Миллионные хищения на обороне Харьковщины: как экс-вице-мэр и дельцы зарабатывали на войне

В Харькове задержали дельцов, которые наживались на войне

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В Харькове — волна громких арестов. В наручниках оказались по меньшей мере пятеро наглых дельцов, которые разворовывали оборонные бюджеты. Ряд директоров предприятий и экс-заместитель мэра города — целая преступная группировка.

Интересно, что арестованный главарь группировки экс-вице-мэр Руденко — это фигурант расследования Хапуга.ua, журналисты проекта первыми разоблачили его схемы заработка на фортификациях

По сообщению нового генпрокурора Кравченко, членов преступной организации обвиняют в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах, в условиях военного положения.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: 545 миллионов харьковскому вице-мэру ПОД ХВОСТ! А МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ! История падения Андрея Руденко

«Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФЛП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам завышенным более чем на 30% от рыночных», — говорится в сообщении.

Интересно, что в этом деле речь идет всего о 5,5 миллионов. Что-то не много, ведь год назад журналисты насчитали вместе с экспертами 29 договоров на 545 млн грн.

Задержание на Харьковщине

«И фото, и видеодоказательства, и показания военных, Вооруженных сил Украины говорили о том, что недостаточный уровень фортификационных сооружений, недостаточный уровень строительства в сфере территориальной обороны, блиндажей, опорных пунктов и так далее», — говорит Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра.

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«Мы обнаружили, что Харьковская областная военная администрация подписала договоры и официально заключила контракты на поставку леса, на поставку древесины, на строительство фортификационных сооружений с фирмами, которые на наш взгляд имеют признаки фиктивности», — говорит Мартына Богуславец, председатель Антикоррупционного центра «МЕЖА».

Наконец, о фигурантах — генпрокурор фамилии не назвал, но в СМИ и пабликах моментально выяснили, что на одном из фото задержанных — Андрей Руденко. Это бывший заместитель мэра Харькова, которого в свое время выбросили в помойку.

Год назад журналисты рассказывали о фирмах, связанных с ним: ООО «Авто Ови», ЧАО «АТП 16329», ООО «ТД Логистик», ООО «АИР», ООО «Тех инком», СПД-ФЛП «Письмак Виктория Алексеевна». Во всех этих компаниях в разное время фигурировала одна и та же женщина — Виктория Письмак.

Андрей Руденко и Виктория Письмак

«Этот человек в течение уже многих лет является фактически менеджером в бизнесе Андрея Ивановича Руденко. Она является владелицей и руководительницей фирм, которые в бизнесе Андрея Ивановича Руденко», — говорит Евгений Лисичкин, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра.

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После того, как мы обнародовали расследование о Руденко, а именно о том, что якобы не связанные с ним компании получают госзаказы на сотни миллионов гривен — он начал рассказывать, что это все манипуляции и у журналистов нет никаких доказательств.

Основной подрядчик в схеме — это уже названное общество с ограниченной ответственностью «Тех Инком». Для вашего понимания — всего за 2024 год только департамент ЖКХ Харьковской ОГА заключил с этой ООО договоров на строительство фортификационных сооружений на более чем 550 млн грн. Сколько именно из этой суммы было присвоено — следствию еще нужно будет выяснить. Но позиция Руденко по этому поводу до вручения подозрения была откровенно говоря просто смешной. Как будто он ничего не строил, а просто «создавал условия для строительства».

«Это, конечно, замечательно, что дело пошло вверх и мы дождались задержаний, а фигуранты не сбежали никуда с награбленным. Но пока следствие видит лишь часть полной картины, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы помочь им в этом», — говорится в материале.

Ранее Хапуга.ua рассказывала о махинациях на строительстве фортификаций на Харьковщине

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: 545 миллионов харьковскому вице-мэру ПОД ХВОСТ! А МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ! История падения Андрея Руденко