Миллионы на тачки: топ элитных авто таможенников, бросающихся в глаза всем

Кто из таможенников потратил миллионы на покупку автомобилей после начала большой войны.

Элитные Порше, люксовые Мерседесы, престижные Audi, BMW и другие недешевые модели мирового автопрома. Все это нескромный автопарк по-своему особой касты отечественных госслужащих – таможенников. Элитные автомобили – это их слабость. Но есть один нюанс: официальной зарплаты на нее обычно не хватает. Поэтому таможенникам приходится фантазировать. Они декларируют своих железных коней по гораздо более низким ценам, и это не мы придумали, а сами таможенники показали. А иногда – элитные авто вообще не указаны в декларациях. "Отмазка" у чиновников – стандартная.

Кто из сотрудников таможни не декларирует свои автомобили, а если декларирует, то по значительно заниженным ценам и зачем? А также кто из таможенников потратил миллионы на покупку авто после начала большой войны? Расследует проект "Хапуга.UA".

Это служебный заезд во двор Государственной таможенной службы. Центральный офис. За этот шлагбаум попасть невозможно, если, конечно, нет соответствующей "ксивы", поэтому съемки этого материала были сложными и длились несколько недель. Несколько недель съемок и идентификации всех зафиксированных машин и водителей. И, вы знаете, оно этого стоило.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Первым наше внимание привлекает этот Мерседес. Модель EQC 350. Летом этого года купила Светлана Химченко, начальник отдела по работе с персоналом Координационно-мониторинговой таможни.

Если верить декларации Светланы, за авто было заплачено 1 миллион 29 тысяч гривен. Однако мы установили, что именно этот автомобиль продавался значительно дороже. За 37 тысяч долларов, то есть за 1 миллион 500 тысяч гривен.

То есть, Светлана Химченко могла сознательно указать заниженную стоимость авто, чтобы заплатить меньший налог во время его регистрации. Эту версию она неудачно овергает.

"Если его привезти, то он стоит дешевле, чтобы вы знали. И все пояснения я дала. – Да вы же купили его на сайте, я же видел объявление конкретное, вы его не привозили специально. – Не я его привозила, у меня есть мужчины для этого, чтобы этим занимались”, — утверждает Светлана Химченко.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Еще одна причина, по которой авто могло быть куплено якобы "дешевле", это нехватка средств для его приобретения. Дело в том, что официальные денежные активы Светланы составляют 16 тысяч долларов и заработную плату — чуть более полумиллиона гривен.

То есть, если сложить все до кучи, миллион наскребать можно. Но никак не полтора, как действительно стоила машина. Поэтому здесь появляется новая версия

“Вот наличные средства за прошлый год. 16 тысяч долларов. Да. И все. – Да, и у меня есть еще документы, которые я предоставила соответственно в отдел наш, коррупции, и давала объяснения и у меня есть займ, от человека, нотариально заверенный, это вам нечего было делать? – А у кого вы одолжили? – У своего мужчины, с которым я не стою в официальных отношениях”, – утверждает Светлана Химченко.

Какая из этих версий правдива, если таковая есть, пусть оценивают соответствующие органы. А мы едем дальше и хотим показать вам еще одного таможенника. Очень успешного, очень фортового. Это Сергей Юлдашев.

По виду и учитывая свою великую биографию, этот сотрудник таможни словно воплощение серьезности. Однако то, что он пишет в своих декларациях, больше похоже на детские шутки. Так, господин Юлдашев указал, что купил Мерседес Спринтер за 10 тысяч гривен, мотоцикл БМВ – также за 10 тысяч ну и вишенку на торте. Фольксваген ИД-4 для жены за 5 тысяч гривен. В телефонном режиме Юлдашев не готов с ходу отвечать на вопросы о своей удаче.

Еще один "счастливчик", сумевший купить автомобиль за 5 тысяч гривен, это Владимир Майструк. Он – целый начальник отдела многостороннего сотрудничества и евроинтеграции Департамента международного взаимодействия таможни. Этот служащий, несколько лет назад, купил Ауди А4 2012 года выпуска за 5 тысяч гривен, не долларов. И в начале этого года продал ее за 460 тысяч.

Эта продажа, вероятно, помог г-ну Майструку в этом году пересесть на гораздо лучшее авто. Это – ауди А, записанное на его маму. Авто стоит в пределах 40 тысяч долларов. Поэтому надеемся, что на этот раз Майструк укажет в своей декларации более приближенную к реальной цене стоимость этого авто.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Еще один "мамы" бизнесмен — это закарпатский таможенник Ростислав Довжанин. Этот мужчина смог купить Volksvagen Arteon 17 года выпуска за 18 тысяч гривен. Рыночная цена такого авто – около 30 тысяч долларов.

