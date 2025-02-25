"Минималку" хотят повысить трижды: что известно о планах власти

Минимальную зарплату в Украине хотят повысить. Сумму "минималки" планируют пересмотреть трижды: с 1 апреля, с 1 июля и с 1 октября. В настоящее время законопроект рассматривается депутатами. Между тем, в Украине изменили правила для тех, кто вышел на заслуженный отдых. Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

Повышение пенсий и зарплаты

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата (МЗП) от 1 января 2025 осталась на уровне 8 000 грн. Однако в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагают пересмотреть минимальные пенсии, зарплаты и прожиточный минимум.

По действующему законодательству сотрудник, выполнивший полную месячную норму работы, должен получать зарплату не менее 8 000 грн от 1 января 2025 года. В случае, если выплата ниже установленного уровня, работодатель обязан произвести доплату до минимальной зарплаты. Если же работник отработал не полный месяц, оплата производится пропорционально фактически отработанным часам.

Однако, если предложенный законопроект будет принят, в 2025 году украинцев будет ожидать поэтапное повышение минимальной зарплаты и других выплат, которые привязаны к уровню МЗП. Согласно документу, минималку могут просмотреть трижды:

с 1 апреля выплаты возрастут до 9 100 грн (55 грн в час);

с 1 июля – до 10 100 грн (61 грн в час);

с 1 октября – до 11 184 грн (68 грн в час).

Какие еще выплаты могут повыситься в 2025 году

Законопроект также предусматривает повышение прожиточного минимума и минимальных пенсий. Прожиточный минимум также предлагают повышать поэтапно.

Для детей до 6 лет:

1 апреля – до 3 627 грн;

1 июля – до 5 110 грн;

1 октября – до 7 533 грн.

Для детей от 6 до 18 лет

1 апреля – до 4 571 грн;

1 июля – до 6 451 грн;

1 октября — 9 467 грн.

Для трудоспособного населения:

1 апреля – до 5 400 грн;

1 июля – до 7 620 грн;

1 октября – до 11 184 грн.

Примечательно, что в настоящее время пожилые люди не могут получать менее 2 361 грн, но, если документ примут, пенсионеры будут получать следующие выплаты:

от 1 апреля — 3 407 грн;

от 1 июля — 4 808 грн;

от 1 октября — 7 056 грн.

Но стоит отметить, что сейчас это только законопроект.

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсию из-за отсутствия необходимого страхового стажа, могут получать временную помощь (социальную пенсию). Размер такой выплаты в феврале 2025 составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн).

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа перечисляется каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода. Чтобы получать временную государственную помощь, человек должен обратиться в органы соцзащиты населения по месту прописки или фактического проживания.

В случае оформления пенсии не по прописке следует добавить справку о неполучении такой помощи в Управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства. Для оформления социальной пенсии нужно с соответствующим заявлением предоставить:

паспорт и идентификационный код;

справку от Пенсионного фонда о приобретенном страховом стаже;

декларацию о доходах и имущественном состоянии за последние шесть месяцев;

копию судебного решения о назначении опекуна, если лицо признано недееспособным.

Если Верховная Рада примет новый законопроект, в Украине произойдет повышение минимальных зарплат и пенсий. Однако все зависит от того, какое решение примет власть.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:В УКРАИНЕ РОСТЕ МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА? Повышать хотят ТРИЧИЕ!

Стаж за деньги

С 1 января 2025 года, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно накопить не менее 32 лет страхового стажа. Более того, требования будут увеличиваться каждый год. Да, для пенсии в 60 лет, нужно будет иметь:

2026-го – от 33 лет;

2027-го – от 34 лет;

В 2028 году – от 35 лет стажа.

Однако, если стажа не хватает, с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы приобрести дополнительные годы. Причем вклады можно делать не только за себя, но и за другого человека. Опция доступна как для застрахованных, так и для незастрахованных лиц.

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