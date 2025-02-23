Миллионы иностранцев: что ждет Украину после войны и при чем здесь угроза нацбезопасности

Демографический кризис в Украине обостряется, ситуация ухудшается во время войны, когда миллионы украинцев в качестве беженцев-мигрантов находятся за границей.

ТСН.ua рассказывал, что принудительно депортировать их невозможно – люди ждут окончания войны.

Тем временем наши предприниматели все чаще жалуются, что из-за мобилизации им не хватает рабочих рук, и они готовы нанимать на работу иностранцев. Даже в правительстве заявили, что планируют за десять лет ввезти в Украину миллионы трудовых мигрантов.

Чем может обернуться для Украины неконтролируемый завоз трудовых мигрантов и какие это несет угрозы, читайте во второй части интервью Александра Гладуна, заместителя директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Александр Гладун/Скриншот из сюжета ТСН

Угрозы от мигрантов для Украины

– Уже сейчас Украина нуждается в рабочих руках. Но первая попытка нанять трудовых мигрантов из Бангладеша для мебельной фабрики в Закарпатье оказалась неудачной. МИД фактически отказал в переезде в Украину 28 рабочих. Почему такое происходит, ведь работодатель даже нанял гостиницу для проживания трудовых мигрантов?

– Что касается привлечения трудовых мигрантов в Украину, то у меня очень осторожно отношение к этому. Объясню почему. Предприниматели говорят: "нам нужны иностранцы для работы". К ним приезжают эти люди, работают, расширяется производство и создаются дополнительные рабочие места. Предприниматель снова скажет, что ему нужны иностранцы. И все это закручивается в некую бесконечную "миграционную спираль", когда все время нужны все новые и новые рабочие руки.

Но следует помнить, что война все равно когда-нибудь закончится или приостановится. И, по крайней мере, половина наших людей вернется из-за границы, а часть будет демобилизована из армии. И это создаст немалую конкуренцию на рынке труда, потому что там уже будут работать трудовые мигранты из других стран.

Демографический кризис в Украине: спасут ли нас трудовые мигранты/коллаж ТСН.ua

Более того, наличие в Украине иностранной рабочей силы может спровоцировать, что украинцы будут вынуждены ехать на заработки в Европу. Я не знаю, на какую зарплату будут брать иностранцев, но убежден в том, что к нам будут ехать на работу люди, уровень жизни которых намного ниже, чем в Украине. Они, вероятно, будут согласны и на минимальную украинскую зарплату.

А если к нам будут приезжать на заработки, то будут вывозить валюту из страны. Где-то так, как я уже рассказывал раньше о наших работниках в Польше. То же будут делать иностранные рабочие в Украине. В зависимости от того, какие у этих людей будут зарплаты, есть шанс, что у нас за счет мигрантов может немного возрасти ВВП, а вот ВВП на душу населения может наоборот упасть, потому что эти люди будут задействованы на должностях, где зарплата ниже среднего уровня.

Мигранты могут получить украинское гражданство

– Вы видите определенную угрозу для страны от трудовых мигрантов?

– Здесь важно, на каких условиях будут привлекаться трудовые мигранты в Украину. Если на определенный срок – приехали, поработали и уехали домой, тогда я не вижу в этом никаких проблем.

Но если с перспективой обретения украинского гражданства, то здесь могут возникнуть достаточно серьезные проблемы для Украины. Тем более что в Стратегии демографического развития до 2040 года в пункте ее реализации наша власть прописала следующее: "надо проводить информационные кампании по процедурам предоставления украинского гражданства трудовым мигрантам и их интеграции в украинское общество".

То есть власть видит трудовых мигрантов в контексте предоставления им украинского гражданства. И готова выделять средства на их адаптацию и интеграцию в украинское общество. А это уже опасно.

Демографический кризис в Украине: спасут ли нас трудовые мигранты/коллаж ТСН.ua

Представим, что трудовые мигранты получили украинское гражданство, после чего они сразу начнут перевозить в Украину свои семьи и всяческих родственников, а это уже будет вызывать очень большие проблемы в нашем обществе. Ведь этим семьям потребуется жилье, что может привести к резкому удорожанию аренды жилья и вообще стоимости жилья в Украине.

Кстати, подобное произошло в Канаде, когда они стремительно увеличили количество мигрантов и цены начали расти на все в стране. Если в этих семьях есть дети, нам потребуется оказывать им еще и социальную помощь, увеличивать количество врачей в медицинских учреждениях и количество учителей в школах, а также увеличивать контингент полиции. И будет ли от этого больше плюсов или минусов – вопрос открытый. Да, предприниматели-работодатели, вероятно, останутся от этого в выигрыше, а вот общество в целом – вряд ли.

Государство в государстве и свои законы

– А в чем, собственно, кроется опасность от мигрантов?

