Миллионы мигрантов вместо украинцев: откуда они будут ехать и опасно ли массовое заселение иностранцев

В Верховной Раде еще зимой предупредили, что Украине нужно готовиться к масштабному переселению иммигрантов на ее территорию. Это станет большим вызовом.

На Украину надвигается серьезный демографический кризис, ведь ее граждане гибнут на войне, выезжают за границу и рожают меньше детей, чем раньше. В связи с этим страну придется заселять мигрантами, и соответствующие идеи уже бушуют во властной верхушке. Однако такие идеи могут иметь отрицательные последствия.

Какая демографическая ситуация в Украине, заселят ли государство мигрантами и из каких именно стран, – читайте на ТСН.ua.

Украинские беженцы – сколько их и сколько вернутся домой

После окончания войны в Украине может значительно ухудшиться демографическая ситуация. Среди угроз – сокращение возрастной группы детей до 14 лет, разница в соотношении женщин и мужчин. Чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше уменьшается вероятность возвращения из-за границы украинских беженцев.

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Как рассказал ТСН.ua заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ Александр Гладун, выезд граждан за границу привел к очень большому сокращению населения в Украине. К тому же в стране сейчас повышена смертность – многие погибают на фронте, а также гражданские – от ракетных ударов врага. А объемы миграции безумны.

Так, по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за границу в связи с войной выехали около 6,3 млн граждан Украины. Еще около 4,2 млн украинцев находятся в странах ЕС; около 1,3 млн – в России или в Беларуси; около 400 тыс. уехали за пределы Европы в другие страны.

Вернутся домой точно не все украинцы, убежден Гладун.

"По состоянию на сейчас однозначного ответа дать нельзя – сколько именно людей вернется. Вернутся не все, это я точно могу сказать. А каким будет процент возвратов, сейчас спрогнозировать невозможно. (Согласно исследованиям – ред.) на данный момент 50-60% беженцев планируют вернуться в Украину", – сообщил эксперт.

Как добавил Гладун, чем дольше идет война, тем меньше людей вернется в Украину.

Ученый также обратил внимание, что сейчас практически во всех странах Европы происходит сокращение численности населения. И они поддерживают население за счет определенной миграционной политики. Для таких стран украинцы – это очень желанные мигранты. Европейцам выгодно, чтобы трудолюбивые люди оставались в их стране и приносили общественную пользу.

Украинские беженцы/коллаж ТСН.ua

Численность населения в Украине сократится на 11 млн?

По прогнозам специалистов, к 2037 году численность населения Украины сократится до 11 млн.

"Мы оценили численность в 42 миллиона, а затем построили прогноз в соответствии с нашими гипотезами, на начало 2037 года, у нас вышло 30,5 миллиона. Итак, мы прогнозируем сокращение населения на 11 миллионов", — сообщил Гладун.

Он добавил, что возможная погрешность составляет 1 млн человек больше или меньше, ведь неизвестно, когда закончится война.

"Важность этого прогноза в том, что он определяет сам тренд – стремительное сокращение населения Украины. Потому что более 10 миллионов за 15 лет – это безумное число, очень большое. Это обостряет демографическую ситуацию в Украине", – подчеркнул заместитель директора по научной работе Института демографии и социсследований.

В то же время по подсчетам Министерства социальной политики, на сегодняшний день население Украины достигает около 35 млн человек, и к 2050 году в стране останется только 25 млн человек.

Александр Гладун, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАНУ/коллаж ТСН.ua

Кого будет больше – мужчин или женщин

После войны в Украине в определенных возрастных группах будет больше мужчин, а в некоторых будут преобладать женщины. По прогнозу специалистов, к 2037 году женщин будет немного больше мужчин. Но это соотношение имеет тенденцию к выравниванию, потому что часть женщин, скорее всего, не вернется в Украину из-за границы.

Рождаемость в Украине

Эксперты также считают, что будет существенно сокращаться количество детей в возрасте до 14 лет. Это угроза для будущего развития Украины, ведь эти дети через 5-15 лет вступят в репродуктивный возраст, начнут учиться, а потом выйдут на рынок труда, но они родят еще меньше детей, чем это сейчас.

По данным Минсоцполитики, на территории Украины в границах 1991 года количество родившихся и коэффициент рождаемости упали до самых низких уровней за всю историю наблюдений. Так, в 2023 году в Украине родилось 187 тыс. детей.

