Минирование Запорожской АЭС и подрыв ГЭС: что известно о российском ядерном и эко-терроре, его последствиях

В МАГАТЭ предупредили об угрозе расплавления ядерного топлива на ЗАЭС. Эксперты прогнозируют в этом случае ядерное загрязнение и проблемы со здоровьем людей.

Российские оккупанты заминировали Запорожскую АЭС по периметру и не исключено, что устроят там теракт. Ситуацию на станции делают еще более опасными последствия для нее после подрыва врагом Каховской ГЭС, что уже и так повлекло за собой огромную экологическую катастрофу.

ТСН.ua собрал все, что известно о ядерном и экологическом терроре России в Украине.

Что известно о минировании Запорожской АЭС

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Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС – самую большую станцию в Европе – еще весной 2022 года и с тех пор контролируют ее. Захватчики завезли на станцию своих работников и периодически устраивают там провокации с обстрелами, обвиняя в этом ВСУ.

В августе 2022 года представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что россияне завозят на территорию энергоблоков АЭС оружие, технику и взрывчатку: "Есть подтвержденная информация о заминировании энергоблоков".

Один из инженеров захваченной ЗАЭС тогда заявлял, что оккупанты могут взорвать машинный зал на работающем энергоблоке. В таком случае повторится катастрофа, как на японской АЭС в Фукусиме.

Оккупирована россиянами Запорожская АЭС / Фото: Getty Images

Предупреждение от Буданова об опасности на ЗАЭС

В начале июня 2023 года директор "Энергоатома" Петр Котин информировал, что захватчики заминировали Запорожскую АЭС по всему периметру. Непосредственно на площадке станции находятся около 3,5 тыс. россиян. В залах энергоблоков размещены вражеская военная техника, ракетные комплексы, тяжелое вооружение.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил 20 июня, что российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС, а именно – пруд-охладитель станции. Если враг устроит подрыв и выведет систему охлаждения из строя, на станции могут возникнуть существенные проблемы, ведь раньше из-за подрыва Каховской ГЭС был разрушен нормальный доступ воды к охладителям на ЗАЭС.

Еще перед заявлением Буданова президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия хочет взорвать ЗАЭС, чтобы заставить мир "давить на Киев" для прекращения войны на условиях российского диктатора Владимира Путина и для дестабилизации ситуации в государстве.

Какие последствия теракта на ЗАЭС

Если захватчики устроят теракт на Запорожской АЭС, авария может походить на аварию на японской АЭС в Фукусиме (где произошло расплавление стержней реакторов) или на АЭС Три-Майл-Айленд в США. Об этом предупредила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

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Эколог пояснила, что в шести реакторах АЭС и хранилище отработанного ядерного топлива хранится до 18 тыс. топливных сборок – гораздо больше, чем было на Чернобыльской станции. Если враг пробьет оболочку во всех энергоблоках АЭС, зацепив реактор, последствия будут самыми плохими.

Возможные последствия теракта на ЗАЭС:

Зона отчуждения составит около 30 тыс. кв. км.

Площадь потенциально загрязненной территории – 2 млн кв. км.

Территория Запорожской области может оказаться непригодной для жизни на сотни лет.

Пострадать из-за заражения радиацией могут до миллиона человек.

Погибнуть из-за заражения радиацией могут десятки тысяч человек.

Днепр, Черное и Азовское моря станут загрязненными.

Могут пострадать жители соседних государств.

"Последствия будут зависеть от скорости и направления ветра. Пострадать могут как страны Восточной Европы, так и приграничные области РФ – Белгородская, Ростовская, Курская, а также оккупированный Россией Крым", – отметила Тимочко.

Карта с возможными последствиями аварии на Запорожской АЭС/Инфографика: "Факты"

В Госагентстве по управлению зоной отчуждения еще в августе 2022 года предупреждали, что в случае теракта на ЗАЭС, в зоне отчуждения длиной в 30 тыс. кв. км невозможно будет ни жить, ни вести хозяйство в последующие 100 тыс. лет. Придется переселить 2 млн человек. Украину покроет выброс радиоактивного цезия в опасном для всего живого грунтах и водоемах количестве. Радиоактивные вещества в зависимости от погоды полетят либо в Европу, либо в Беларусь и Россию.

Отметим, что в начале сентября 2022 года ученые Укридрометцентра смоделировали условный взрыв на Запорожской АЭС. Проследив, куда в тот момент дул ветер, ученые дали неутешительный прогноз. Так, на тот момент сначала радиация затронула бы юг Украины, а именно Херсонщину и Запорожье. Затем она охватила бы всю территорию Крыма, а дальше через Черное море двигалась бы юго-западной территорией планеты. Радиация затронула бы не менее пяти стран: Турцию, Грецию, Болгарию, Молдову и Румынию.

