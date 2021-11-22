Миллион гривен на колокольню: в Тернопольской области отреставрировали архитектурный памятник 17 века

Старая колокольня вернула себе первозданный вид.

В селе Великая Лука в Тернопольской области за один миллион гривен отреставрировали историческую и архитектурную достопримечательность 17 века – колокольню. Деньги собирали местные жители и меценаты.

С 400-летнего здания сняли современную штукатурку и металлическую крышу, а также восстановили каменную башню со стенами – рассказали 22 ноября в сюжете ТСН.Ранок.

Старая колокольня вернула себе первозданный вид: каменная кладка, кровля из гонта, дубовая лестница на верхний ярус, древнее деревянное перекрытие под крышей, где вместо гвоздей тибли – колья.

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Два года архитекторы и историки разубеждали местных жителей разрушить современную штукатурку и демонтировать металлическую кровлю. Тогда возникла древняя – почти четырех столетняя мурованица. Правда, между камнями пришлось заливать раствор для скрепления по старинному рецепту. Для крыши варили хвойные дощечки – гонту. "Она проварена в специальных растворах, которые будут минимум лет сто стоять", – рассказал архитектор Игорь Яворский.

Многие работы выполняли сами крестьяне: 20 местных жителей постоянно помогали команде реставраторов. В течение нескольких лет в Большой Луке собирали деньги на колокольню. Ныне новую-старую колокольню освятили.

Новости Тернопольской области: в селе Великая Лука восстановили памятник 17 века

К слову, башня для колоколов в Большой Луке пережила не одну стоящую рядом церковь: сначала сгорела деревянная, потом построили каменную. "Церковь несколько раз перестраивалась. Колокольня дошла до настоящего времени практически в аутентичном неперестроенном виде", — рассказал краевед Ярослав Пелехатый.

Теперь кто-либо может выйти на третий этаж колокольни, чтобы выглядывать из ее бойниц, рассматривать столетние колокола, один из которых весит тонну, а также послушать их звон.