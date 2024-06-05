Миллионеры на госслужбе: как у львовских таможенников во время войны появились дорогие квартиры и земля в Карпатах

ТСН установила, что львовские таможенники владеют элитными землями и недвижимостью в Украине и даже в Польше.

У родственников львовских таможенников обнаружили элитную недвижимость, дорогую землю и другие предметы роскоши. Пока их близкие работают на государственной службе - эти родственники щедро делятся с ними своим имуществом. Бессрочно и бесплатно обеспечивая таможенников легковушками, квартирами и домами.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виктории Ковцун.

Как можно заработать на таможне

Приобретенная в разы ниже рыночной стоимости на горных участках, где цену сотки считают далеко не в гривнах, салоны красоты и люксовые комплексы отдыха, расположенные в самых красивых уголках Карпат - все это об имуществе родственников львовских таможенников.

Львовская таможня. С десяток пунктов пропуска вдоль украино-польской границы. С начала полномасштабного вторжения, прекращения авиасообщения и полноценной работы портов - нагрузка на них увеличилась в разы.

Соответственно, прибавилось делать и самим таможенникам. Что указать в таможенной декларации, оценить имущество, определить стоимость растаможки и даже то, как долго груз будет стоять в очереди - все это в их полномочиях.

Пункт пропуска

"В чем наибольший коррупционный риск такой должности? Без таможенника оно не заедет. Можно манипулировать предметом растаможки, то есть записать какой-то ценный предмет, как нечто такое дешевое. Если завозящий предоставляет одни документы, они могут приняться во внимание, например, на веру и не производиться дополнительных оценок", — говорит юридический советник TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE Александр Калитенко.

АНДРИЙ КУЗНИК – И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛя ЛЬВОВСКОЙ ТАМОЖНИ

Андрей Кузник, 38 лет. Исполняющий обязанности руководителя Львовской таможни с марта 2023 года. Согласно его послужному списку, возглавлял Ровенскую и Ивано-Франковскую таможни, а до этого в течение 17 лет служил в СБУ на различных должностях. Имеет звание - подполковника.

Андрей Кузник

Зарплата, участок с маленьким дачным домом под Киевом, полученная в наследство и арендованная квартира во Львове на 170 квадратных метров. Это данные из его декларации.

Его мать - Виктория Кузник. Она тоже когда-то работала на таможне. Сейчас на пенсии. Согласно реестру прав на недвижимое имущество в ее собственности 4 квартиры в столице и три земельных участка под Киевом. Один из них на 11 соток в коттеджном городке премиум-класса «Канадское село». Похожие участки можно найти на сайтах по продаже недвижимости по цене от 50 до 80 тысяч долларов.

Еще один участок с другой стороны Киевской области в два с половиной раза больше предыдущего - площадью в 28 соток и несмотря на виды значительно дешевле - в среднем по тысяче долларов за один.

Маме Андрея Кузника принадлежит и автомобиль. Но этот «Лексус» 2010 года выпуска находится в пользовании сына, соответственно, указан в его декларации.

Есть там и еще одно упоминание о маме - в 2021 году она подарила сыну ценный подарок - часы "Монблан", в этом же году брат подарил ему рюкзак "Луи Витон". Каждый из подарков стоит по 100 тысяч гривен.

Жена таможенника - Антонина Кузник. До лета 2021 года она тоже была государственной служащей - работала в структуре сервисных центров МВД. Затем уволилась и в октябре 23-го открыла косметологическую студию "Счастлива я". В помещении 5-звездочного отеля почти в центре Львова. Сколько стоит аренда этого помещения - в декларации мужа не указано. Кроме косметологии - госпожа Антонина занимается и психологией. На странице в "Инстаграме" указано - она трансформационный психолог. Дает советы о счастливой жизни и частные консультации - за более чем две тысячи гривен в час.

Земельный участок в Карпатах, которым владеет жена руководителя Львовской таможни

Благодаря своей предпринимательской деятельности Антонина Кузник в течение 2023-го заработала почти миллион гривен. Среди земельных участков, которыми владеет жена главного львовского таможенника, два в самом сердце Карпат, в селе Яблуница вблизи Буковеля. Приобретены они уже после полномасштабного вторжения. Эти два участка на одной из гор карпатского села сейчас отгорожены колючей проволокой.

Но самое интересное здесь не только расположение и живописный пейзаж, но и стоимость. Согласно декларации исполняющего обязанности председателя Львовской таможни - эти участки обошлись в 32 тысячи гривен, получается по 914 гривен за сотку. Хотя реальная стоимость сотки в этой части села стартует в среднем от 2 с половиной тысяч долларов.

И купила эти участки по такой низкой цене жена исполняющего обязанности председателя Львовской таможни не сама. Есть у них еще одна владелица - Виктория Суш, она тоже жена таможенника и бывшего подчиненного Андрея Кузника.

РУСЛАН ДАНИВ — НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ И НАРУШЕНИЯМИ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ ИВАНО-ФРАНКОВСКОЙ ТАМОЖНИ

Руслан Данив. 35 лет. Возглавляет управление по борьбе с контрабандой на Ивано-Франковской таможне. Которой когда-то руководил Андрей Кузник. В соцсетях можно найти общие фото. И похожие пункты в декларации - там где указаны карпатские участки, которыми вместе владеют их жены

"Это может быть потенциальным конфликтом интересов при условии, что эти люди продолжают иметь служебные отношения, они могут принимать на совместных мероприятиях, совместные совещания. Это может быть и внеслужебные отношения, так же, если они влияют как раз на то, какое решение должен принять, или наоборот, воздержаться от принятия определенного решения", - говорит юридический советник TRANSPARENCY INTERNATIONAL UKRAINE Александр Калитенко.

Кроме участков в Яблунице приобретенных по курсу 23 доллара за сотку Виктория Данив имеет еще один участок неподалеку - 47 соток, окруженных лесом. В декларации ее мужа стоимость этой земли не указана. По рыночной цене - здесь правят в среднем - 1000 долларов за сотку. И это дешево для этого региона, потому что добраться со стороны Буковеля, сюда невозможно.

Жена ивано-франковского таможенника тоже имеет бизнес. И доход от него в прошлом году составил чуть меньше 5 с половиной миллиона гривен. По этому же адресу зарегистрирован ФЛП ее матери Ирины, который по данным сервиса "Юконтрол" занимается розничной торговлей на рынке. Впрочем, в соцсетях Ирины Суш об этом бизнесе ни слова, только фотографии и видео с отдыха за границей - Северная Македония, Египет, Черногория, Италия.

Сам Руслан Данив арендует квартиру в одном из лучших жилых комплексов Ивано-Франковска, а с началом полномасштабной войны приобрел «Лексус» 2017 года. В собственности имеет и одну квартиру во Львове. Ее он приобрел в 21-м.

Квартира Руслана Данива

Последний этаж с собственной террасой - всего 98 квадратных метров. И согласно декларации, по курсу трехлетней давности, эта квартира обошлась таможеннику лишь в 16 с половиной тысяч долларов, это чуть больше, чем 150 долларов за метр. И это в центральном районе Львова. В двух километрах от площади Рынок.

На сайте по продаже недвижимости - в этом же закрытом жилом комплексе стоимость квадратного метра без ремонта стартует от 1500 тысячи долларов.

Есть у Руслана Данива и земельный участок в городе Яремче. И вокруг него только земля, которая принадлежит родственникам - теще Ирине Суш, отцу Ивану, а также сестре Марте, ей участок достался по наследству. Сейчас здесь расположен деревянный дом, гараж на две машины, а территорию охраняет собака породы Акита-ину

Упоминания о самом доме в декларации Руслана Данива нет, зато сестра Марта, которая занимает должность заместителя начальника одного из отделов министерства энергетики, указывает его как недострой. Под самым домом несколько дней запаркована одна и та же машина, которая зарегистрирована на отца таможенника.

Дом семьи Данов

Иван Данив – тоже госслужащий. Работает в карпатском лесничестве – руководителем Вороненковского природоохранного научно-исследовательского отделения. В декларации пана Ивана тоже ни одного упоминания об этом доме. Но есть еще один его участок, расположенный в туристической Ворохте, на улице ведущей под Говерлу.

