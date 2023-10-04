Минировал Чангар и подступы к Киеву: история полковника Александра Махачека, отдавшего жизнь за Украину

Полковник Александр Махачек – Герой Украины с примечанием "посмертно". Он в 2014 году минировал Чонгар, а в 2022 – подступы к Киеву. Военный был трижды ранен, имел группу инвалидности. Но сразу пошел защищать Украину и пообещал вернуться после победы.

Историю того, кто отдал свою жизнь украинской армии и погиб за Украину – в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

Полковник никогда не сидел в своем кабинете, а был на фронте

Полковник Александр Махачек был рожден, чтобы стать военным. Он никогда не сидел в своем кабинете, а был вместе с парнями на передовой. Его жена Елена говорит, что очень скучает по своему мужу. Кадровый военный – Александр редко бывал дома. А когда началась война — не мог усидеть даже в части.

"Звоню, говорю: ты в больнице. Нет. Говорю: ты в больнице, сто процентов", — вспоминает Елена.

На Донбассе в августе 2014 года военный получил первое ранение. Там Александр Махачек координировал действия подразделений. Но не только давал боевые задания, но и вместе с подчиненными их выполнял.

Полковник Махачек был человечным, говорят его подчиненные

Так было и в тот раз – вспоминает Михаил Новосад. Они вместе отправились на осмотр переправы, но по дороге попали в танковую засаду. Один из снарядов попал в машину. Водитель погиб. А их доставили в разные госпиталы.

"У нас не было очень близкое знакомство. Были чисто рабочие отношения. Но проходят три дня — Александр Ярославич звонит мне и спрашивает — как твое здоровье, как ты себя чувствуешь. Почувствовалась такая человечность, забота", — говорит офицер Инженерных войск Михаил Новосад.

Михаил Новосад

Был в ВСУ даже после получения группы инвалидности

Человеческое и профессиональное никогда не превалировало одно над другим. Подчиненные говорят – быть рядом со своими он не переставал даже после того, как травмировал позвоночник и получил группу инвалидности.

"Он не успевал полностью адаптироваться. Мне звонят из центра АТО, у нас здесь в Житомире есть — нам нужен Махачек Александр Ярославович. Говорю: я жена. А он где? Говорю, в АТО", — вспоминает Елена Махачек.

Елена Махачек – жена Героя Украины

Он мог уволиться. Но с начала полномасштабного вторжения россиян с первого дня возглавил группу, занявшуюся заминированием критических объектов и уничтожением мостов и дамб в Киевской области. Игорь Козык тогда работал параллельно с полковником Махачеком.

"Я уверен, что это помогло их сдержать. Я уверен, что это помогло нашим войскам отработать вовремя по врагу. Это помогло нанести им определенные потери для нашей победы и их отражение тогда", — говорит офицер Инженерных войск Игорь Козык.

А только Киевщину от россиян освободили Александр Махачек с 48 бригадой занялся заминированием на Донбассе. В частности, чтобы прикрыть подходы сил обороны Украины к дороге Бахмут-Лисичанск. Это была важная артерия – для эвакуации мирных и для снабжения военных. Когда все сделали – объекты там оставалось только держать.

В день гибели жена чувствовала себя очень тревожно.

Елене говорил не ждать дома раньше Победы. Женщина вспоминает, как несколько дней ей было очень тревожно. А он звонил каждый день и ее успокаивал. В то утро он успел лишь предупредить о сильном обстреле. А потом связи с ним уже не было. Впоследствии женщина узнала о гибели мужчины.

Полковник Махачек погиб под Бахмутом 30 мая 2022 года. При обстреле убедился, что все его ребята в укрытии, и только потом сам забежал в блиндаж, но не успел. У Александра было два часа. Оба были подарками жены и один из них оставался дома. Теперь его носит Елена и не снимает.

Был рожден, чтобы стать военным: история Героя, который отдал свою жизнь армии и погиб за Украину

Часы, чем и головной убор – то, что при нем было в тот день. Теперь рядом с ними здесь, в их спальне, лежат все его награды. Два ордена Богдана Хмельницкого и Герой Украины с примечанием "посмертно". За почти 30 лет службы Александр Махачек прошел путь от младшего лейтенанта до полковника.



Жила семья полковника скромно. Даже дом, в котором супруги Махачек так и не успели пожить вместе, они копили деньги много лет. Мечтали о спокойной пенсии. И как будут радоваться жизни. У полковника Александра Махачека осталось две дочери и внук и именно они, говорит Елена, это те, ради кого она держится.

Напомним, на Донбассе погиб 31-летний доброволец.

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