Минимальная пенсия 6000 грн: у кого могут резко вырасти выплаты и когда это произойдет
Сайт ТСН.ua выяснил, когда на самом деле пенсионная реформа станет реальностью. Спойлер: в лучшем случае не скоро. Главная проблема - экономическая.
В Украине готовится новая пенсионная реформа. Ее цель — повышение пенсий до уровня, который обеспечит достойную старость каждому, кто отработал 35 лет и более. Глава Министерства социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в прошлом году сообщил, какой должна быть минимальная пенсия - 6000 грн. Это в 2,3 раза больше ее нынешнего уровня, который с 1 января текущего года составляет 2595 грн.
Очевидно, что на повышение пенсий всем пенсионерам, а не только тем, кто получает минимум, нужно найти сотни миллиардов гривен в год. Сейчас у Пенсионного фонда Украины (ПФУ) таких средств нет. Наш эксперт — член Экономического дискуссионного клуба заслуженный экономист Украины Олег Пендзин рассказал, когда и при каких условиях, по его мнению, может начаться пенсионная реформа и какими окажутся ее последствия.
Вместо пенсионной реформы — пока бег на месте
К сожалению, пока пенсионная реформа напоминает бег на месте, хотя прошло почти полгода. Очевидно, что она должна начинаться с изменения действующего пенсионного законодательства. Однако правительственный законопроект, который, по логике, должен стать триггером («спусковым крючком») реформы до сих пор не подан в Верховную Раду. По официальной информации, он находится на согласовании с профсоюзами и международными партнерами — это Международный валютный фонд и Международная организация труда. Сроки согласования пока неизвестны.
Олег Пендзин считает, что изменений в законодательство должно быть немало. Например, сейчас максимальная пенсия равна десяти минимальным.
«То есть если минимальная пенсия вырастет до 6000 грн, то максимально возможная — до 60000 грн, сейчас она 25950 грн. После перерасчета пенсий по предлагаемой Минсоцполитики бальной системе, таких состоятельных пенсионеров станет больше. А это значительные дополнительные расходы», — говорит эксперт.
Поэтому, утверждает Олег Пендзин, повышение пенсий в текущем году состоится с 1 марта по закону об индексации пенсий, принятому в 2017 году. Эксперт оценил, что коэффициент повышения в этом году будет близким к 14%.
В Минсоцполитики считают, что реформа может начаться во второй половине 2026 года или в 2027 году и завершиться через 13 лет, то есть до 2040 года. Основные изменения коснутся пенсий тех, кому сейчас 45 и более лет, но и нынешние пенсионеры, которых, напомним, насчитывается 10,17 млн человек, после реформы будут получать больше.
Чего ожидать тем, кто уже на пенсии
На днях Кабинет министров одобрил бюджет ПФУ на 2026 год с общим объемом доходов и расходов в 1,26 трлн грн. Напомним: 1 триллион — это единица с двенадцатью нулями после нее или миллион миллионов.
«Бюджет сбалансирован, бездефицитный и обеспечивает своевременное финансирование всех предусмотренных законодательством социальных выплат, в том числе проведение с 1 марта 2026 года индексации пенсионных выплат», — отметил Денис Улютин.
Итак, с текущим годом все понятно. А что даст реформа тем, кто уже находится на пенсии?
Как следует из разъяснений Минсоцполитики, ожидаемый срок, когда пенсии «не менее 6 000 грн» могут стать массовой реальностью для всех, кто имеет полный страховой стаж, это 2027 год. В 2027 году стаж должен быть 34 года, с 2028 года и далее — 35 лет. Но есть два но: при условии изменений в законодательстве и при наличии финансов в ПФУ.
Главный страх перед реформой у многих пенсионеров, которые имеют пенсии выше средней (сейчас она 6544 грн) — это уравниловка, когда тот, кто мало работал и имел низкую зарплату, будет получать почти столько, сколько и специалист с большим стажем и высокой зарплатой. По данным ПФУ, кандидатов на пенсии в 6000 грн более 55% от общего количества пенсионеров, или около 5,6 млн человек. Из них минимум имеют лишь 375 тысяч человек (менее 4%), каждый третий пенсионер имеет пенсию 3-4 тыс. грн, а каждый пятый — 4-5 тыс. грн.
Почему пенсия у тех, кто вышел в 2010 году, ниже
Балльная система в рамках реформы — это попытка сделать начисление пенсий «математически справедливыми», чтобы люди, вышедшие на пенсию в разные годы, получали осовремененные пенсии. Пенсия человека, который вышел на отдых в 2010 году, намного ниже, чем у того, кто вышел в 2024-м, даже если они имели одинаковые профессии и стаж.
Считается, что балльная система должна это исправить. За каждый месяц работы начисляются баллы. При средней зарплате по стране — это 1 балл, если зарплата была вдвое выше — 2 балла, если меньше, например, минимальной — 0,5 балла. Цена одного балла ежегодно будет расти. Для нынешних пенсионеров баллы будут начислены ретроспективно, за прошлые годы работы.