– Как свидетельствует опыт Европы, в большинстве стран у мигрантов есть склонность к созданию определенных этнических анклавов и появляются даже целые регионы, где проживают исключительно бывшие иностранцы. Они создают такое себе параллельное общество, живущее по собственным законам и правилам.

Представьте, что такое появится где-нибудь в Украине. Будет ли оно способствовать единству страны? У меня стойкое убеждение, что скорее нет. Ибо ни одной стране Европы, до этого привлекавшей мигрантов, не удалось провести их нормальную интеграцию и адаптацию. А то, что это смогут сделать украинские власти, лично у меня, вызывает большие сомнения. Мы ведь нормально не смогли интегрировать даже ВПЛ в территориальных общинах на территории страны и имеем с этим большие проблемы, а тут нацелились интегрировать в общество трудовых мигрантов и предоставлять им украинское гражданство.

С другой стороны, важно, в какие конкретно отрасли привлекать иностранцев. Естественно возникает мнение, что в строительство, ведь страна будет нуждаться в восстановлении после окончания войны. Тут хочу заметить, что этот процесс займет не более пяти лет, а что потом делать с миллионами мигрантов? Неужели государство сможет выплачивать им пособие по безработице?

Демографический кризис в Украине: спасут ли нас трудовые мигранты/коллаж ТСН.ua

Украинцы рискуют остаться на вторых ролях

– А сколько нам нужно трудовых мигрантов?

– В министерстве экономики Украины, говорят, что нам не хватает 4,5 миллиона рабочих рук, такое количество мигрантов планируют завезти в Украину за 10 лет. По нашим прогнозам, численность населения Украины через десять лет по всей территории страны будет примерно 30 миллионов, а количество мигрантов будет составлять 15% от численности страны. Это создает реальную опасность для Украины как в демографическом смысле, так и в политическом и в любом другом.

Рассчитывать, что все трудовые мигранты станут сразу украинцами и будут поддерживать украинское государство – очень сомнительно. В политическом смысле, если иностранцы станут гражданами Украины, то наши политики сразу начнут давать им всяческие обещания, чтобы они за них голосовали, таким образом, собственное население останется на вторых ролях. Все это создаст множество проблем.

Угроза национальной безопасности

– Поможет ли решить вопрос с мигрантами новое Министерство национального единства?

– Сейчас вопросами мигрантов занимается МИД и создано Министерство национального единства. Нам говорят, что нужно укреплять связи с нашей диаспорой, чтобы активно продвигали украинские интересы и даже влиять на правительства других стран.

С точки зрения Украины, это, конечно же, правильно, но кто сказал, что подобная тактика влияния не будет использована против Украины другими государствами? Тем более что у нас может появиться огромная диаспора из других стран. Почему мы думаем, что где-нибудь сможем влиять на правительство другой страны, а у нас под носом этого не смогут сделать, используя бывших мигрантов. Может возникнуть зеркальная ситуация. Именно поэтому, я считаю, что эта тема очень дискуссионная, а большое количество иностранцев будет представлять реальную угрозу для национальной безопасности Украины.

Кстати, у нас есть опыт привлечения иностранцев на Волыни. Туда завезли 10 индусов, работают в сельском хозяйстве. У этих людей даже желания нет адаптироваться к чему-либо украинскому. Они живут отдельно и никого к себе не подпускают. И это следует понимать. Конечно, если эти люди заработают деньги и уедут домой – это нормально. Такому человеку не нужно изучать украинский язык и культуру, если он через 3 месяца или через полгода уедет домой с деньгами. Но если с перспективой предоставления гражданства, то, извините, они просто не хотят этого делать. И вынудить их не удастся.

– Они еще могут отбиваться, если их к этому заставлять…

– Фигурально да, но тем не менее такая ситуация есть. Поэтому то, что в нашем обществе раздаются призывы: "Давайте привезем мигрантов!" – только призывы, потому что никто не просчитывает возможные реальные последствия. Поэтому оптимальная для нас схема: "приехал-заработал и до свидания".

Если же власть выберет другой вариант, а именно с предоставлением мигрантам гражданства, то это означает, что Украина станет для них некой нянькой, а собственному населению не будет уделяться должное внимание. Никто не будет заниматься проблемой повышения рождаемости, все будут говорить: "мы за счет иностранцев повысим численность рождений", никто не будет заниматься проблемами продолжительности жизни и здоровья населения, так как это нужно делать. Именно такая позиция нынешней власти просматривается очень четко – якобы завоз мигрантов решит все демографические проблемы. Посмотрите на опыт европейских стран, ни один такой метод не решил проблем, а только создал новые, еще более серьезные. Зачем нам повторять отрицательный опыт?

Мигранты из Азии / Фото: Цензор.нет

Сказки о мультикультурности

– Смогут ли мигранты улучшить демографическую ситуацию в Украине и при каких условиях?

– Если мы рассматриваем ситуацию с точки зрения "завоза" трудовых мигрантов по схеме "поработал-заработал-уехал", то это никак не повлияет на демографическую ситуацию. А если в перспективе предоставления им гражданства и перевозки сюда семей работников, то могут быть разные варианты.

