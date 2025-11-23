"Миндичгейт": коррупционный скандал перерос в самый серьезный политический кризис последних лет

Миндичгейт – самый крупный коррупционный скандал / © ТСН

Тема, которая, очевидно, присутствовала во многих разговорах президента Украины Владимира Зеленского с партнерами: что происходит в Украине? Как реагируют власти на самый большой коррупционный скандал последнего времени «Миндичгейт»? Ведь подозрения в хищении могут ударить и по западной помощи.

Об этом рассказывает корреспондент «ТСН-Неделя» Александр Загородный в своем сюжете во время марафона «Единые новости» 23 ноября.

Обсуждали ли за кулисами странное совпадение во времени, когда почти синхронно взорвались в информационном пространстве «Миндичгейт» и пророссийские предложения президента США Трампа, нам точно не известно. Но в Украине об этом говорят. Хотя оппозиция и антикоррупционные активисты любую связь между этими событиями отвергают.

«Миндичгейт» за считанные дни перерос в самый серьезный политический кризис

События развиваются быстро. 10 ноября НАБУ объявляет, что разоблачило масштабную коррупционную схему в сфере энергетики, которую создал, как оказалось, иностранный бизнесмен Тимур Миндич. По версии следствия, двое его доверенных лиц контролировали государственную компанию «Энергоатом» и потребовали отката от ее поставщиков. Преступная группировка отмыла и легализовала более 100 миллионов долларов — так утверждают следователи и как доказательство приводят записанные разговоры участников.

В команде президента Владимира Зеленского реагируют на скандал оперативно. Обещают максимальную прозрачность в расследовании и аудите всех государственных монополий.

«Все, что касается энергетики, государственных предприятий, государственных монополий — апгрейд, кадровый апгрейд так же, дальше — идут дебаты в парламенте, как должна работать контролирующая составляющая парламента по отношению к Кабмину», — говорит советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Но оппозиции этого мало, в Верховной Раде на этой неделе блокируют трибуну с требованием отправить в отставку все правительство.

Президент встречается с парламентской фракцией «Слуга народа» за закрытыми дверями, без печати. Участники этой встречи анонимно рассказали, что ни увольнять руководителя своего офиса Андрея Ермака, ни распускать правительство во время войны президент не готов. Решение по правительству правильно, так считает экономист Олег Пендзин. И дело здесь не в политике. Сейчас чиновники должны согласовать бюджет, без которого мы долго не продержимся, считает он.

«Отставка правительства в той ситуации, которая есть, однозначно приведет к тому, что бюджет не будет принят, а деньги не будут предоставлены. Ну, простите, если начинается смена правительства, то автоматически нет бюджета. А если нет бюджета, то нет программы. Если нет программы, нет репарационного кредита. То есть мы с вами оказываемся в ситуации, когда нам нечем финансировать 26-й год. А какие там суммы идет в этом проекте? Восемь миллиардов долларов — это программы Международного валютного фонда, а репарационный кредит на два года — это 140 миллиардов долларов», — говорит экономист Олег Пендзин.

Но из политического кризиса все же нужно как-то выходить.

Военно-политический эксперт Михаил Самусь считает, что сейчас настал тот момент, когда президенту следует поделиться полномочиями с парламентом.

«Во время, я думаю, что Верховный командующий, он все-таки обладает большой властью, но распределить немного власть через парламент, я думаю, будет уместно. Это не только снимет это напряжение, которое может вновь использоваться российскими спецслужбами, а на фоне того, что сейчас снова российские спецслужбы через американцев давят на нас, пытаются из-за так называемого договора сломать нас, то здесь ситуация действительно угрожающая, но из нее можно выйти», — отмечает Михаил Самусь.

О тяжелой ситуации говорит и президент Владимир Зеленский / © Associated Press

О тяжелой ситуации в своем эмоциональном обращении говорит и Владимир Зеленский.

«Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться перед очень сложным выбором или потеря достоинства или риск потерять ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо очень сложная зима. Тяжелейший внутренний политический кризис и давление со стороны президента США Дональда Трампа, который требует как можно быстрее подписать мирное соглашение с россиянами», — заявил президент.

Аналитик Тарас Жовтенко считает, что независимо, спровоцирован ли скандал или нет — им воспользуются все заинтересованные.

«Я думаю, что россияне, когда планировали свою информационную операцию по раздуванию этих 28 пунктов, они тоже понимали, что Трамп на это купится, потому что ему нужен сейчас какой-нибудь любой подобный скандал, для того, чтобы вернуть внимание в эту сторону общественности, ну и иметь возможность сжать на нашу позицию в этой истории», — сказал Тарас. «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Расследование НАБУ продолжается / © НАБУ

Тем временем расследование НАБУ продолжается. Там уверяют — таких телефонных записей у них больше тысячи часов. Но самая трудная часть впереди и первые судебные вердикты о содержании под стражей еще ничего не означают в дальнейшем суде. Кроме разговоров, где все говорят кличками и кодами, нужны и другие доказательства.

«Дальше все это нужно процессуально закрепить. Ты не можешь прийти и сказать: „Мы здесь что-то послушали, он виноват, давайте ему сразу впаяем, извините, 15 лет“. Оно так не работает», — говорит Подоляк.

Но первые последствия уже есть.

Бизнесмены Тимур Миндич и Александр Цукерман хоть и сбежали из страны, но персональные санкции полностью блокировали их имущество и активы, они в розыске.

Министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук лишились должностей.

Эксвицеппремьер Алексей Чернышев под стражей вместе с еще с 5 фигурантами дела.

Правительство обратилось в Счетную палату с просьбой проверить деятельность АРМА и Фонда госимущества, расследование ожидает и Нацагенство по предотвращению коррупции.

К тому же Кабмин запускает аудит в других госмонополиях от Нафтогаза до оборонки.

А еще есть решение об обновлении наблюдательных советов госпредприятий. Именно наблюдательные советы должны стать основой прозрачной деятельности госкомпаний. По закону иностранцев там больше, чем представителей Украины. Чтобы их голоса всегда преобладали в принятии решений, и их работа, кстати, хорошо оплачивалась. Зарплаты колебались от 100 до 200 тысяч гривен в месяц. А это десятки миллионов в год. Теперь ясно, что этот предохранитель не сработал.

Отставки начались и в самом антикоррупционном блоке. С должности ушел Андрей Синюк — заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры — он подозревается в ливне информации.

«Для страны это тяжелый удар с тыла — беда в том, что удары с фронта сейчас как никогда критические», — заключает автор сюжета Александр Загородний.

