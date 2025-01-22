Миллионы наличными, элитные авто и недвижимость: каким состоянием владеет главный психиатр ВСУ

Кадры, на которых оперативники разлагают банкноты по полу в кабинете медика в погонах впечатляют.

Психнул на миллион долларов – миллионы наличными, четыре новых БМВ последних моделей, каждая – более ста тысяч долларов, земля и квартиры по всей Украине. Таким состоянием во время полномасштабной войны обзавелся главный психиатр ВСУ.

Об этом идет речь в проекте Хапуга.UA.

СБУ задержала заместителя председателя Центральной ВЛК, являющегося главным военным психиатром страны и до последних дней решавшего вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Кадры, на которых оперативники разлагают банкноты по полу в кабинете медика в погонах впечатляют.

Удалены деньги

Впечатляет и то, что за размыленным изображением скрывается именно тот врач Олег Друзь, который оскандалился еще в 2017 году заявлением о том, что 93% участников АТО якобы представляют угрозу для общества.

Олег Друзь/Скриншот по архивному видео

И это еще не все его скандалы. БМВ Х7 2024, БМВ Х5 2023; БМВ Х7 2022 и еще одно БМВ Х3 2022 – Олег Друзь однозначно фанат немецкого автопрома.

Кроме того он, как стало известно после его задержания, любитель элитной недвижимости, потому что за три года войны приобрел:

имение в Обуховском районе Киевщины,

2 квартиры в столице,

апартаменты на берегу моря в Одессе,

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области.

Все это ловкий психиатр оформил на свою жену, дочь, сыновей и знакомых.

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Помимо всего упомянутого и незадекларированного Служба безопасности неоднозначно пишет о "другом имуществе". Можно только догадываться, чем еще обзавелся Друзь и что уже просто не влезло в релиз правоохранителей, ведь только наличными у него насчитали 152 тыс. долларов США и 34 тыс. евро.

В материалах следствия речь идет о более чем одном миллионе долларов, которые так сказать "заработал" во время полномасштабного российского нашествия главный психиатр ВСУ. Об этом идет речь в материалах дела Службы безопасности Украины.

"Это должностное лицо в течение полномасштабного вторжения приобрело необоснованные активы более чем на 1 млн долларов США. При этом фигурант не отражал соответствующее имущество в своей декларации", – отметили в СБУ.

Список того, что нашли у врача-чиновника и то, за какое время он смог все это приобрести не оставляет сомнений в коррупционном происхождении такого имущества. Хотя подчеркиваем – прокуроры, безусловно, все это должны доказать в суде. Мы решили поехать и лично посмотреть на загородную недвижимость одиозного полковника.

Один из домов находится в дачном кооперативе возле Украинки.

Имение Друзя в Украинке под Киевом

Едем по другому адресу – село тоже вблизи Украинки.

Еще один дом главного психиатра

Обыски проходили по адресам недвижимости, зарегистрированной на полковника Олега Друзь. Однако элитный автопарк и наличность чиновника нашли в другом имении, а значит, Друзь явно имеет скрытые от глаз квадратные метры. И их фото впечатляют.

Пока Олега Друзя, как подчеркивается, "при содействии министра обороны и главнокомандующего ВСУ", задержала СБУ. Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, все это тянет на 10 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица. Но оказывается, что такое г-н Друзь уже проходил.

Весной 2017 года, перед скандалом с высказыванием Друзя о 93% АТОшников, якобы угрожающих украинскому обществу своей травмированной психикой, он попал в другой скандал – коррупционный. Тогда его как руководителя психиатрии Центрального военного госпиталя также задержала СБУ. При получении взятки.

"А хотите прикол. Главный психиатр ВСУ, которого сейчас разоблачили на коррупции, Олег Друзь – просто "отбитый" коррупционер, которого в далеком 2017 году вообще разоблачали на взятке, когда он также возглавлял психиатрию Центрального военного госпиталя, его тоже тогда задерживало СБУ. Дело до сих пор лежит в суде", – пишет в соцсетях ветеран войны и правозащитник Олег Симороз.

Тогда прокуратура Киева совместно со Службой безопасности буквально взяли Друзя и его сообщников с поличным. Взяточники требовали и получили 62 тыс. гривен от военнослужащего за вывод о его непригодности к службе, чтобы он мог быть комиссованным. После коррупционного дела и скандального заявления Олега Друзя тогдашний министр обороны уволил с должности.

В конце концов, вместо реального срока заключения, сегодня мы видим Друзя на другой топовой должности. Судя по материалам нового дела, времени на ней он не терял.

Более того, Друзью не пришлось даже менять кабинет. На фото из обысков в 2017 году и в 2025-м Олег Друзь на рабочем месте в одном и том же помещении.

Кроме того, есть сообщение, что его семья якобы имеет российское гражданство.

Хотя Друзь пытался выставить потенциальными врагами народа украинцев, прошедших АТО, реальным внутренним врагом, умеющим оставаться на плаву при любых обстоятельствах, есть коррупционеры, которые не гнушаются ничем и обогащаются на святом – на украинском войске. Но за этим делом мы будем тщательно следить, чтобы не дать возможности похоронить его.

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали командира воинской части за систематическое вымогание денег у подчиненных.

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