Размер повышения пенсии, как и раньше, будет сильно зависеть от того, за счет чего начислена нынешняя пенсия: за большой стаж или за большую зарплату. Если коротко — при балльной системе надбавка «за стаж» к нынешней пенсии в 6000 грн оценочно будет в пределах 150-500 грн, а надбавка «за зарплату» — в пределах 1000-1500 грн. То есть пенсионер с нынешней пенсией, близкой к средней (6544 грн), будет иметь повышение от 2,5% до 25%. А пенсионеру с минимальной пенсией (2595 грн) ее увеличат на 130%.
Несколько лучше картина с высокими пенсиями. Они являются таковыми за счет высоких зарплат, например, при стаже 35 лет и пенсии 12000 грн зарплата пенсионера была в 2,5-3 раза выше средней зарплаты по стране. Однако и здесь расчет дает повышение где-то до 14000 грн или на 17%.
В Минсоцполитики объясняют: главный плюс баллов в том, что стоимость одного балла ежегодно будет расти вместе со средней зарплатой в стране. Это автоматически будет «подтягивать» пенсию к современным ценам без специальных постановлений Правительства. То есть бонус — не мгновенный скачок, а будущая защита от инфляции. Максимальная пенсия, как и раньше, ограничена десятью минимальными.
Вывод: стремительного роста для почти половины пенсионеров (такого как у тех, кто получает 3-4 тыс. грн пенсии) не будет. Ожидаемая коррекция в пределах 5-15% и более эффективная индексация в последующие годы.
Откуда появятся средства на выплату повышенных после реформы пенсий?
Министерство финансов и Минсоцполитики рассчитывают на три источника:
Поступления от военных (Единый социальный взнос — ЕСВ) на их зарплаты. Они официальные и высокие, в среднем 70 тыс. грн в месяц или почти втрое выше средних по стране. Высокие зарплаты в секторе обороны сейчас держат ПФУ «на плаву». Однако это временный ресурс.
Детенизация через баллы. Правительство надеется, что работники начнут требовать у работодателей белые зарплаты, видя, что каждая гривна реально добавляет денег к будущей пенсии.
Международная помощь: Часть социальных выплат напрямую финансируется за счет грантов. Однако партнеры требуют реформ.
Олег Пендзин говорит, что эти расчеты очень приблизительные, а запланированные поступления являются нестабильными, например, международная помощь. Надежды, что работники массово начнут требовать белые зарплаты, вообще не поддаются никакой оценке. Вывод эксперта: источники финансирования повышенных пенсий — под большим вопросом.
Подводные камни быстрого повышения пенсий
Олег Пендзин не исключает, что может быть принято политическое решение о повышении в 2027 году минимальных пенсий до 6000 грн, а остальным пенсионерам с большими пенсиями пообещают индексацию позже. Вынося за скобки возможную социальную напряженность в обществе из-за уравниловки, эксперт акцентировал на двух подводных камнях быстрого повышения пенсий.
Первый — это стремительный рост цен.
«Исходя из информации ПФУ, пенсии повысятся до 6000 грн более чем у половины пенсионеров, это почти 5,6 млн человек, — анализирует Олег Пендзин, — Эти дополнительные деньги пойдут в первую очередь на продовольственный рынок и приведут к заметному росту цен на продукты первой необходимости. Те, кто заработает на повышении цен, начнут конвертировать лишние средства в валюту. Возрастет спрос на нее, вырастет курс доллара. Инфляция ускорится до двузначной».
Второй — значительное уменьшение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
После повышения пенсий вырастут доходы у малообеспеченных пенсионеров, которые получали субсидию ЖКУ, что значительно уменьшит ее размер. По закону, право на жилищную субсидию имеют домохозяйства (семьи), чьи расходы на ЖКУ превышают 15% среднемесячного совокупного дохода. По статистике, по состоянию на 2026 год субсидию получают 1,8 млн хозяйств или 4,5 млн человек, из них 3 млн — пенсионеры.
Для примера: семья из двух пенсионеров с минимальными пенсиями (в сумме 5190 грн), проживающих в квартире площадью 40 кв. м, в отопительный сезон имеет субсидию около 2100 грн, а самостоятельно платит около 400 грн. Когда их пенсии увеличатся до 6000 грн (на двоих 12000 грн), субсидия уменьшится до 650 грн, а платить придется 1850 грн, почти в 5 раз больше. В теплый период субсидии не будет совсем, сейчас для семьи пенсионеров с минимальными доходами она равна более 600 грн ежемесячно.
По мнению эксперта, это, с одной стороны, может привести к неплатежам и росту долгов перед коммунальщиками, с другой — в значительной степени нивелирует повышение пенсий.
Результаты пенсионной реформы
Плюсы:
около 55% (5,6 млн человек) украинских пенсионеров получат повышение пенсий от 150 грн до 3400 грн. Еще у 45% (почти 4,6 млн), преимущественно тех, у кого высокие пенсии, они увеличатся на 2000-3000 грн;
благодаря бальной системе перерасчета, пенсии в дальнейшем будут расти автоматически, большее повышение получат те, у кого пенсии выше.
Минусы:
увеличение доходов пенсионеров ускорит инфляцию и приведет к росту курса доллара;
многим пенсионерам уменьшат или отменят субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
Главная проблема — где найти многомиллиардные средства для внедрения реформы. Быстрого решения этого вопроса пока не видно.
