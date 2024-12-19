Миллионные авто в декларациях по цене старого "Ланоса": налоговики гоняют на люксовых авто за копейки

Пьяный налоговик за рулем люксового Touareg, миллионные авто в декларациях по цене старого "Ланоса" и элитная Tesla за 49 тысяч гривен. Как налоговики умудряются скрывать реальное состояние, покупать автомобили по заниженным ценам и роскошествовать во время войны?

В новом выпуске Хапуга.UA раскрывает секреты служебной жизни налоговиков, разбирает их декларации и изучает, как избежать ответственности за ложь.

Киев, Центральный офис налоговой Одна за другой сюда заезжают и уезжают элитные автомобили. К примеру, эту новенькую Тойоту Ярис Кросс купила за миллион двести тысяч Виктория Клименко, начальник отдела ГНС ​​Украины.

Скриншот из видео Хапуга.UA

А на этот Рав 4 за полтора миллиона пересела главный государственный инспектор, Татьяна Белокоренко. На новенькое Киа Спортейдж пересел и Карпец Юрий, начальник отдела ДПС Украины. Однако указанная цена автомобиля почему-то всего 789 тысяч. Рыночная цена такой машины – миллион двести тысяч.

Парад роскоши не заканчивается в налоговой до самого вечера. Пока мы не замечаем эту Мазду. Это начальник отдела криптографической защиты информации Государственной налоговой службы Владимир Котковец. Ехали мы за ним не просто так. Он стабильно пользуется этой Маздой, записанной на его маму. Он уверяет: это скорее исключение, чем правило. Однако его странная реакция заставляет в этом сомневаться.

Еще один интересный нюанс по декларации мытаря – автомобиль его жены. Она купила Теслу 3 2018 года, внимание, за 49 тысяч гривен. Что это, если не уклонение от уплаты налогов? Ответ банальный. А вот наказание за заниженную стоимость авто – совсем не веселое – объясняет эксперт.

“Я напомню, что даже уклонение от уплаты налогов при покупке по заниженной стоимости, это тоже нарушение и соответственно налоговая инспекция должна проверять и так сказать привлекать нарушителя и взимать дополнительные средства связанные с уклонением от уплаты налогов, это первое, ну а второе — помнить, что любая заниженная — это подарок, коррупционным правонарушениям, и квалифицируется, что именно исключительно для вас эта скидка организована и поэтому вы должны нести административную ответственность, на вас будет наложен штраф и внесен в реестр коррупционеров", — говорит председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Во время непростого разговора с налоговиком Котковцем мы между прочим спросили, какая у него заработная плата. Однако, только не смейтесь, он ее просто не помнит.

“Там 700-800 тысяч где-то у меня. — 700-800 тысяч, ну вы задекларировали только 400. — Ну, 400. — ну я не помню, я не помню, вы меня спрашиваете за предыдущий год декларацию», — ответил Котковец.

Подумаешь, плюс-минус 300 тысяч гривен в год. Ну, разве это большая погрешность в зарплате налоговика. Пожалуй, нет, или если и так, то небольшая. Потому что автомобили, на которых ездят другие налоговики, наталкивают на мысль о том, что наши мытари точно не считаются с деньгами. Гуляют во время войны по полной и пьяными садятся за руль.

22 октября, первый час ночи. Уже не Киев, а Хмельницкий, и здесь тоже налоговики ездят на дорогих авто, причем смотрите как ездят. Полиция догоняет автомобиль Фольксваген Туарег, двигающийся без включенных фар. Он едет на желтый, а также из стороны в сторону подозрительно "петляет" по всей дороге.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Похоже, водитель авто не совсем трезв, и это прекрасно иллюстрирует вот этот кадр — едва выходит из машины. За рулем, кто бы мог подумать, целый заместитель начальника управления Хмельницкой областной налоговой Владимир Ковальский.

А вот — и протокол от полиции за пьяную езду за рулем: "Ковальский Владимир Викторович руководил ТС Volkswagen Touareg с явными признаками алкогольного опьянения: запах алкоголя из полости рта, неустойчивая походка, нечеткое произношение".

Данные об этом появились в Сети 20 ноября, однако наказывать чиновника, который пьяным позволил себе сесть за руль, никто не спешил. Поэтому проект Хапуга.UA исправил эту недопустимую ситуацию.

26 ноября, 18:00, Хмельницкий. Во дворе здания областной налоговой замечаем знакомый Туарег. Через полчаса он уезжает. Мы – за ним. У дома налоговика наконец-то имеем возможность задать ему несколько вопросов, но он устраивает настоящее представление.

“Я не Владимир Викторович. – Нет? А кто вы? — Вы Ковальский Владимир Викторович? – Нет. — А кто вы? – А с чего вы взяли? — Ну, мы видели фотографию в Интернете. — Прекрасно", — говорит чиновник.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Мы не отступаем.

"Я не комментирую, я не в рабочее время нахожусь, поэтому мне вопросов не задавайте", — говорит Ковальский.

Шквал неудобных вопросов загоняет господина Ковальского в тупик. Один из них касается его автомобиля. Рыночная цена такого около 1 миллиона гривен. Но вот так удача, налоговик сумел выторговать его всего за 100 тысяч.

"Не позорьтесь, я вас очень прошу, отстаньте", — отвечает он.

Мы отстали от господина Ковальского, но именно после нашего визита от него "отцепилась" и сама налоговая: похоже, у них не было выбора и его уволили.

То есть минус один хапуга на государственной службе благодаря стараниям нашего проекта. Далее по списку, как мы и анонсировали, топ "жиром", на который пересела во время войны Наталья Бендас, начальник управления налогового аудита Ивано-Франковской областной налоговой.

Это – электрический флагман от компании БМВ, модель – IX-40, который стоит свыше 100 тысяч долларов. Летом этого года на это обратило внимание ДБР, ей объявили подозрение:

"Налоговщица не указала в декларациях данных по автомобилю, которым пользуется ее муж. Электрический кроссовер, стоимостью более 2,7 млн грн, записан на племянницу мужа".

Скриншот из видео Хапуга.UA

Кроме этого, Наталья Бендас не задекларировала еще много недвижимости:

“В частности, она "скрыла" трехкомнатную квартиру в центре Ивано-Франковска, где долгое время проживает вместе с мужем и дочерью. Стоимость имущества, которое по документам принадлежит матери налоговщицы, составляет более 2,8 млн грн. Также женщина не указала данные о гараже в областном центре".

Общая сумма имущества, которую забыла задекларировать Наталья, составляет более 5 миллионов гривен. Однако она до сих пор "светится" на сайте налоговой. И это невероятно, но это не ошибка.

Председатель Комитета Парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев заверил, что увольнение сотрудников налоговой, у которых нашли ложь в декларациях, неизбежно. Надеемся, что он и не только он посмотрит наше расследование и обратит внимание на его фигурантов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СКАНДАЛ! Податківці ГАНЯЮТЬ на люксових авто за копійки?? Хапуга.UA

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