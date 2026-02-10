Минимальная пенсия 6000 грн: когда могут резко вырасти выплаты и для кого

В Украине может вырасти минимальная пенсия / © ТСН

Реклама

В Украине обсуждают возможность политического решения о повышении минимальных пенсий до 6000 грн в 2027 году.

Об этом говорится в материале ТСН.ua

После повышения пенсий могут вырасти цены на продукты

По данным Пенсионного фонда Украины, повышение минималки до 6000 грн коснется более половины пенсионеров — это почти 5,6 млн человек. Олег Пендзин объясняет, что такая масса «новых» денег будет мгновенно давить на рынок.

Реклама

Олег Пендзин, экономический эксперт: «Эти дополнительные деньги пойдут в первую очередь на продовольственный рынок и приведут к заметному росту цен на продукты первой необходимости. Те, кто заработает на этом подъеме, начнут конвертировать лишние средства в валюту. Возрастет спрос на нее, а значит — вырастет курс доллара. Инфляция может ускориться до двузначной отметки».

Риск №2: Массовое сокращение субсидий

Второй аспект, о котором часто забывают при планировании социальных выплат, — это взаимосвязь доходов и льгот. Повышение формального дохода пенсионера автоматически меняет его статус в системе социальной помощи.

Олег Пендзин: «Второй подводный камень — это значительное уменьшение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Когда доход растет, доля расходов, которую покрывает государство, уменьшается».

Таким образом, получив дополнительные 1000 или 2000 гривен к пенсии, человек может потерять аналогичную (или даже большую) сумму в виде жилищной субсидии. В итоге реальное финансовое состояние домохозяйства останется неизменным, или даже ухудшится из-за роста цен.

Реклама

Социальное напряжение и «уравниловка»

Эксперт также выносит за скобки морально-психологический аспект. Если минимальные пенсии подтянут до 6000 грн, а выплаты тех, кто имел большие пенсии благодаря большому стажу или высоким зарплатам, оставят без изменений (пообещав индексацию «когда-нибудь потом»), это создаст эффект уравниловки. Это может вызвать справедливое возмущение у миллионов людей, которые годами платили более высокие взносы.

Больше читайте в материале: Минимальная пенсия 6000 грн: у кого могут резко вырасти выплаты и когда это произойдет