Миллиарды гривен не на то: сколько в Украине будут продолжаться расточительные закупки

Такое впечатление, что местные власти уже победили в войне — занявшись развязками, стадионами и гербом СССР.

Социальные сети пестрят сообщениями о различных сомнительных и скандальных тендерах, проводимых в разных городах Украины. Если полистать сайт электронных закупок Prozorro, то кажется, что мы живем в мирной стране, где полтора года нет никакой войны. Люди удивляються: десятки миллионов гривен чиновники разных уровней направляют сугубо на нужды мирной жизни. Какая-то дикая параллельная реальность, где нет крови, смерти и войны.

В то же время, волонтеры уже второй год отчаянно собирают копейка к копейке средства на автомобили, дроны, бронежилеты, медицинские аптечки для наших воинов, чтобы они не только сдерживали врага, но и имели возможность освобождать наши территории.

Сайт ТСН.ua разбирался, почему так происходит и чем это чревато для страны.

Военные эксперты отмечают, что российский ВПК постепенно наращивает темпы в производстве ракет и дронов. Враг правдами и не правдами получает комплектующие и продолжает клепать боеприпасы.

Да, в России значительно уменьшилось наличие современных ракет таких как: "Искандер", "Калибр", "Кинжал". Но они их производят, хоть и медленными темпами, но все же производят. И все это будет лететь в наши мирные города.

Эксперты говорят, что необходимо запускать отечественный военно-промышленный комплекс. Но перечисляют ряд проблем, которые с ним возникали раньше.

"Отечественному ВПК всегда не хватало двух вещей: первое – это финансирование, а второе – технологии. Именно поэтому он не был достаточно конкурентоспособным, особенно, если говорить об экспорте. По состоянию на сейчас, у нас есть возможность получения необходимых технологий. Наши международные партнеры к нам открыты как никогда в этом направлении. С другой стороны, вопросом финансирования ВПК я не владею, поскольку эта информация закрыта. Поэтому не могу сказать о конкретных бюджетах, на те или иные проекты в ВПК", — объясняет сайту ТСН. .ua Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Пользователи социальных сетей пишут, что рано наши чиновники расслабились и продолжают жить мирной жизнью – закапывая миллионы гривен в дорожки парков и трибуны для стадионов. Мы проанализировали, куда именно направляются сумасшедшие средства.

Почти полтора миллиарда на развязку в Киеве

Самый "мирный тендер" касается реконструкции развязки в Киеве. Речь идет о строительстве двухуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Богатырской и Северной в Оболонском районе столицы. На это из столичного бюджета решили потратить более 1,3 миллиарда гривен!

Тендер был проведен КК "Киевавтодор" в мае этого года, работы уже начаты. На стройплощадке успели забить 14 свай (нужно 80).

Развязку обещают сделать двухуровневой. Длина основного проезда будет составлять немногим более трех километров. Приблизительно таковой будет и длина тротуаров. Протяженность велосипедных дорожек – более 1,5 км. На развязке будет 6 полос движения. Длина путепровода – более 250 метров. Также будет построен новый подземный переход.

Так должна выглядеть двухуровневая транспортная развязка на пересечении улиц Богатырской и Северной за 1,3 млд. грн/фото социальные сети

В КГГА уверяют, что реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и, по расчетам проектировщиков, уменьшит пробки в этой части Оболони. Проектная пропускная способность обновленного узла – более 11 тысяч автомобилей в час. Работы обещают завершить к концу 2024 года. Конечно, если в новую конструкцию развязки не прилетит вражеский дрон или ракета.

Реконструкция двухуровневой транспортной развязки в Киеве

Более полумиллиарда на Музей Голодомора

Между тем, в Верховной Раде Украині решили выделить 574 млн грн в завершение строительства второй очереди Музея Голодомора в Киеве.

Работы там ведутся уже несколько лет. В парламенте объясняют, что выделенные средства позволят ускорить строительство и ввод объекта в эксплуатацию. На его платформе состоятся основные мероприятия к 90-й годовщине Голодомора.

Многие политики и активисты критикуют это решение, мол, зачем сейчас тратить такие огромные средства на музей, когда нашим защитникам не хватает автомобилей и дронов на фронте. Но не все соглашаются с таким мнением.

Волонтер Юрий Фаныгин убежден, что со стадионами и транспортными развязками можно потерпеть до победы. А что касается Музея Голодомора, убеждает, что он очень нужен для страны.

"Я считаю, что достройка Музея Голодомора сейчас уместна, потому что каждой нации нужна память для борьбы – это я вам говорю как историк и музейный работник. Голодомор – это самое большое преступление против Украины, которое совершила против нас страна-агрессор. Это то, что также заставляет нас бороться. Музей Голодомора — это центр памяти нашего народа. Он может стать местом патриотического воспитания как Яд ва-Шем — израильский национальный мемориал Холокоста и Героизма. Поэтому в целом он нам нужен", — рассказывает сайту ТСН. Юрий Фаныгин.

