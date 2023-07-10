Миллионы ветеранов, которым понадобится помощь: в профильном министерстве спрогнозировали нелестную статистику после войны

Вместе с другими странами ЕС, Нидерланды пообещали профинансировать развитие центров реабилитации в Украине.
Четыре миллиона ветеранов — в правительстве спрогнозировали количество украинцев, нуждающихся в поддержке общества уже в ближайшие годы. Данные озвучила министер по делам ветеранов Юлия Лапутина во время визита в Нидерланды, где находятся на лечении украинские военные, говорится в ТСН.
В центре реабилитации военных в нидерландском Дорне над восстановлением после ранений работают уже 75 лет, однако успехами украинских солдат особенно гордятся. Максим впервые надел протез месяц назад, а теперь уже бегает.
Михаил потерял ногу под Изюмом, здесь уже полтора месяца. “Я сразу сказал, что я хочу бегать, потому что я до этого занимался спортом, играл футбол. Сказали, что невозможно в столь короткие сроки, но я готовил свои мышцы к протезированию”, — рассказывает он.
С начала полномасштабного вторжения количество украинских военных здесь настолько возросло, что нидерландцы даже украинизировали кофемашину. Теперь здесь есть капучино, кофе с молоком – все родным для ребят языком.
Сколько всего украинцев прошли реабилитацию, точную цифру нидерландцы не говорят, однако она измеряется десятками, а потребность есть в тысячах. “Мы понимаем, что количество ветеранов в будущем, после нашей победы будет значительно больше. Сейчас мы ожидаем, что прогнозируемое количество причастных к ветеранской политике — 4 миллиона человек”, — говорит министер по делам ветеранов Юлия Лапутина.
Вместе с другими странами ЕС, Нидерланды пообещали профинансировать развитие таких центров и в Украине.
Читайте также:
Более 40 ударов по Волчанску заставили людей к эвакуации целой улицей
Бойцы приблизились к основной линии обороны оккупантов в Запорожье: бои становятся более ожесточенными
10-летняя звезда из Японии напросилась в Украину, чтобы поддержать украинских детей: ребенка ждет целый тур