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Что будет, если враг подорвет именно охладитель ЗАЭС

Если захватчики путем взрыва выведут из строя охладитель станции, это может привести к так называемому тепловому взрыву. Об этом в эфире ТСН рассказал профессор кафедры экологии Киево-Могилянской академии Евгений Хлобистов.

"То есть выходит из строя вся система охлаждения электростанции, будет тепловой взрыв и за этим будет следовать такое локальное загрязнение. Оно не будет иметь, скорее всего, такого характера, как взрыв реактора, но оно тоже будет ощутимо. Мы можем получить незначительное, но загрязнение в том числе ядерного характера. К счастью, оно скорее всего не будет иметь характера ядерного взрыва. Но готовиться к тому, что это может привести к определенным экологическим проблемам, проблемам со здоровьем людей, работающих там непосредственно, людей, которые проживают в городе Энергодар, – да, это может произойти", – объяснил профессор.

Он отметил, что аналога такой ситуации не было, ведь никто в истории ядерной энергетики не повреждал намеренно систему охлаждения.

Подрыв Каховской ГЭС: последствия для ЗАЭС и экологии

Подрыв оккупантами 6 июня Каховской ГЭС вызвал крупнейшую со времен Чернобыльской трагедии техногенную катастрофу на европейском континенте. Этот теракт нанес непоправимый ущерб флоре и фауне местности, уничтожил урожай, поставил под угрозу жизнь людей и разрушил их дома. Под угрозой оказалась безопасная работа ЗАЭС.

В "Укргидроэнерго" назвали предварительные последствия подрыва Каховской ГЭС:

десятки погибших и пропавших без вести,

тысячи людей потеряли свое имущество и эвакуированы в другие города,

десятки изуродованных населенных пунктов с тысячами разрушенных из-за затопления домов,

потеряна последняя ступень Днепровского каскада ГЭС, которая сдерживала большую воду водохранилища,

уничтожено само водохранилище объемом 18,2 куб. км, которое снабжало водой четыре области Украины, АР Крым и способствовало развитию сельского хозяйства,

потеряно 1,5-2 млрд кВт/ч электроэнергии в год, которые станция производила для энергосистемы до октября 2022 года,

глубоководный путь от Черного моря до Запорожья, который кормил и был артерией для прохождения судов со всего мира,

мосты с автодорогой и железнодорожным сообщением, газопроводом и другими коммуникациями, соединяющими правый и левый берега Херсонщины,

под угрозой гибели и уничтожения оказались животные и растения, имеющие разный природоохранный статус. Некоторые экосистемы могут быть потеряны навсегда.

По поводу последствий для ЗАЭС, после подрыва Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище 11 июня упал настолько, что стал невозможен водозабор для охлаждения атомной станции. В "Энергоатоме" объяснили, что на АЭС была предусмотрена такая ситуация с водозабором, поэтому на этот случай там есть пруд-охладитель.

Сейчас работа ЗАЭС напрямую зависит от уровня воды в этом пруде-охладителе, сообщил недавно руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посетивший станцию. По его словам, для безопасности АЭС важно, чтобы вода в пруду оставалась на таком уровне, как по состоянию на 15 июня.

Пруд-охладитель на Запорожской АЭС / Фото: Рафаэль Мариано Гросси

Заметим, что по данным "Укргидроэнерго" на 20 июня, средний уровень воды нижнего бьефа у плотины ДнепроГЭС составил 13,12 м БС.

В МАГАТЭ объясняли, что в результате обмеления пруда-охладителя на ЗАЭС может нарушиться работа аварийных генераторов.

"Отсутствие охлаждающей воды в основных системах в течение длительного периода времени приведет к расплавлению топлива и нетрудоспособности аварийных дизель-генераторов", — информировали специалисты.

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Запорожской АЭС осмотрел пруд-охладитель / Фото: Рафаэль Мариано Гросси

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Запорожской АЭС осмотрел пруд-охладитель / Фото: Рафаэль Мариано Гросси

Гросси также призвал "не использовать АЭС в качестве военной базы, не атаковать станцию и не вести огонь с нее, а также не прерывать внешние источники электроснабжения". Присутствующие на станции эксперты постоянной миссии МАГАТЭ будут мониторить соблюдение этих принципов и информировать международное сообщество.

Добавим, что Россия остановила автоматическую передачу данных с датчиков радиационного мониторинга на Запорожской АЭС. Эту информацию в ручном режиме передают представители МАГАТЭ.

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