Он подчеркивает, что это крутой инфраструктурный объект, более того – это общеевропейский проект. Все больше и больше стран признает Голодомор геноцидом Украинского народа. Такой музей будет репрезентативным для Украины на мировой политической арене.

Проект второй очереди Музея Голодомора/фото Музей Голодомора

"Плохо, что подобный большой музей не построили еще в 90-х годах. Конечно, есть вопрос, как будет выглядеть объект, целесообразно ли на него выделять такую огромную сумму денег. Но сможет ли обеспокоенная и заинтересованная общественность ознакомиться с проектом сейчас, возможно это нивелирует много вопросов, но музей нужен Украине — это очевидно. Я бы очень хотел, чтобы на музейную отрасль, историческую науку, археологию выделялось значительно больше денег во время войны и после нашей победы. Все-таки именно у этих истоков наш народ получает ответы — кто мы и откуда, что такое Украина и черпаем знания, усиливающие наш патриотизм и волю к независимости", — рассказывает Юрий Фаныгин.

Что сейчас очень нужно для военных

Он добавляет, что другие расходы на "мирные нужды" сейчас совершенно не ко времени. Экономика страны, которая ведет войну, должна работать исключительно на армию.

"Я считаю, что все остальные расходы – брусчатка, стадионы, развязки, герб на Родине-матери – сейчас неуместны. Как волонтер я очень хорошо знаю, чего именно не хватает нашим военным. Наше будущее полностью сейчас зависит от наших воинов, поэтому все средства должны направляться на них, на их потребности. Как это должно регулироваться согласно законодательству, я не знаю, но если это невозможно сделать по законодательству, то его нужно срочно изменить.Запускать отечественный ВПК надо всей страной. Делать все, чтобы средства в ВСУ поступали и из центрального и местных бюджетов", – добавляет волонтер.

Он подчеркивает, что это должно быть прозрачным процессом, чтобы у людей не было никаких сомнений. Все стадионы и дороги построим уже после войны.

"Сейчас самое главное – выиграть войну. За эти все миллионы гривен на аэропорт, столовую, транспортную развязку было бы лучше построить завод по производству дронов и делать их тысячами для фронта. Бойцам нужны ударные мини-дроны. И уже многие их производят, так сказать, кустарно, а вот на промышленном уровне нет. Ко всей военной электронике нужны микрочипы, которые мы тоже до сих пор не производим. Дроны спасают жизнь наших воинов и дают существенный результат на фронте. А их не хватает в подразделениях, во многих батальонах есть только то, что закуплено волонтерами", — добавляет Юрий Фаныгин.

Миллионы на стадионы

Тем временем в социальных сетях обсуждают два тендера, связанных со строительством стадионов на Волыни и Львовщине.

За 145 миллионов гривен в Киверцах на Волыни хотели построить футбольное поле и беговые дорожки. Эти тендеры отменили. Местные чиновники доказывая целесообразность такого строительства во время войны, аргументировали, что хотели построить на стадионе укрытие для 400 человек. Но самого проекта укрытия показать не смогли.

В мае этого года Новояворовский городской совет провел тендер на реконструкцию стадиона в городе Новояворовск Львовской области. Стоимость запланированных работ впечатляет – более 91,5 миллиона гривен. Как указано в тендерной документации, срок предоставления услуг 31 декабря 2015 года.

Владимир Мацелюх, глава Новояворовской территориальной общины объяснил на своей странице в социальной сети намерения реконструировать спортивную арену. Он отметил, что проект реконструкции стадиона разрабатывался до полномасштабного вторжения.

Стадион в городе Новояворовск Львовской области, который хотят реконструировать более чем за 91,5 млн грн / фото социальные сети

"Есть ли сейчас у нас такие деньги? Нет, конечно. Нужно было объявлять сейчас тендер? Да, конечно. Действующее законодательство позволяет объявлять тендер, даже если нет бюджета на проект. Мы подписали соглашение на реконструкцию стадиона на 3 года с надеждой, что за это время найдется какой-нибудь уместный грант или будет госпрограмма. По сути, у нас есть готовый проект, вся документация и как только найдутся деньги на реализацию, можно будет сразу приступать к работе. Это и есть причина, почему Новояворовский городской совет объявил тендер", – написал Владимир Мацелюх.

Он добавил, что денег в бюджете нет, миллионы из местного бюджета на стадионы никто не собирается выделять, но есть желание подготовить что-нибудь для будущего.

Реконструкция стадиона

Столовая для спортсменов

Тем временем 88 миллионов гривен хотят потратить на реконструкцию столовой ГП "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа".