25 соток земли у него, как и у невестки Виктории, у него появились в 2023-м. Ее стоимость он тоже не указывает в декларации. Земля здесь в среднем стоит 2 тысячи долларов за сотку.

ОСТАП КОЗАК – ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА ОПЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТИВОДИЯ ТАМОЖЕННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ ЛЬВОВСКОЙ ТАМОЖНОСТИ

Июль 23-го года. Таможенный пункт Смильница. Волонтеры заявляют - таможенник отказывается пропускать машину на ВСУ и якобы требует взятку. Впоследствии во Львовской таможне объяснят - работники могут задерживать груз для уточнений документов, а с самим таможенником проведут беседу, потому что не сообщил гражданам, что на пункте пропуска снимать запрещено.

Имущество семьи Казаков в Карпатах

Это Остап Козак - главный государственный инспектор по аналитической работе управления противодействия таможенным нарушениям Львовской таможни И согласно декларации у него есть только маленькая квартира во Львове и убранное в 2023 году "Ауди" 2012-го.

Ранее у него были 9-соток земли в курортной Полянице с оценкой в 308 тысяч гривен. Тогда как цена сотки там стартует минимум от 5 тысяч долларов.

В 2018 это имущество из декларации Козака исчезло, но появилось в другой - в декларации его матери Ульяны - как подарок от сына. Она тоже госслужащая, начальница медицинской службы одной из воинских частей.

Но наши попытки найти на участке указанный в декларации дом были тщетны. Разве рядом - есть спа-центр 4-звездочного гостиничного комплекса. Который принадлежит матери другого, уже бывшего львовского таможенника - Михаила Коломийца.

В общем львовский таможенник-аналитик имеет родственные связи еще с несколькими таможенниками. Его отчим- Евгений Фау, ныне заместитель начальника таможенного поста Коломыя. Крестный Роман Рифяк - в 2022-м по решению СНБО попал под спецпроверку, как лицо, которое могло способствовать людям, в отношении которых применены персональные санкции.

Его жена имеет общий бизнес с мамой Козака - госпожа Роксолана и Ульяна имеют двухэтажный салон красоты с собственным садом вблизи Стрыйского парка, и земельный участок под ним.

Откуда у государственной чиновницы были средства на старт такого бизнеса и почему она не декларирует свои доходы как предпринимателя? В 2023-м ей также удалось приобрести новую "Тойоту РАВ 4".

РОМАН РИФЯК – ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТУ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИМЫШЛЕННОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ У ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПАДНОГО УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

Роман Рифяк – крестный таможенника-аналитика Остапа Козака. Об этой родственной связи мы узнали из собственных источников.

Роман Рифяк

Несколько лет назад, Рифяк тоже работал на таможне, с тех пор как его уволили он пытается восстановиться в должности и дело дошло до Верховного Суда. Сейчас же он работает главным специалистом одного из отделов в управлении принудительного исполнения решений Минюста на Львовщине.

Его жена, кроме общего с матерью Ореста Козака салона красоты, еще и владеет юридической компанией и за 2023-й заработала чуть больше 2 с половиной миллионов гривен.

Как и у всех наших героев этой истории - у нее есть земельные участки, всего 4, а еще приобретенная уже после февраля 22-го года квартира в Польше за 11 миллионов гривен и дом вместе с землей в Брюховичах под Львовом, который семья сейчас продает за 110 тысяч долларов.

Также Роксолана Рифяк имеет еще две квартиры в центре Львова, еще две в этом же доме имеет ее свекор - поэтому они владеют всем зданием. Кроме жены собственным бизнесом как ФОПы занимаются и сын Ростислав и дочь Ореста, которая параллельно работает в суде восьмом апелляционном админсуде Львова.

МИХАИЛ КОЛОМИЕЦ — БЫВШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЛЬВОВСКОЙ ТАМОЖНИЦЫ

Михаил Коломиец работал государственным инспектором Львовской таможни, впрочем в 23-м его уволили, а сейчас он как и Роман Рифяк пытается восстановиться через суд.