"Каждый раз у нас пожилых людей больше, чем родившихся. Но прошлый год стал чрезвычайно тревожным, потому что коэффициент нашего прироста составлял 0,9. Это чрезвычайно низкий коэффициент, он ниже, чем во многих европейских странах – Польше, Франции", – информировала министр соцполитики Оксана Жолнович.

По статистике, 10 украинских женщин за свою жизнь рожают 9 детей, в то время как норма естественного воспроизводства – 22 детей.

Как рассказал ТСН.ua Гладун, в Украине в 2021 году 100 женщин родили в среднем 116 детей. Это вдвое меньше, чем нужно. Таким образом, численность населения в стране сокращается не только за счет повышения смертности из-за войны, но и за счет очень низкой рождаемости.

Что делать с демографическим кризисом в Украине – предложения экспертов и власти

В апреле Жолнович сообщила, что правительство разрабатывает стратегию демографического развития и проводит публичные обсуждения. Главная цель – создать условия, при которых в страну начнут возвращаться люди и рожать больше детей. Среди этих условий:

улучшение качества жизни;

создание условий для повышения рождаемости и поддержки семьи;

снижение преждевременной смертности;

миграционный прирост населения;

оптимальное размещение на территории страны;

адаптация к демографическому старению и создание условий для активного долголетия.

"Одна из целей – сохранение социальной трудовой активности. Мы понимаем, что сегодняшнее поколение должно будет в старости дольше работать, дольше оставаться в старости активнее и дольше обеспечивать себя своим трудом. Потому что сегодня количество работающих и пенсионеров уже друг один к одному. Соответственно содержать друг друга будет сложно. Поэтому нам уже сегодня необходимо думать о том, что такое общественное здоровье, какая культура превенции болезней. Нам нужно создавать максимально инклюзивную среду, чтобы сохранять нашу активность", – рассказала министр соцполитики.

По ее словам, чтобы увеличить по крайней мере до 40% замещение заработка пенсией для граждан Украины, уже сейчас нужно еще примерно 6 млн работающего населения. Жолнович сказала, что в "этом контексте для нас особое значение приобретает возвращение людей из-за границы". Речь идет не только о беженцах, но и об украинцах во многих поколениях; об активных иностранцах, готовых выбрать Украину для своего развития и дома.

"Нас сегодня слишком мало, чтобы мы могли быстро отстроить и восстановить нашу страну", – отметила министр.

Демографический кризис в Украине/Коллаж: ТСН.ua

В Кабмине и Раде требуют рожать больше детей

В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за войны "мы потеряли огромное количество людей".

"Задача – вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше детей", – сказал глава правительства.

По его словам, чтобы решить эту проблему, в каждой украинской семье должно быть по меньшей мере трое детей , "чтобы у Украины были прекрасные будущие перспективы".

Шмыгаль заверил, что "государство будет поддерживать молодых родителей", и что ключевым фактором уровня рождаемости является стабильность и безопасность.

Так, в марте в Раде был зарегистрирован законопроект №11072, которым предлагается увеличить размер пособия в случае рождения ребенка от 41 тыс. 280 грн до более 384 тыс. грн.

"Если новый законопроект примут – выплаты семьям привяжут к прожиточным минимумам. А именно, 150 прожиточных минимумов – за первого ребенка в семье, 100 – за второго и 50 – за третьего и каждого следующего. Таким образом, за рождение первого ребенка государство планирует выплачивать почти 400 тыс. грн помощи", – объяснил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / Фото: Associated Press

Заметим, что это позитивное поощрение украинцев к рождению детей. Однако не все во власти разделяют такой подход, и предлагают вместо "пряника" взяться за "кнут".

"Налог на бездетность"

Нардеп Сергей Гривко зарегистрировал скандальный законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины о создании предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине". Простыми словами, документ предлагает ввести "налог на бездетность", или, как его более снисходительно назвали, "демографический сбор".

Автор законопроекта предложил, чтобы "демографический сбор" платили все физлица-резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет:

1,5% от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двоих детей.

Исключением должны стать:

те, кто имеет троих или более детей;

у кого бесплодие или нарушена репродуктивная функция, исключающая возможность материнства (отцовства), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в два года;

имеющие статус лиц с инвалидностью I группы.

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Такая инициатива Гривко получила разгромную критику со стороны его коллег, общества и экспертной среды.

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"Отвечаю всем одновременно: нет, шансов на принятие нет. А вот шансы пополнить коллекцию гротескных законодательных инициатив девятого созыва ВР есть", — прокомментировал законопроект Гетманцев.