Как пояснил сайту ТСН.ua Андрей Крылюк, генеральный директор "Олимпийского учебно-спортивного центра "Конча-Заспа", речь идет о расширении помещения столовой для спортсменов.

"В столовой могут принимать пищу до 300 спортсменов одновременно. Но бывают ситуации, когда на базе находятся более 400 спортсменов, и мы просто физически не можем их накормить за 1-1,5 часа. Поэтому в 2021 году был разработан проект по реконструкции и расширению столовой", – объяснил сайту ТСН.ua Андрей Кирилюк.

Он добавляет, что помещение столовой будет расширено более чем на 2 тысячи кв м. Увеличат площадь залов, кухни, подсобных помещений, складов. Например, хранилище продуктов с расположением морозильных камер выглядит очень удручающе, потому что было построено в начале 70-х годов. Плюс нужно построить подъездные пути и канализацию. В указанную сумму – 88 млн – входит также оборудование, мебель, инвентарь, проектные и строительные работы.

Миллионы на мойку фасадов и унитазов

Удивил и Международный аэропорт "Борисполь", закрытый с первого дня войны. Там решили потратить более 51 миллиона гривен на мойку пола, окон, унитазов и умывальников.

В пресс-службе аэропорта объясняют, что им нужно держать помещение аэропорта в порядке, ведь в случае победы аэропорт нужно будет срочно открывать, мол, именно для этого они и заказали услуги на такую сумму.

"Согласно условиям тендерной документации требования по ежедневному, круглосуточному и непрерывному предоставлению услуг не применяется в период действия правового режима военного положения в Украине. Кроме этого, предоставление услуг начинается на основании письменной заявки от аэропорта. То есть, если аэропорт не будет нуждаться в уборке как в целом, так и по отдельным помещениям, то письменная заявка не будет предоставляться, соответственно средства не будут тратиться", — отметили сайту ТСН.ua в пресс-службе аэропорта "Борисполь".

28 млн на замену герба

Недавно стало известно, что ко Дню Независимости – 24 августа – в Киеве демонтируют герб СССР со щита скульптуры Родина-мать в Киеве. Работы обойдутся в 28 миллионов гривен. Средства собраны исключительно от крупного бизнеса, который хочет быть причастен к этому крупному проекту.

Напомним, что ранее в Украинском институте стальных конструкций имени Шимановского, сайту ТСН.ua рассказывали, что работы по демонтажу герба СССР на скульптуре Родина-мать обойдутся в 36 миллионов гривен, а на подготовку проекта нужен год времени.

Замена герба СССР обойдется в 28 млн грн / Фото: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Почему так спешат чиновники и бизнесмены, пока неясно, ведь заменить советский герб можно и после окончания войны, а наличные деньги уже сейчас направить на фронт в виде дронов или автомобилей, которые там необходимы.

Ремонт парков на десятки миллионов

Между тем, в Киеве хотят потратить более 20 миллионов на капитальный ремонт парка вокруг озера Серебряный кол в Дарницком районе Киева.

Как отмечается в тендерной документации на сайте Prozorro, работу хотят выполнить до конца этого года. Заказчиком выступает коммунальное объединение "Киевзеленстрой". Тендер намечен на 21 июля.

Реконструкция парка у озера Серебряный кол

Кроме того, КО "Киевзеленстрой" объявило тендер на капитальный ремонт благоустройства и озеленения парка культуры и отдыха в Оболонском районе вокруг озер Иорданское и Кирилловское — цена вопроса 18,6 миллиона гривен. Тендер должен пройти 19 июля.

Также "Киевзеленстрой" провел тендер на реконструкцию и благоустройство парка "Орленок" в Соломенском районе Киева. За почти 19,5 млн грн до конца года в парке должны закончить работы.

Реконструкция парка "Орленок" в Киеве

Интересно, почему сейчас объявили тендеры на проведение этих реконструкций. Ведь привести в порядок эти зеленые зоны столицы планировали еще до начала войны. Запрос с соответствующим вопросом мы направили в КГГА.

Реконструкция парка на Оболони

"Золотой" песок для пляжей Киева

Многих удивило желание КП "Плесо" закупить для столичных пляжей "золотой" песок на 6,5 миллиона гривен. И это притом, что официально пляжный сезон в столице не открывали.

"Подсыпка песка, согласно нормативным документам, должна производиться на городских пляжах ежегодно. Этого требуют санитарные нормы. В прошлом году не сделали подсыпку из-за войны, а в этом году из-за большого половодья ее необходимо выполнить. Большая вода смыла песок с территории поймы и приречной территории в пределах Киева, в частности с городских пляжей, за которые мы отвечаем", — пояснил сайту ТСН.ua Вячеслав Савицкий, директор КП "Плесо".