В целом в декларации Коломийца имущества не очень много. Имеет маленькую квартиру и участок в селе на Львовщине. Впрочем фактически проживает в доме в частном секторе Львова. В декларации бывшего таможенного инспектора указана площадь - более 300 квадратных метров и то, что принадлежит он отцу. А машины, которые указаны как в пользовании - легковушка и большой внедорожник - оформлены на мать. Она является и владелицей 4-х звездочного отеля в Буковеле расположенного рядом с участком Ореста Козака - с большой территорией, собственным спа-центром и несколькими корпусами, который на своем сайте предлагает шикарный отдых.

Все земельные участки под 4-звездочный отель матери таможенника подарили в 2014-м, еще один она докупила через несколько лет. И начала строить на этой подаренной земле. Сейчас все эти участки, включая участки Ореста Козака, под арестом прокуратуры, из-за уголовного производства об их незаконном выделении на территории леса. Но это далеко не все имущество семьи Коломийцев. Например, отец имеет еще два участка в Полянице, на одном из них пока просто сосновый лес, к которому сложно добраться даже пешком. Второй - земля общего пользования в самом центре карпатского курорта вдоль реки.

Ее Поляницкий сельский совет отдал отцу Михаила Коломийца в бесплатное и бессрочное пользование для проезда. Впрочем для чего ему нужен этот проезд в сельском совете не объясняют.

Также Иван Коломиец совместно с отцом Романа Рифяка, тоже Романом Рифяком имеют в собственности компанию "Гирбуд", которая занимается строительством жилых и нежилых зданий.

АНДРИЙ БАСАРАБ — БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ ИНСПЕКТОР ЛЬВОВСКОЙ ТАМОЖНОСТИ

А дальше история Андрея Басараба - бывшего главного инспектора Львовской таможни. Каких-то родственных связей у него с коллегами - мы не нашли. Но принципы ведения семейного бизнеса похожи. Так же как и у других, в собственности его жены есть комплекс отдыха посреди леса на рекреационных участках. Закрытая территория, гостиничные номера, коттеджи, собственный аквапарк, спа, бани, тренажерный зал, рыбалка, бассейн, соляные комнаты, и поле мини-футбол. Все это в двух километрах от Старого Самбора и 25 километров от границы с Польшей.

Отель

Жена Басараба стала владелицей этой земли в 2017 году. И достались ей участки очень выгодно, по 3 и 7 тысяч гривен. 5 агроосель, ставших гостиничным комплексом, согласно декларации ее мужа, были приобретены в среднем за 40 тысяч гривен каждая. И именно тогда Андрей Басараб возглавлял таможенный пост "Смольница", расположенный в 25 километрах от этих участков.

Интересно, что, несмотря на такое количество земли и имущества в собственности жены, сам Андрей Басараб согласно декларации не имеет даже автомобиля. Лишь маленькую квартиру во Львове.

АНДРИЙ ГАВРИК — ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ЛЬВОВСКОЙ ТАМОЖНИ

Андрея Гаврика в 2021 году обвиняли в том, что он съел взятку. Впрочем, служебная проверка этого не доказала, поэтому он продолжил работать. Андрей Гаврик почти всю свою жизнь работает на таможне , в частности, на Рава-Русской. Сейчас же возглавляет пост Мостиска-Железнодорожный . Среди его имущества – один земельный участок. Все остальное на жене.

Андрей Гаврик

В Раве-Русской в собственности семьи Гавриков сразу несколько земельных участков и отель. Расположенный в здании Старого банка. Он как и земельный участок в собственности жены появились уже после начала полномасштабного вторжения. А его стоимость указана в декларации составляет - 150 тысяч гривен за землю и 743 тысяч гривен - за сам отель с рестораном. Также в городе жена владеет жилым домом на 350 квадратных метров, который стоил ей чуть меньше 97 тысяч гривен. А за предыдущий год она заработала почти полмиллиона гривен.

Единственный же участок, который принадлежит самому таможеннику расположен рядом с лесом. Огорожен забором, на воротах замок. В деревьях можно разглядеть маленькое построенное помещение похожее на баню и обустроенную под отдых территорию с мангалом и детской горкой.