"Налог на бездетность"/Коллаж: ТСН.ua

В то же время Гладун прокомментировал ТСН.ua, что семьи с детьми нуждаются во всяческой поддержке, но не такими методами:

"Если коротко – то это возвращение к "совку". Дело в том, что кое-что подобное уже существовало во времена СССР, но вообще ни к чему хорошему (в смысле повышения рождаемости) не привело. Подобные инициативы никак не повлияют на рождаемость и, конечно, не улучшат ее — просто заберут у людей деньги и все", — объяснил заместитель директора по научной работе Института демографии.

После такого общественного резонанса Гривко отозвал из Рады свой законопроект.

Украину заселят мигранты

Учитывая большое количество беженцев за границу, часть из которых не вернется домой, давление на бюджет из-за большого количества пенсионеров, низкую рождаемость, Украина в будущем может разрешить массовую иммиграцию населения. В частности, об этом в феврале заявил первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко. Он сказал, что Украине следует готовиться к масштабному переселению мигрантов.

"Недостаточно еще мы к этому готовы. Потому что надо понимать, что эти люди будут непохожи на нас. Они будут не из Европы, они будут, в лучшем случае, из Средней Азии. Из России, возможно, если она начнет разваливаться. Они могут быть индусами. К этому тоже нужно готовиться и это будет очень огромный челлендж", – сообщил политик.

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По этой теме высказывались и соответствующие эксперты. Так, еще осенью 2023 года директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова спрогнозировала, что за 10 лет в Украине в границах 1991 года будут проживать в лучшем случае около 35 млн человек. И чтобы удержать население хотя бы на уровне 30 млн человек, государству нужно будет ежегодно привлекать около 300 тыс. иммигрантов.

"Как я всегда говорю, эмиграция – это проблема бизнеса. А иммиграция – проблема правительства. Чтобы удержать население на уровне 30 млн, нам нужно ежегодно привлекать около 300 000 мигрантов. Это много. И это будут, вероятно, не поляки или белорусы, а люди из более бедных стран", – считает демограф.

"Нам будет не хватать строителей. Придется инвестировать в рабочую силу извне", – объяснила потребность в мигрантах эксперт.

Она подчеркнула, что население Украины нужно будет подготовить к появлению мигрантов.

"Я не знаю, как бабушка в украинской деревни будет воспринимать совершенно другого внешне человека с другим образом жизни", — отметила Либанова.

По ее словам, следует разработать политику, которая бы заставила мигрантов принять украинскую систему ценностей. В противном случае, "мы получим много проблем".

Мигранты из Средней Азии / Фото: Цензор.нет

Похожее ко мению Либановой о привлечении мигрантов выразил ТСН.ua и Гладун.

"Если верить обещаниям западных партнеров, что они будут инвестировать в Украину много средств, то, скорее всего, собственной рабочей силы нам не хватит и будет необходимость рассматривать вопрос привлечения трудовых мигрантов. Но это тоже очень сложный вопрос, на который сейчас нет ответа – привлекать их на постоянной основе или на временной. Если на постоянной, то какую политику для ассимиляции мигрантов стоит вводить? Но это уже вопросы, которые значительно выходят за пределы демографии", – высказался заместитель директора по научной работе Института демографии.

Мигранты могут решить проблему с нехваткой рабочих рук

На сегодняшний день 74% украинских работодателей сталкиваются с нехваткой рабочих рук, и этот вопрос в ближайшее время будет серьезным вызовом для будущего экономического восстановления государства. Этот факт стал главной темой экспертного обсуждения в июне 2024 года в рамках проекта "Визия-2033. Сохранение и развитие трудовых ресурсов Украины в ближайшее десятилетие" в Институте демографии и проблем качества жизни НАН Украины.

"Нужно актуализировать стратегию Государственной миграционной политики и внести изменения в действующие нормативные документы, потому что этого требует время", – заявила Либанова.

"Для обоснованного решения проблемы привлечения трудовых мигрантов необходимо провести количественную оценку и организовать мониторинг спроса на иностранную рабочую силу по секторам экономики, профессиям и квалификациям, навыкам/компетенциям. Необходимо также определить требования к работодателям и работникам относительно условий и сроков действия соответствующих соглашений, контрактов и разрешений", – высказал мнение д.э.н., профессор, заведующий отделом моделирования социально-экономических процессов и структур Института демографии и проблем качества жизни Владимир Сариогло.

"Необходимо обновить миграционную политику Украины. Привлечение квалифицированных трудовых мигрантов может стать ключевым фактором преодоления кадрового дефицита и стимулирования экономического развития страны", – отметил президент "Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству" Василий Воскобойник.

