Миллиарды гривен на культуру во время войны: художники получат от государства средства на кино, музыку и перформансы

«Тысячевесна» / © ТСН

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Украинская культура становится вопросом национальной безопасности. Согласно данным исследований, несмотря на войну, 71% украинцев по-прежнему продолжают потреблять русскоязычный контент.

Чтобы создать условия для производства качественной национальной продукции и поддержать творческих деятелей, президент Украины инициировал беспрецедентный по масштабам питчинг «Тысячевесна». Финал этого проекта состоялся в Ивано-Франковске.

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Ожидается, что на реализацию своих идей победители получат 4 миллиарда гривен. Речь идет об художественных и документальных фильмах, анимации, выставках, музыке и перформансах.

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За финалом наблюдала корреспондентка ТСН Алла Пасс.

Пять минут, чтобы убедить: от дебютантов до звёзд

Годы мечтаний и несколько месяцев изнурительной подготовки — и всё ради того, чтобы за пять минут (именно столь краткую презентацию предполагает питчинг) убедить экспертов, что именно твой проект заслуживает внимания.

Слёзы счастья — Дарине всего 18 лет, и она вошла в число победителей национальной инициативы по поддержке украинской культуры «Тысячевесна». Девушка представила перформанс, посвящённый Лесю Курбасу.

«Я придумала этот проект и никогда в жизни не думала, что он когда-нибудь станет реальностью», — делится впечатлениями участница «Тысячевесны» Дарья Пустовит.

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С юными дебютантами за свои проекты соревновались и звезды. Ведь громкое имя на «Тысячевесне» отнюдь не гарантировало победы.

«Требования очень жесткие, „на скорую руку“ здесь не проскочишь. Тебя знают и тебе дадут деньги? Нет. Нужно реально уложиться в пять минут, чтобы кратко доказать значимость этого проекта. Раньше просто выделяли или не выделяли деньги. Сейчас спрашивают, готовы ли мы, те, кто пришли с проектом, ориентироваться не на всех, а на определенные категории зрителей», — рассказывает писатель Андрей Кокотюха.

В ожидании результата на лицах участников за считанные секунды сменялась целая гамма эмоций: от отчаяния из-за собственной неудачи до искреннего счастья за успех других.

«Я считаю, что у Украины большое будущее в сфере культуры, потому что если 4 проекта из 15 проходят из Запорожья, то это супер», — подчеркивает участник питчинга Алексей Канищев.

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Культура как часть обороноспособности государства

Участники питчинга подчеркивают: эта история — не о личных амбициях, а о совместной победе над русскоязычным контентом. Проекты-победители «Тысячевесны» должны стать тем качественным национальным продуктом, который отбивает желание потреблять враждебный контент.

«Культура — это тоже часть обороноспособности нашей страны. Мы все понимаем, что когда ты слушаешь украинскую музыку, когда ты смотришь украинские фильмы, когда твой ребёнок не смотрит что-то в Тіктоке на русском, а вдохновляется украинским — это оказывает огромное влияние. Если бы до 2014 года было много украинского контента, то страна-агрессор не оказала бы на нас такого влияния», — отмечает эксперт «Тысячевесны» Ирина Горовая.

Эксперты, определявшие судьбу участников, проработали более 300 часов и рассмотрели свыше 1200 конкурсных проектов. В состав комиссий входили специалисты не только из Украины, но и со всего мира. Они уверяют: «Тысячевесна» — инициатива, беспрецедентная по своей прозрачности.

«Происходили очень ожесточенные дискуссии по нескольким проектам, касавшимся как войны, так и наших погибших ветеранов. Я не хочу раскрывать подробности, но действительно были некоторые проекты, в которых мы пытались понять грань этичности того, что показывают. Но я рад, что комиссии были сформированы таким образом, что среди наших экспертов были и специалисты по инклюзии, и эксперты, отвечавшие за психологию», — рассказывает эксперт питчинга Аким Галимов.

«Тысячевесна» / © ТСН

4 миллиарда из госбюджета и контроль за каждой гривной

4 миллиарда гривен на создание культурного продукта — именно такую сумму в этом году победители получат из государственного бюджета. Организаторы обещают: «Тысячевесна» станет ежегодной национальной программой.

«Если в этом году бюджет составлял 4 миллиарда, то мы получили запросы — с самого начала заявок было на 15 миллиардов. То есть, если бы у нас было 15 миллиардов, мы могли бы одобрить все заявки. Но задача не в этом. Задача — отобрать действительно качественные, ценные проекты. Обязательно будем следить за этим, потому что мы все понимаем, что эти 4 миллиарда гривен — это средства наших налогоплательщиков. Это большая ответственность — следить за тем, чтобы всё было выполнено в срок», — подчеркивает вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная.

Первые работы победителей питчинга украинцы увидят уже до конца этого года. Тем временем организаторы начинают готовиться к новой «Тысячевесне» и объявляют о её расширении — в частности, появится новая номинация «Книга».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ДЕПУТАТЫ вернулись с каникул! КАТИ В ТЦК В ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ! Киев ЗАМЕРЗНЕТ ЗИМОЙ? | ТСН 17:00 18 АВГУСТА

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