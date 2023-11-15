Миллион снарядов для Украины: почему Евросоюз не успеет выполнить свое обещание

Евросоюз, вероятно, не сможет поставить Украине миллион снарядов до марта 2024 года. Это подтверждают и евродипломаты, пытающиеся найти выход из ситуации.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко для ТСН.

Германия планирует увеличить военную поддержку Украины

Германия в свой бюджет планирует заложить минимум на восемь миллиардов евро на оборонные нужды Украины.

На новые проекты - средств было минимально. Поэтому планы пересмотрели в пользу Украины. По крайней мере так предлагает правительство. Далее - слово за немецким парламентом. Министр обороны Борис Писториус назвал инициативу сильным сигналом продолжения поддержки Украины Германией. Надеется и на большую помощь от других партнеров.

Борис Писториус / Фото: Getty Images

Что же касается идеи Евросоюза как объединения - передать Украине до марта 2024 года миллион снарядов, Писториус считает такую цель нереальной.

"Можно уверенно предположить: цель в миллион снарядов не будет достигнута. Были голоса, которые призывали к осторожности, ведь определить миллион легко, и деньги есть, но должно быть производство. К сожалению, эти голоса правы. Мы сделали значительный вклад благодаря нашим рамочным соглашениям и будем продолжать дальше. Мы ведем диалог с промышленностью, производство должно быть наращено и ускорено", - говорит министр обороны Германии Борис Писториус.

Почему ЕС не успевает поставить миллион боеприпасов для Украины

Миллион боеприпасов для Украины - это европейский план из нескольких этапов. Первый - снаряды с собственных складов. Украина получила от армий стран ЕС - более трехсот тысяч единиц, сообщил глава европейской дипломатии.

Следующий шаг - совместные закупки и наращивание производства. Но сейчас блок производит менее миллиона снарядов и ракет в год. Цифра миллион, начиная с весны, реальна, сказал чиновникам профильный еврокомиссар. По его оценке, мощности позволяют: в этом году их нарастили почти на треть. Дальше - дело уже за странами-членами. Должны заказывать у производителей оружие. Украину же - сделать приоритетным направлением его доставки

"Европейская промышленность экспортирует много в третьи страны. Да. Мы просим государства-члены изменить маршрут и свой приоритет, чтобы предоставить его Украине. Миллион боеприпасов остаются политической целью, которую мы определили вместе. Амбициозная, но все еще цель, и мы будем продолжать ее достигать, делая ежедневно все, чтобы доставлять быстрее и больше боеприпасов", - сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

Поэтому сейчас в ЕС будут искать способы поставки снарядов Украине.

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Напомним, что в начале 2023 года ЕС пообещал предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев. Сначала это должна была быть передача снарядов из имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей.

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