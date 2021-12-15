Минирование, беспилотники и укрепление позиций: оккупанты на Донбассе увеличивают свои силы

Минирование, беспилотники и укрепление позиций: оккупанты на Донбассе увеличивают свои силы

Российские кафиры усиливают свои подразделения людьми и копают новые шансы, которые сразу же накрывают бревнами.

Около полуночи в Донецкой области пророссийские наемники попали в украинского бойца. Его срочного эвакуировали в госпиталь.

Об этом идет речь 15 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Сегодня, 15 декабря, с начала суток боевики трижды атаковали украинские позиции. Вблизи Первомайского и Песков взрывались вражеские мины, в направлении Луганского стреляли из пулеметов.

В то же время, сразу на нескольких участках вдоль передовой, оккупанты начали минировать территорию — теперь еще при помощи беспилотников. Возросла на передовой и активность вражеских диверсионно-разведывательных групп.

После пролета вражеского дрона на украинские позиции летят патроны гранатометов и пулеметов. Точность стрельбы боевиков зависит от ротации. На той стороне личный состав меняется каждый месяц.

"Бывают ротации – тихо сидят, а бывает заезжают более мотивированные, хотят повоевать", – рассказывает боец с позывным "Шах".

Новости с фронта: ночью в Донецкой области пророссийские наемники попали в украинского бойца

"Шах" воюет с 2014 года. Время от времени ходил на дембель, а потом снова возвращался на фронт.

"Приходят молодые ребята, у которых нет боевого опыта. Если все уйдут, кто будет передавать им опыт", — отмечает он.

Следы российской агрессии вокруг укреплений наших бойцов видны повсюду — избитые занозами деревья, разбросанные обломки боеприпасов и разбитые гражданские дома. Российские оккупанты усиливают свои подразделения людьми. В оптике видно, как копают интенсивно окопы и накрывают их сразу бревнами.

Грохот тяжелой техники по ночам, пролеты дронов и увеличение числа диверсионных групп, пытающихся выявить наши оборонные минные поля, заставляют украинских воинов еще более тщательно готовиться к обороне.

Напомним, что российская армия в Донбассе тренируется приводить войска в боевую готовность.

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