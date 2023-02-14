Миниатюрная волонтер с редкой болезнью организовала в Днепре огромный хаб для помощи военным и переселенцам

Вокруг себя Ольга объединила команду из переселенцев и вместе помогают потерявшим дом и тоннами отправляют помощь на передовую.

Ольга Пометун — известная на Днепропетровщине волонтер имеет большие проблемы со здоровьем, но несмотря на это помогает другим. Из-за врожденной хрупкости костей, таких как она называют "хрустальными" людьми. Впрочем, несмотря на собственные трудности, с первых дней войны Ольга помогает военным и переселенцам, говорится в ТСН.

Ольга немного больше метра высотой и ходит с помощью ходунков, но это ей не помешало помогать десяткам переселенцев.

Главный риск волонтера – хрупкие кости: одно неосторожное движение может обернуться для хрустальной женщины переломом. Ольга рассказывает: из-за травмы во время рождения она практически упустила возможность расти, а позже и самостоятельно ходить. "Я с 10 до почти 18 не ходила, было очень много переломов, это были почти ноги всегда и было время, когда они даже не срастались, я постоянно сидела в гипсе", — рассказывает Ольга.

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Она научилась не только заново ходить: получила водительские права и даже – поплыла. Готовилась к участию в параолимпийских играх. "Когда меня увидели врачи из сборной, когда мне уже нужно было давать аккредитацию, они увидели, как я не лежу на воде и они говорят, ты вообще не можешь плавать, как ты поплыла, я говорю, ну как-то 4 года плаваю", — вспоминает волонтер.

Когда началась война и прошел первый шок, Ольга с головой погрузилась в волонтерскую деятельность. "Мы помогали военным, мы эвакуировали детей, принимали людей, которые ехали транзитом мимо нас из Мариуполя, из Харькова", — говорит Ольга.

Вокруг себя Ольга объединила команду из переселенцев и вместе помогают потерявшим дом и тоннами отправляют помощь на передовую. В благодарность военные из подручных материалов построили для Ольги импровизированный обогрев, чтобы не мерзла в холодном складе, и передают, и сувениры с фронта. “Ракетная система ураган, флаг, подписанный ребятами из Кременной. Наши волонтеры местные, они говорят, как у Пометун есть ракета, она же девочка, зачем ей ракета”, — смеется Ольга.

В ее склад часто идут более сотни переселенцев за продуктами, одеждой, средствами гигиены. Помогает Ольге подруга Валерия – она приехала из Харькова. “Она очень приятный человек с ней хочется общаться каждый день. Если где-то плохо на душе, я ей звоню, мы разговариваем», – рассказывает Валерия.

Своим духом борьбы Ольга заряжает и других. На вопрос, откуда берет силы забывать о своих неурядицах и руководить большим гуманитарным хабом, отвечает просто: "Я — украинка".

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