — рассказывает Леонид Емец.

Он также отмечает, что именно на этапе использования средств возникают проблемы.

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Почему миллиарды остаются неиспользованными

В начале великой войны районы активно ремонтировали уже имеющиеся подвалы жилых домов, которые причисляли к простейшим укрытиям. Строить полноценные защитные постройки было сложнее, дороже и дольше.

Вскоре в районах начались коррупционные скандалы, связанные с закупками для укрытий. После проверок правоохранителей часть чиновников посадили, часть уволили.

«С тех пор должностные лица РГА начали более осторожно относиться к освоению средств. Но это привело к тому, что отдельные районы просто перестали их использовать, особенно для строительства новых укрытий», — объясняет депутат Емец.

По его словам, средства при этом не исчезают.

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«То есть деньги на эти нужды выделялись безотказно по-прежнему, но когда приходило время для отчетности и в РГА спрашивают: „А где укрытие?“, выясняется, что отдельные районы освоили только 3-5% от выделенных средств», — объясняет депутат Емец.

Куда деваются неиспользованные деньги

Выделенные на укрытие средства нельзя просто забрать из районов. Если РГА не использует их в течение определенного периода, деньги остаются зарезервированными и переходят на следующий год.

«Кстати, средства, выделенные Киевсоветом на ремонт или строительство укрытий, никуда не исчезают, они остаются зарезервированными. Просто РГА отчитывается, что за определенный период они не использованы и переходят на следующий год. Деньги, выделенные на укрытие, никто не может никуда унести», — говорит депутат.

Таким образом, по объяснению депутата Киевсовета, проблема не в отсутствии финансирования, а в том, что районные администрации не используют выделенные средства для строительства новых защитных сооружений.

Почему Киевсовет не может сам построить укрытие

Киевсовет не проводит тендеры на строительство укрытий — это задача районных государственных администраций. В то же время у городских властей нет полномочий по назначению или увольнению председателей РГА.

«Председатели РГА назначаются на должность указом президента Украины по представлению Кабмина, и местное самоуправление в их судьбе относительно назначения или увольнения не участвует. Следовательно, ответственности перед городом главы РГА не чувствуют — могут делать то, что хотят», — объясняет Леонид Емец.

В то же время, именно районные администрации определяют потребность в укрытиях и отвечают за проведение соответствующих тендеров и контроль выполнения работ.

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