12 миллионов на брусчатку

Многих киевлян возмущает реконструкция в центре Киева, где за 12 миллионов гривен ремонтируют брусчатку на улице Богдана Хмельницкого.

В КК "Киевавтодор" сайт ТСН.ua заверили, что выполняют работы на улице, которая не ремонтировалась с 50-х годов прошлого столетия. Брусчатку просто заново перекладывают, ремонтируя основание улицы – это основная статья затрат. Работы обещают окончить до конца лета.

Ремонт брусчатки в Киеве за 12 миллионов гривен/фото КГГА

Барабаны, овощерезки и туалетная бумага

Далее в нашем рейтинге знаменитый Днепровский район города Киева, где местная РГА отметилась скандальными закупками для бомбоубежищ. Управление образования Днепровской РГА купило за бюджетные деньги, которые им выделили из столичного бюджета, кучу "интересных вещей" для укрытий:

Туалетной бумаги на 3 млн грн.

Овощерезок на 1,5 млн. грн.

Конструкторов почти на 1 млн грн.

Раций на 1,1 млн. грн.

И, конечно, хит сезона – барабаны для укрытия на 890 000 грн.

Кстати, барабаны – это единственный тендер, который удалось отменить.

"В Днепровском районе до сих пор убеждены, что барабаны были крайне необходимы в укрытиях, потому что они положительно влияют на иммунитет детей. Нам также объяснили зачем купили укрытие скандальные электрические сковородки – для приготовления пищи детям за 720 тысяч гривен. В общем, скажу так – мы не прокуратура и не полиция. Уголовное дело мы не можем открыть или вести процессуальные действия. Продолжаются проверки. Все материалы будем передавать правоохранительным органам. На уровне Киевсовета по данному вопросу будет принято соответствующее решение. У нас есть ряд инициатив, которыми мы решим вопрос неэффективного использования средств представителями РГА. Эти решения многим не понравятся, но это будет сделано", — сообщил сайту ТСН.ua Леонид Емец, глава временной контрольной комиссии Киевсовета по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве.

Для бомбоубежищ Днепровского района купили барабаны, овощерезки и туалетную бумагу / Фото: ТСН

Когда это прекратится и где искать выход?

Политолог Владимир Фесенко считает, что проблему с нерациональным использованием бюджетных средств во время войны должны решать народные депутаты и ответственные чиновники из Минфина.

"На капитальных расходах, подчеркну, когда речь идет о ремонтах, достройке или перестройке, зарабатывают конкретные чиновники, причем преимущественно от местных властей. Вы видите сколько по Киеву сейчас ремонтов? Вот вам и ответ. Также достаточно много вопросов к Минфину, который сейчас вводит кучу разных акцизов, налогов. Там говорят, что не хватает денег в бюджет. И это действительно так. Но тогда, вопрос: почему вы не контролируете расходы? Хотя и здесь есть нюансы, некоторые проекты были запланированы раньше, еще до войны. И есть бюджетный кодекс, а за его нарушение грозит уголовная ответственность", – рассказывает сайту ТСН.ua Владимир Фесенко.

То есть, если вы тратите средства не по назначению, то становитесь потенциальным фигурантом уголовного дела. Поэтому если были запланированы средства на Музей Голодомора, то вы не можете их потратить на другие нужды.

Чтобы это изменить, нужно вносить законодательные изменения или проводить секвестр бюджета и уменьшать статьи расходов на чисто мирные нужды, переводить эти средства на нужды сил обороны. Но официально и четко по законодательству. То есть, здесь вопрос к чиновникам, которые за это отвечают.

В Киеве продолжаются ремонты на многих улицах/фото КГГА

"Мы можем задавать вопросы, критиковать. Но соответствующие изменения может произвести только Минфин и народные депутаты. Эту проблему нужно оперативно решать. Есть также много проблем с бюджетным финансированием в Министерстве обороны — они могут направлять средства только на то, что запланировано. Там разработали, насколько я слышал, специальную программу – акселератор, чтобы ускорить испытания различных новых технологий и предложений для армии, но все равно есть проблемы, потому что у нас бюджетная система крайне пробуксовывает, и проблема, в первую очередь, с ней. Другой вопрос: а зачем вы во время войны планировали огромные расходы на Музей Голодомора? Это же решение не сегодня принято, а было запланировано с прошлого года, когда принимали бюджет. Поэтому, чтобы не искать виновных, депутаты должны садиться вместе с премьер-министром и министром финансов и разбираться с расходами, которые в условиях войны явно неуместны. Проблему нужно системно решать", — отмечает Фесенко.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о барабанах, стадионах, овощерезках и перекладывании брусчатки: Арахамия сделал последнее предупреждением регионам.

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