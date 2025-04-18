Миллион за контракт: молодые военные откровенно рассказали, почему пошли в ВСУ и получили ли деньги

Новобранцы ВСУ / © ТСН

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Первая волна рекрутов, которым от 18 до 24 лет, начали базовую военную подготовку. Боевые задачи они начнут выполнять в конце мая.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Вадим рассказывает, что когда началась полномасштабная война ему было 15 лет. На 8 долгих месяцев он с семьей попал в оккупацию на Херсонщине. И уже тогда пообещал себе, если выживет, пойдет в армию. 2 месяца назад ему исполнилось 18. Вадим уже подписал контракт с ВСУ. И сейчас вместе со сверстниками проходит обучение на базе 72 бригады. Здесь только те, кому от 18 до 24 лет.

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Владу 20 лет. В начале полномасштабного вторжения родители настояли на выезде в Польшу. Парень там работал на складе. Родные уговаривали остаться заграницей, но он вернулся в Украину летом 2024 года. Пытался пойти в армию добровольцем, но без согласия родителей — попытка провалилась.

Подготовка новобранцев / © ТСН

«Я пробовал подписать контракт с 79 десантно-штурмовой бригадой, но тогда было нужно было разрешение от родителей, если тебе нет 21, то надо согласие, а у меня его не было», — говорит Влад.

Когда он услышал о предложении контракта 18-24 понял, что это его шанс. Сначала рекрутинговый центр, далее ВВК, отбор по психологическим и физическим показателям и выбор части. И вот он уже подписал контракт на миллион. Это сумма поощрения для молодых рекрутов.

«Получил 197 тысяч, они приходят в течение 3 дней после подписания контракта. 300 тысяч получу после БЗВП и 500 тысяч по окончании контракта», — говорит военный.

Влад говорит, что часть денег он потратит на снаряжение. Но уверяет — деньги не были главной мотивацией. Контракт 18-24 стал для него возможностью попасть в армию.

Стать в ряды ВСУ, начиная с 2022 года пыталась и Ляля. Ей трижды отказывали. Но она точно знала, что в армию обязательно попадет и будет боевым медиком.

Новобранцы живут в блиндажах. Их обучение приближено к условиям фронта. Их тренируют инструкторы, имеющие боевой опыт. Обучение длится 45 дней, потом будет еще специализированная профессиональная подготовка в течение 15 дней, а после этого рекруты поедут в свои подразделения ближе к линии фронта, где будет проходить адаптационный период.

По мотивационному контракту 18-24 сейчас можно попасть в 16 бригад. Служба ограничена одним годом, а дальше — льготы в виде ипотеки под ноль процентов, бесплатное обучение, медобслуживание, выезд за границу. И, конечно, по желанию, можно остаться в армии и подписать новый контракт.

Миллион гривен, который обещают молодым рекрутам, будут выплачивать в три этапа: 200 тысяч — в момент подписания контракта, 300 тысяч — после базовой военной подготовки, полмиллиона — после окончания контракта.

Стал ли успешным проект «мотивационный контракт»? В Минобороны говорят, что еще рано оценивать. По данным представителей офиса президента подписано не более 500 контрактов с украинцами до 25 лет. В процессе подписания еще около полутора тысяч рекрутов.

Артему 24 года и он убежден, что о мотивационном контракте знает еще слишком мало молодежи. Он считает, что чем лучше будет подготовка к боевым действиям, тем больше придет на следующий поток. Обучением в 72 бригаде доволен. Но признается: даже ему, физически закаленному, со спортивным разрядом по борьбе, подготовка дается не легко. Артем говорит — этот год для него будет чрезвычайно важным, если все сложится хорошо, по окончании годового контракта он из армии не уйдет. Та молодежь, которая подписала мотивационные контракты, еще не начала выполнять боевые задачи. Они усилят свои подразделения на фронте после всех этапов подготовки.

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