Во время видеофиксации автомобилей таможенников мы обратили внимание на эту Мазду СХ-9. Авто куплено 3 года назад и записано на Овдиенко Владимира Борисовича. Такой человек не работает на таможне. Там же числится его сын Овдиенко Борис Владимирович. В его декларации указан только Фиат супруги. А значит Борис может годами использовать этот автомобиль, не декларируя, что является нарушением закона.

Еще один таможенник, который любит юзать родительское имущество, но не спешит его декларировать, это Станислав Соха, начальник отдела борьбы с коррупцией Львовской таможни. Его частенько видят за рулем этого Лексуса ценой 40 тысяч долларов. Автомобиль записан на его отца – Игоря Соху. Таможенник объясняет пользуется им только тогда, когда его другие автомобили – Инфинити и Митсубиси, ломаются.

Что интересно – Инфинити и Митсубиси были подарены таможеннику родителями. И, похоже, на подходе – еще один ценный подарок, "Тойота Ленд Крузер 200" куплен за 49 тысяч долларов. Этот автомобиль был замечен во дворе Сохи, но таможенник говорит, что отец просто заехал в гости.

Скриншот из видео Хапуга.UA

"Ну смотрите, мы все действительно взрослые люди и однозачно нужно соблюдать законодательство, мы все государственные служащие, должны показывать все что мы имеем, что мы не имеем", — говорит он.

Однако номерные знаки 0077 словно намекают, что это может быть неправда. Ведь номера 0077 стоят и на Митсубисе Сохи-младшего, и на Тойоте Сохи-старшего. Какой-то семейный подряд "семерок".

"Эти номера, которые вы упомянули, действительно принадлежали мне, и я после продажи автомобиля в действительности, чтобы эти номера не пропали, потому что эти номера были платными, я подарил их просто своему отцу, ну чтобы они просто не пропали", — утверждает он. .

Да, самое время подвести промежуточный итог сюжета. Вы уже знаете о кейсах, когда таможенники покупают машины за сказочно низкие средства, вы также увидели, кто из таможенников пользуется имуществом, которое не отмечает в декларации. С этим разобрались. Поэтому дальше двигаемся к последнему кейсу: сотрудники таможни, купившие роскошные авто во время войны.

Этот белый Порше Макан стоит около 35 тысяч долларов. Он был куплен летом этого года. На нем ездит инспектор таможни Станислав Дели. Мы проехали за ним пол Киева чтобы спросить, дорого ли содержать Порше и на время ли его покупать.

“Выгодно ли ее с такой относительно небольшой зарплатой удерживать? – Я же говорю, посмотрите, все будет официально в декларации. – Дорого обслуживать автомобиль? – Я не знаю”, – говорит он.

Однако Дели общаться не торопится. Говорит, все по запросу. Средств в семье Станислава действительно хватает. Однако, если верить его декларации, на покупку этого авто он мог потратить все сбережения. Что ж, здесь остается только верить, что таможенник рискнул остаться без наличных денег и жить на одну зарплату.

Станислав Дели – не один, кто пересел на новые, элитные авто после полномасштабного вторжения. Одним из таких является Олег Шахрай, эксначальник Львовской таможни, а ныне – сотрудник Киевской.

Это Мерседес GLC за 58 тысяч долларов. Куплен в мае этого года и записан на его отца. Декларация Олега Шахрая не доступна в связи с тем, что его жена работает в СБУ. Объяснить покупку такого авто у него не получилось.

“Я сейчас за рулем, не могу разговаривать. – а когда вас можно набрать? – Давайте я позвоню вам, – сказал он.

Олег Мошенник не перезвонил.

Скриншот из видео Хапуга.UA

На новый автомобиль летом 2022-го пересел нынешний глава Одесской таможни, а затем – сотрудник ДБР, Андрей Коливер.

Осенью того же года на Мерседес пересел и Сергей Силюк, начальник Киевской таможни

Светлана Юхта, начальник управления анализа и контроля таможенной стоимости Департамента контроля и администрирования таможенных платежей, в 2023 пересела на новенький ИД-4.

Юрий Ступак, начальник одного из отделов Таможни, купил в 2023-м BMW I3.

А Олег Мельник, заместитель директора одного из департаментов, новенькое Вольво за 2 миллиона – в том же 2023-м.

Скриншот из видео Хапуга.UA

“Считаете ли вы своевременно покупать такие недешевые авто в период войны? – Даже не знаю, что ответить в данном случае. – Ну, говорите, как думаете. – Думаю, честно говоря, что это не ваше дело “кто что где и как”, – ответил Мельник.

Любовь Корчинская, она главный государственный инспектор отдела аудита административных функций Управления внутреннего аудита в 2024-м пересела на эту Мазду СХ-5.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Список действительно можно продолжать, однако жаль времени и нервов. Ваших и своих. Ведь в целом все понятно, пока кто собирает из мира по нитке, некоторые – богатеет на глазах и не боится контролирующих органов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: МИЛЛИОНЫ НА ТАЧКИ! ТОП элитных авто таможенников, бросающихся в глаза ВСЕМ! | Хапуга.UA

Читайте также: