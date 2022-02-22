Минестроне и чай масала: в Херсонской области 40 школьных поваров учились готовить блюда из нового меню Клопотенко

Учения проводят повара из команды Евгения.

Минестроне, овощная паэлья с куркумой, кебаб с сыром, а в завершение еще и чай масала, как все это готовить начали изучать школьные повара. Для этого разбирают на элементы блюда из меню повара Евгения Клопотенко, внедряемого в школах. Первый этап таких учений идет в Херсонской области.

За приготовлением модных блюд наблюдала корреспондентка ТСН Елена Ванина.

40 школьных поваров из нескольких районов Херсонщины за два дня должны овладеть тонкостями приготовления неизвестных блюд. Наталья из Новорайской школы хочет узнать о новом чае. Ее коллега – о специях. «Пропорция специй, как правильно ими пользоваться. У нас нет поставщика сухого чеснока, как перевести сухой чеснок в обычный», — интересуется кухарка.

После теории берутся за практику, потому что через два дня должны приготовить 12 блюд. Учятся в лаборатории одного из херсонских училищ. На подхвате студенты-повара, они начистили овощи и с интересом наблюдают за процессом. Обучение проводят повара из команды Евгения Клопотенко. Говорят, разбирают блюда, которые вызвали больше критики. Цель нового меню – изменить пищевые привычки детей и приучить их к полезной пище народов мира. «Нужно развивать вкус людей, детей и приучать их к тому вкусу, желание меняться. За счет еды в том числе», — убеждает фуд-продюсер проекта "Действуем для здоровья" Ирина Рудневская.

«В основном речь идет о соли, сахаре, также об использовании специй. Наша основная задача сейчас – сформировать новые привычки», — говорит менеджер проекта "Культфуд Евгения Клопотенко" Ярослав Малый.

Новости Херсонской области: школы в регионе перейдут на новое питание от Клопотенко

Но, приучить детей к новому меню будет не так просто, рассуждают повара. Сам процесс приготовления новых блюд с одной стороны усложнился, с другой – упростился. К примеру, кебаб с сыром лепить дольше, чем котлеты. Но печь легче, чем жарить. Отдельный вопрос – приправы, их в новом меню много, а некоторые видят впервые. Именно приправы откроют вкус продуктов в блюдах, если там будет мало соли, говорят инструкторы. В перерыве пробуют приготовленное китайское жаркое со свининой. А вот и чай масала, оказалось, это почти то же, что чай с молоком, только со специями – верят повара, что дети будут пить.

Следующими после Херсонской области станут Полтавщина, Ровенщина, Львовщина и Днепропетровщина. А вторым этапом реформы будет модернизация пищеблоков.

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