По мнению ученых и экспертов, важнейшими и самыми приоритетными задачами для снятия барьеров на пути к привлечению иностранной рабочей силы в Украине являются:

введение единого документа вместо вида на временное проживание и разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства;

повышение срока для трудоустройства для иностранцев, которые учатся или находятся, в частности, реализуют бизнес-проекты, в Украине до 180 дней;

защита права на трудоустройство наемных работников-иностранцев, соглашение с которыми расторгается по вине работодателя или при объективных обстоятельствах, не зависящих от работника.

Однако украинский журналист Сергей Лямец выразил мнение, что пока под боком Украины существует агрессивная Россия, "демографические пустоты" могут оставаться пустотами.

"Речь не только о военных временах. Ну кто захочет жить и работать на территориях, где существует риск потерять не только имущество, но и жизнь? Поэтому или Украина может остаться с так называемым "диким полем" вдоль границы с РФ, или Россия распадется ( это вероятно, но пока не очень). Что касается других регионов, ближе к Западу, то другое дело. Здесь пустоты будут заполняться", – написал Лямец на своей Facebook-странице.

Он добавил, что чтобы эти люди работали, нужны крупные предприятия, способные создать много рабочих мест, к тому же низкоквалифицированных. Тогда будет смысл в неквалифицированных трудовых мигрантах, потому что они будут работать и платить налоги, на которые Украина будет содержать пенсионеров.

Угрозы от привлечения мигрантов

В январе 2024 года Гладун сообщал, что по расчетам Министерства экономики Украине нужно 4-5 млн мигрантов. Но эти расчеты были произведены под старую структуру экономики, а какой будет новая – никто не знает.

Эксперт отметил, что это очень большое количество людей, которых кроме работы нужно будет обеспечить жильем. Если и привлекать мигрантов для работы, то это будут люди преимущественно из стран Азии и Африки – тех, где уровень жизни и оплата труда ниже, чем в Украине.

"Представим привлечение 4-5 миллионов мигрантов. Не думаю, что это будет одномоментно, но эти люди могут составлять от 12% до 17% населения Украины. И как это повлияет на социальную, этническую, религиозную, в конце концов, культурную структуру населения? В основном негативно повлияет", – сообщил Гладун.

Он посоветовал осторожно подходить к этому вопросу. Эксперт привел примеры стран Европы относительно политики мультикультурализма и привлечения мигрантов, которые не оправдали себя и привели к определенным обострениям в обществе.

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"Поэтому это очень сложная проблема. Как один из вариантов я бы рассматривал это как вахтенный метод – привлекать людей на временную работу: они приехали, поработали и вернулись в свои страны", – объяснил заместитель директора Института демографии.

По мнению Лямца, мигранты могут ехать в Украину из Африки, Индии, бедных стран вокруг Индии и Китая.

"Почему бедные? Потому что в Украине нет больших доходов. К нам будут ехать низкоквалифицированные кадры, еще и без знания языка (где-то вздохнула Фарион). Наверное, это будет сопровождаться криминальной активностью, социальными сдвигами и тому подобное", – предположил журналист.

Лямец также обратил внимание, что дискуссия демографов в рамках проекта "Визия-2033. Сохранение и развитие трудовых ресурсов Украины в ближайшее десятилетие" была организована при содействии международных доноров.

"Поэтому я не исключаю, что Украину рассматривают как буферную зону, куда будут перебрасывать мигрантов, которые в последние годы суются в Европу плотами и катерами. Это достаточно трезвая позиция Запада, потому что они уже сейчас тратят средства на содержание тех незаконных мигрантов. Наверное, они будут рады платить Украине за те же вещи, и снимут с себя кучу сопутствующих проблем", – предположил журналист.

Он считает, что даже если Украину быстро отстроят по условному "плану Маршала", первое поколение мигрантов станет сплошной проблемой.

"Чтобы "переварить" их, Украина должна стать другой, построенной по международным стандартам. Кстати, придется забыть о национальном государстве, построенном вокруг украинского языка и собственной культуры, потому что то и другое размоют мощной волной миллионы мигрантов с собственной культурой. О церкви тоже вопрос открыт, потому как бы Украина не превратилась в исламское государство", – поделился мнениями Лямец.

Он также не исключает негативного сценария, при котором в Украине сохранится нынешнее качество власти, и возникнут "огромные проблемы гибридной страны третьего мира, из которой будут бежать уже сами украинцы".

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