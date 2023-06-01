Минфин требует налоги от волонтеров: все, что известно о скандале с благотворительной помощью

В частности, благотворители собрали 20 млн грн на дроны для ВСУ, с которых должны уплатить 4 млн налога. Все потому, что Минфин не соглашается внести изменения в одно единственное постановление правительства.

Волонтеры возмущены, что должны платить налоги с собранных на благотворительность денег и призывают Министерство финансов внести изменения в постановление №112 со списком товаров и услуг, стоимость которых не предусматривает уплату налога.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандале с налогообложением волонтерской помощи в Украине.

Прецедент с волонтерскими дронами и налогами на них

В марте 2023 года благотворительный фонд Dignitas в рамках проекта "Люті пташки" запустил сбор 30 млн грн на закупку 1000 ударных FPV-дронов украинского производства. Заметим, что Минобороны Украины не заказывает эти дроны для войска.

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Так, сбор денег производился на счет Dignitas и на "монобанку" Игоря Луценко – соучредителя Центра поддержки аэроразведки и военнослужащего 72-й омбр. По состоянию на май на карточку Луценко поступило около 20 млн грн и все эти деньги военный перечислил на дроны. Однако собранными средствами заинтересовался финансовый мониторинг, и налоговики заявили, что волонтер должен уплатить около 4 млн грн налогов (18% – НДФЛ и 1,5% – военный сбор).

Почему налоговая потребовала денег

"Даже зарегистрированные во всех реестрах волонтеры, которые собирают все чеки за покупки, имеют запросы и акты от военных, обязаны платить налоги с волонтерских сборов, если за эти средства они приобрели нечто, что не указано в постановлении 112 за 2016 год. Вы уже догадались, что в этом постановлении нет ни дронов, ни антидроновых ружей, ни пультов, ни очков, ни старлинков и еще десятков технологических товаров", – сообщила в Сети волонтер и президент Dignitas Fund Люба Шипович.

Волонтер и президент Dignitas Fund Люба Шипович/Фото: Facebook-страница Любы Шипович

Объясним все подробнее. Дело в том, что в конце 2022 года вступили в силу изменения в закон №2747 "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях". Этот закон освобождает от налогов собранную волонтерами с начала полномасштабной войны помощь. Однако закон №2747 привязан к постановлению правительства №112 от 2016 года. В этом постановлении определен список товаров и услуг, стоимость которых не предусматривает взимание налога, и этот список не изменялся с 2016 года. То есть там нет упоминания ни о дронах, ни о Starlink, в то же время осталист покрывала на кровати и ношеная одежда. Соответственно, если волонтеры покупают для войска дроны и ряд других средств, то должны платить за это налог.

Волонтеры предложили Минфину изменения, однако там выступают против них

Руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская сообщила в Сети, что волонтеры предложили чиновникам из Кабмина — "давайте не облагать налогом все, что волонтеры передают военным".

"Все что надо сделать – внести изменения в 112 Постановление Кабмина одной строкой, примерно так: "не облагается налогом все имущество, которое передается военным на волонтерских началах". И чиновники пошли думать. Неделями. Куча совещаний, ведомственных, межведомственных, еще каких-то. На наши с вами налоги. Подумали и сказали – нет, платите налоги", – говорится в сообщении Берлинской.

Руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская/Фото: Facebook-страница Марии Берлинской

В мае волонтеров поддержала член комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Васильченко, которая направила в правительство депутатское обращение. Инициативу волонтеров одобрили Минобороны, Минцифры, Минэкономики, Минюст и Минсоцполитики. Был против только Минфин.

"Минфин считает, что государственный бюджет очень сильно пострадает, если с волонтеров не брать налоги. А представители Минфина решили пошутить типа: "А если военные себе пеньюары попросят?" – поделилась ответом от министерства Шипович.

После этого на межведомственном совещании правительства Минсоцполитики было поручено подготовить новый проект постановления. Однако там вскоре заявили, что не успевают, так что юристы волонтеров предложили свой вариант. Все министерства снова дали согласие, однако Минфин снова был против.

Чтобы новое предлагаемое постановление действовало и в ретроспективе, представители Минюста предложили формулировку "постановление применяется с". То есть, если обновленный список товаров и услуг примут сейчас, то проголосовать за него можно будет задним числом – 24 февраля 2022 года.

Пока остается под вопросом, согласится ли Минфин отозвать свои возражения. Замечание к проекту будет рассмотрено на заседании правительства 2 июня.

"Господин министр финансов Сергей Марченко, я очень надеюсь, что это просто досадная ошибка. В противном случае тысячи волонтеров теперь знают, чья подпись стоит под решением обворовывать налогами волонтеров", — отметила Берлинская.

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