Если благосостояние мигрантов будет на уровне среднего украинского, то и демографическое поведение этих людей будет примерно таким же. Как свидетельствует опыт других стран, иностранцы со средним и высоким уровнем доходов более или менее равномерно расселяются по территории страны.

А если уровень заработной платы мигрантов будет низким, то они будут сплачиваться, создавать анклавы и рождаемость среди них действительно будет высокой. Как правило, примерно такой же, какой была в стране их предыдущего пребывания, потому что они будут жить в своем анклаве по своим законам и традициям. А это значит, что у нас будут стремительно расти выплаты при рождении ребенка и все другие социальные выплаты, чтобы эти люди не жили за чертой бедности. Так что огромное количество социальных программ будут работать на иностранцев, а не на украинцев. Именно таков опыт других европейских стран.

У нас очень часто сейчас звучит слово – мультикультурность. Действительно, очень популярное и модное слово. Но, к сожалению, призывы к мультикультурности не сработали в Европе. Это еще в 2010 году признала Ангела Меркель в Германии, Николя Саркози во Франции и Дэвид Камерон в Великобритании. Они откровенно заявили, что трудовые мигранты представляют собой реальную проблему, но никто всерьез не занимался решением этой проблемы. Просто зафиксировали и все. Тогда зачем нам повторять этот неудачный опыт? Нужно вкладывать средства в собственное население, и тогда получим положительные отзывы в демографической и социальной политике и на рынке труда. А рассчитывать на то, что приедут иностранцы и резко улучшат нашу жизнь и дадут толчок для развития общества – вряд ли такое произойдет. От этого не выиграют граждане Украины.

Мигранты из Африки в Европе / Фото: Associated Press

Можем прожить и без мигрантов

– Какой должна быть миграционная политика Украины?

– На мой субъективный взгляд, в настоящее время нам нужны очень серьезные обоснования потребности в рабочей силе. Понятно, что никто не поедет на работу в Украину из Европы – только представители Азии и Африки, где уровень жизни ниже, чем в Украине.

Завоз трудовых мигрантов, если это будет действительно необходимым для экономики, должен быть только на время и небольшими группами людей. А еще следует расселять мигрантов в разные места по территории Украины, чтобы они не могли формировать свои этнические анклавы. Период пребывания нужно контролировать со стороны миграционной службы и, конечно, должна быть ответственность работодателя, который по истечении срока контракта отправляет человека домой.

Что касается более длительной миграционной политики, то здесь, я считаю, нужно дождаться окончания войны, посмотреть, какие у нас будут миграционные процессы по возвращению наших сограждан из-за границы. Нам нужно, чтобы численность населения стабилизировалась и если граждан Украины будет 30 миллионов, то это вполне приемлемая численность, чтобы обойтись без мигрантов, а по максимуму вкладываться финансово в собственное население.

Экономика Украины после войны / Фото: ТСН.ua

Что будет с экономикой Украины после войны

– Следует ли ожидать экономического бума в Украине после окончания войны?

– Если речь об инвестициях, то пока это только разговоры. Как все сложится после войны, сказать сейчас очень тяжело. К сожалению, мы и дальше останемся рискованной страной для инвестиций. Как бы ни закончилась война, это не снимает всех угроз и опасностей, потому что под боком у нас будет Россия такой, как она есть, на ближайшие годы. Поэтому Украина останется зоной рискованной экономической деятельности.

За несколько последних лет украинцам много всего обещали по поводу инвестиций, но ничего из этого не стало реальностью. Поэтому у меня нет уверенности, что после войны нам стоит ожидать какой-то "экономический бум". Да, определенное восстановление страны будет – например, послевоенный рост в сфере строительства.

А вот из-за тенденций сокращения численности населения нам нужно подстраивать собственную экономику, к тому числу людей, которое мы будем иметь. Нужно осознать, что наши крупнейшие промышленные предприятия на востоке Украины сейчас разрушены врагом. Так что само собой разумеется, что потребность в рабочей силе в этой связи уменьшилась. Освободим ли мы все эти территории и когда, в настоящее время неизвестно. Поэтому я не ожидаю какого-нибудь большого "экономического бума".

Конечно, определенная финансовая помощь от наших партнеров будет поступать. Возможно, она будет даже для того, чтобы вообще все украинцы не уехали из страны. Чтобы до этого не дошло, нам нужно внедрять автоматизацию производственных процессов на предприятиях, нуждающихся в дополнительной рабочей силе – это уменьшит потребность в неквалифицированных рабочих. А именно специалистов, где нужна определенная квалификация, нам нужно обучать и готовить для повышения производительности труда.

Ранее ТСН.ua рассказывал о депортации уклонистов из Европы: демограф объяснил возможно ли это и почему поляки "разлюбили" украинцев.

Украинцы в Бразилии: как эмигранты создали Новую Украину за океаном

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