Оказывается - забор объединяет и еще два участка - один, который принадлежит жене Гаврика Руслане, второй - его сыну Роману. До 2018-го он также работал на таможне государственным инспектором таможенного поста «Рава-Русская». Тогда в его собственности была только квартира на 30 квадратных метров во Львове.

Еще один сын Андрея Гаврика - тоже Андрей работает старшим инспектором Волынской таможни. Имеет квартиру во Львове и земельный участок в курортном Славском.

РЕАКЦИЯ ТАМОЖЕННИКОВ

О происхождении всего этого имущества ТСН спросила у каждого из таможенников. Запросы присылали им по месту работы.

Председатель Львовской таможни Андрей Кузник прислал нам вот такой видео-ответ: "Я всегда открыт к общению с медиа. Все доходы мои и моей семьи есть в соответствующем доступе и задекларированы. Моя жена осуществляет свою деятельность как ФЛП и платит все налоги".

Впрочем, мы так и не получили ответов на вопросы в частности:

о приобретенные женой Андрея Кузника совместно с женой Руслана Данива участки посреди гор по стоимости, которая, учитывая рыночную, показалась нам слишком низкой.

по стоимости, которая, учитывая рыночную, показалась нам слишком низкой. не узнали позицию господина Кузника и по поводу вероятного конфликта интересов между ним и его бывшим подчиненным. А также – откуда у жены были деньги на старт собственного бизнеса.

Руслан Данив свой ответ предоставил письменно. Говорит, с Андреем Кузником находится в рабочих отношениях. А участки вблизи карпатского курорта - жена приобрела до замужества и называет господин Руслан эту покупку - следствием деловых и дружеских отношений жены с Антониной Кузник. Их низкую стоимость оставил без ответа. Так же как и вопрос о еще одном участке жены в Яблунице. Относительно земли в Яремче - то ее получил бесплатно как житель города будучи студентом, так же и остальные члены семьи. А семейный дом на ней - называет возведенным на 55-65% недостроем, который не введен в эксплуатацию. Несмотря на то, что этот дом совсем на него не похож

Участок тещи рядом не комментирует. Но объясняет землю, которая появилась в 2023 у отца в Ворохте, была выделена бесплатно отцу еще в 2005-м, впрочем не объясняет почему в декларации появилась только в этом году.

Что касается предпринимательской деятельности жены, то она, говорит, связана с торговлей косметическими товарами, но как именно не детализирует. Без ответа остался вопрос о приобретении практически в центре Львова квартиры по низкой для рынка цене всего в более 16 тысяч долларов. Впрочем, на следующий день после получения запроса с нашими вопросами Руслан Данов ее продал почти в 10 раз дороже, чем купил три года назад, за почти 160 тысяч долларов.

Участок, который Остап Козак подарил матери в Полянице, по его словам, он получил как уплату долга и его стоимость оценки в 308 тысяч гривен заниженной не считает. Говорит что по состоянию на момент дарения матери жилого дома на участке еще не было. Впрочем, не объяснил, почему декларировал этот дом в 2018-м как свою собственность. Зато утверждает - дом, который мы не нашли, расположен рядом с 4-звездочным отелем, а не на его территории.

Мать Остапа Козака - Ульяна Козак своих объяснений ни по участку с домом, ни по салону красоты в собственности и отсутствии в декларации дохода от предпринимательской деятельности не предоставила.

Так же ответов о значительном количестве имущества родственников мы не получили от Романа Рифяка. А с Михаилом Коломийцем связаться не удалось. Впрочем интересно, что земельные участки под четырехзвездочный отель матери подарил житель Поляницы господин Вербицкий. Это именно тот господин Вербицкий, который отдал за долги соседний участок рядом Остапу Козаку.

Андрей Гаврик в своей объяснениях сообщил, что отель в собственность жены достался от ее сестры, которая уехала в США. А оценку стоимости заказывали у лицензированной компании. Участок под лесом говорит получил в безвозмездное пользование от городского совета более 10 лет назад. Наличие на нем забора и сооружений отрицает. Участок же жены рядом выделенный для огорода, говорит используют совместно, а участком сына с недостроенным домом не пользуются, поэтому его нет в декларации.

Дорогие авто и элитная недвижимость в Карпатах! Как живут львовские таможенники и их богатые родственники

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